Poslanci jednají o podpoře bydlení. Odpoledne se vrátí ke stavebnímu zákonu

Poslanecká sněmovna by v pátek měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Po 14:00 mají zákonodárci pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci.
Předloha o podpoře bydlení původně počítala pouze se zacílením pomoci na lidi ohrožené bytovou nouzí, kteří mají k danému regionu vazbu. Poslanecká sněmovna by měla tuto část vypustit. Přístup k poradenství by tak mohl mít kdokoli, jak to zákon předpokládá nyní.
Přenesení některých pravomocí na úřad práce má podle zdůvodnění odstranit duplicity, snížit administrativu a zrychlit řízení. Celkový pozměňovací návrh také umožní úřadům práce v nezbytných případech uskutečnit prověřování, při kterém zjistí bytovou situaci žadatele a členů jeho domácnosti.
Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou vždy pokládat například oběti domácího násilí, rozvádějící se či rušící partnerství. Za osobu bez možnosti opatřit si vyhovující bydlení vlastním přičiněním se pak bude považovat většinou člověk, jehož příjem nebo příjem jeho domácnosti nepřevýší 1,6násobek životního minima domácnosti. Část opozice pokládá příjmové testy za přísné, podporu podle ní nedostane řada skupin nejpotřebnějších lidí.
Zákon přijatý už v minulém volebním období a účinný od ledna s postupným náběhem také zavádí dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením. Předpokládá finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.
Odpoledne by se dolní komora měla vrátit ke stavebnímu zákonu. Druhé kolo schvalování novely sněmovna zahájila už ve středu, zatím trvalo celkem sedm hodin. Rozsáhlá novela má urychlit povolování staveb a zavést kromě jiného státní stavební správu. Opozice jí ale vyčítá například nepřipravenost kvůli mnohasetstránkovým koaličním úpravám nebo nevyčíslené dopady.