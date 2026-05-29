Británie obvinila Řeka z napomáhání zpravodajské službě, zřejmě íránské

Britská policie obvinila šestačtyřicetiletého řeckého státního příslušníka z napomáhání zahraniční zpravodajské službě, informovaly v pátek agentury Reuters a AFP. Podle vyšetřovatelů šlo s největší pravděpodobností o íránskou tajnou službu. Muž byl zadržen v polovině května. Úřady se nedomnívají, že by existovala hrozba pro širší veřejnost.
Joannis Aidinidis, jenž trvale žije v Mnichově, podle protiteroristického oddělení londýnské policie pomáhal plánovat útok na britského novináře perskojazyčné stanice Iran International se sídlem v Londýně. Útok se nakonec neuskutečnil. Ohroženému novináři i stanici byla poskytnuta policejní ochrana.
„Víme, že to může vyvolat obavy u mnoha lidí zde v Británii, zejména u těch, kteří pracují v persky mluvících médiích,“ řekla vedoucí protiteroristické policie v Londýně Helen Flanaganová. „Nadále úzce spolupracujeme s řadou organizací a jednotlivců, abychom jim poskytli poradenství a podporu, pokud jde o jejich bezpečnost a ochranu, a to včetně konkrétní osoby a organizace spojené s tímto vyšetřováním,“ dodala.
Čelíme trvalému zastrašování, uvedla stanice
Jedná se o nejnovější incident týkající se stanice Iran International. Ta již minulý měsíc oznámila, že čelí trvalému úsilí o její zastrašení a snaze o umlčení nezávislé perskojazyčné žurnalistiky za hranicemi Íránu.
Stanice je přitom známá svou kritikou teheránské vlády. V roce 2022 byla Íránem označena za teroristickou organizaci spolu s perskou mutací stanice BBC.
V dubnu policie obvinila tři osoby z pokusu o žhářský útok u budovy Iran International. Dva muži ve věku 19 a 21 let a 16letý chlapec tehdy do areálu kanceláří perskojazyčného média hodili zapálenou nádobu, která dopadla na parkoviště, kde následně oheň sám uhasl.
V roce 2023 byla stanice na doporučení britské protiteroristické policie nucena ukončit v Británii činnost a sedm měsíců dočasně vysílat z amerického Washingtonu. O rok později byl v Londýně jeden z reportérů stanice pobodán na ulici. Íránský novinář Púria Zeraati tehdy skončil s několika bodnými ranami v nemocnici, útok ale přežil.