Souhrn dne
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku | EU uvolní Maďarsku zmrazené peníze | Beran se vzdal mandátu poslance Zobrazit

Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters, AFP

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.

Joannis Aidinidis, jenž trvale žije v Mnichově, podle protiteroristického oddělení londýnské policie pomáhal plánovat útok na britského novináře perskojazyčné stanice Iran International se sídlem v Londýně. Útok se nakonec neuskutečnil. Ohroženému novináři i stanici byla poskytnuta policejní ochrana.

„Víme, že to může vyvolat obavy u mnoha lidí zde v Británii, zejména u těch, kteří pracují v persky mluvících médiích,“ řekla vedoucí protiteroristické policie v Londýně Helen Flanaganová. „Nadále úzce spolupracujeme s řadou organizací a jednotlivců, abychom jim poskytli poradenství a podporu, pokud jde o jejich bezpečnost a ochranu, a to včetně konkrétní osoby a organizace spojené s tímto vyšetřováním,“ dodala.

Čelíme trvalému zastrašování, uvedla stanice

Jedná se o nejnovější incident týkající se stanice Iran International. Ta již minulý měsíc oznámila, že čelí trvalému úsilí o její zastrašení a snaze o umlčení nezávislé perskojazyčné žurnalistiky za hranicemi Íránu.

Stanice je přitom známá svou kritikou teheránské vlády. V roce 2022 byla Íránem označena za teroristickou organizaci spolu s perskou mutací stanice BBC.

Vance: USA a Írán pokročily k dohodě, ale není jisté, kdy a zda ji Trump schválí
JD Vance

V dubnu policie obvinila tři osoby z pokusu o žhářský útok u budovy Iran International. Dva muži ve věku 19 a 21 let a 16letý chlapec tehdy do areálu kanceláří perskojazyčného média hodili zapálenou nádobu, která dopadla na parkoviště, kde následně oheň sám uhasl.

V roce 2023 byla stanice na doporučení britské protiteroristické policie nucena ukončit v Británii činnost a sedm měsíců dočasně vysílat z amerického Washingtonu. O rok později byl v Londýně jeden z reportérů stanice pobodán na ulici. Íránský novinář Púria Zeraati tehdy skončil s několika bodnými ranami v nemocnici, útok ale přežil.

Výběr redakce

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

14:50Aktualizovánopřed 11 mminutami
Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

před 31 mminutami
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

15:06Aktualizovánopřed 2 hhodinami
EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

14:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

před 2 hhodinami
Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

09:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Ruští vědci vyvíjejí genovou terapii zaměřenou na zpomalení buněčného stárnutí, oznámila minulý měsíc tamní vláda. Výzkum zahrnuje například 3D tisk orgánů nebo chov zvláštního plemene prasat. Iniciativu ruského vládce Vladimira Putina pro dlouhověkost, do které vláda investuje v přepočtu přibližně 26 miliard dolarů (přes 540 miliard korun), rozebírá v rozsáhlé analýze deník The Wall Street Journal (WSJ).
před 31 mminutami

Estonsko se povinné vojenské službě žen nevyhne, říká šéfka obranné agentury

Povinná vojenská služba žen je jen otázkou času, protože v budoucnu nebude dostatek mužů, uvedla ředitelka Agentury pro obranné zdroje (KRA) Anu Rannaveskiová.
před 1 hhodinou

Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.
před 1 hhodinou

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
14:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
03:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Konflikty odhalily zranitelnost evropské sítě civilních krytů. Řada zemí se nyní inspiruje ve Finsku, které vybudovalo v podzemí rozsáhlé prostory, jež využívá jako bazény či hřiště. Helsinky už navštívili zástupci Ukrajiny, EU či států Perského zálivu. Budovat takové kryty je ale drahé a soukromí developeři se změnám mnohdy brání. Desítky miliard eur plánuje nalít do nových bunkrů Německo. V Česku stálých krytů ubývá, k dispozici jsou ale i ty improvizované.
před 2 hhodinami

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
před 3 hhodinami

Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.
před 4 hhodinami
Načítání...