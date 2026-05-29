Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.

NATO plánuje novou roli německo-nizozemského sboru oficiálně schválit letos v létě. Po jejím převzetí bude sbor koordinovat pozemní obranné jednotky NATO i národní jednotky rozmístěné v Lotyšsku a Estonsku. Bude to zahrnovat vedení vojenských cvičení, přípravu sil na operace a v případě potřeby koordinaci obrany východního křídla NATO. Dosud tyto úkoly plnil Mnohonárodní sbor Severovýchod.

Změny jsou součástí reformy velení a řízení NATO, která byla zavedena po summitu ve Vilniusu v roce 2023 s cílem zajistit rychlejší a efektivnější mobilizaci spojeneckých sil.

Německo a Nizozemsko nabídly svůj společný sbor jako taktické velitelství pro obranné plány pobaltského regionu a navázaly úzkou a profesionální spolupráci s Národními ozbrojenými silami.

Vlajka německo-nizozemského sboru NATO
Zdroj: German-Netherlands Corps (1GNC)

„Začleněním německo-nizozemského sboru do obranných plánů NATO přebírají obě země další odpovědnost za bezpečnost Evropy. Jsme odhodláni tuto roli plnit; prostřednictvím tohoto sboru přinášíme úspěšný příklad mnohonárodní spolupráce. Ve velitelství sboru spolupracuje šestnáct zemí. V přidělených formacích, jako je 1. obrněná divize, už nizozemští a němečtí vojáci slouží každý den bok po boku. Takto vypadá interoperabilita a odpovědnost za Evropu,“ uvedl k nasazení německý ministr obrany Boris Pistorius.

Německo-nizozemský sbor je velitelství vysoké připravenosti, které dokáže řídit mezinárodní síly čítající zhruba padesát tisíc vojáků. Má rozsáhlé operační zkušenosti – v minulosti vedlo operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil v Afghánistánu a opakovaně působilo také jako pohotovostní velitelství Sil rychlé reakce NATO. Sbor vznikl v roce 1995 a Německo s Nizozemskem se v jeho velení střídají. V současnosti mu velí Německo, které velení vykonává do začátku roku 2028.

Na svém webu se sbor označuje za mnohonárodní bojové velitelství určené pro NATO a Evropskou unii. Uvádí, že řídí síly při rozsáhlých pozemních operacích a že jeho úkolem je hájit zájmy Aliance, chránit obyvatele, hodnoty i budoucnost spojenců. Zdůrazňuje také komplexní přístup ke spolupráci s vojenskými i civilními partnery, který mu má umožnit působit v různých typech prostředí.

Článek od LSM (Latvian Public Media), poprvé byl publikován 29. května 2026 v 11:07 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
Vláda USA hrozí ukončit odbavování mezinárodních letů do měst ovládaných demokraty

Americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin připravuje plány na ukončení odbavování mezinárodních letů v amerických městech, ve kterých probíhají protesty před detenčními centry pro migranty. Jako důvod uvedl víkendové protesty u zařízení Delaney Hall v New Jersey. Oborové asociace v případě realizace daného kroku varují před ochromením turismu a mezinárodního obchodu.
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je podle experta pro firmu o to závažnější.
„Kyslík ruské propagandě.“ Polsko kritizuje nový název ukrajinské jednotky

Polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.
