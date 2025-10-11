Plukovník Jaroslav Daverný v pořadu Zóna ČT24 popsal, jak česká protivzdušná obrana přechází na modernější systémy – často i o několik generací oproti dřívějšímu vybavení. S tím jsou ale spojeny i požadavky na obsluhu. „Pro nás to znamená větší úsilí a lepší výběr personálu,“ uvedl v rozhovoru. Izraelský raketový systém SPYDER, který získá 25. protiletadlový pluk ve Strakonicích, například vyžaduje, aby jeho obsluha byla kvalifikovaná, uměla se pohybovat v IT prostředí a pracovat s pokročilými technologiemi.
Posilování české protivzdušné obrany přiblížila Zóna ČT24
30 minut
Pořad Zóna ČT24 se věnoval také dění v pásmu Gazy poté, co Izrael a Hamás podepsaly první fázi mírové dohody, ruské hybridní válce a stupňujícím se útokům v Evropě, či narušování vzdušného prostoru Moskvou. Divákům přiblížil také cvičení hasičů, kteří nacvičovali například zásah ve věznici či záchranu tonoucího a zabýval se také soudem ohledně výbuchu plynovodu NordStream 2 a vyhrocenými vztahy mezi Spojenými státy a Venezuelou.