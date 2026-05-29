Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.
NATO plánuje novou roli německo-nizozemského sboru oficiálně schválit letos v létě. Po jejím převzetí bude sbor koordinovat pozemní obranné jednotky NATO i národní jednotky rozmístěné v Lotyšsku a Estonsku. Bude to zahrnovat vedení vojenských cvičení, přípravu sil na operace a v případě potřeby koordinaci obrany východního křídla NATO. Dosud tyto úkoly plnil Mnohonárodní sbor Severovýchod.
Změny jsou součástí reformy velení a řízení NATO, která byla zavedena po summitu ve Vilniusu v roce 2023 s cílem zajistit rychlejší a efektivnější mobilizaci spojeneckých sil.
Německo a Nizozemsko nabídly svůj společný sbor jako taktické velitelství pro obranné plány pobaltského regionu a navázaly úzkou a profesionální spolupráci s Národními ozbrojenými silami.
„Začleněním německo-nizozemského sboru do obranných plánů NATO přebírají obě země další odpovědnost za bezpečnost Evropy. Jsme odhodláni tuto roli plnit; prostřednictvím tohoto sboru přinášíme úspěšný příklad mnohonárodní spolupráce. Ve velitelství sboru spolupracuje šestnáct zemí. V přidělených formacích, jako je 1. obrněná divize, už nizozemští a němečtí vojáci slouží každý den bok po boku. Takto vypadá interoperabilita a odpovědnost za Evropu,“ uvedl k nasazení německý ministr obrany Boris Pistorius.
Německo-nizozemský sbor je velitelství vysoké připravenosti, které dokáže řídit mezinárodní síly čítající zhruba padesát tisíc vojáků. Má rozsáhlé operační zkušenosti – v minulosti vedlo operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil v Afghánistánu a opakovaně působilo také jako pohotovostní velitelství Sil rychlé reakce NATO. Sbor vznikl v roce 1995 a Německo s Nizozemskem se v jeho velení střídají. V současnosti mu velí Německo, které velení vykonává do začátku roku 2028.
Na svém webu se sbor označuje za mnohonárodní bojové velitelství určené pro NATO a Evropskou unii. Uvádí, že řídí síly při rozsáhlých pozemních operacích a že jeho úkolem je hájit zájmy Aliance, chránit obyvatele, hodnoty i budoucnost spojenců. Zdůrazňuje také komplexní přístup ke spolupráci s vojenskými i civilními partnery, který mu má umožnit působit v různých typech prostředí.
Článek od LSM (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 29. května 2026 v 11:07 (SELČ).
