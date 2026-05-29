Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu poslance. Učinil tak notářským zápisem, uvedl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). V dolní komoře by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Beran byl poslancem od loňských voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Nyní zamíří do Švýcarska, od června bude vedoucím Stálé mise v Ženevě při OSN.

O Beranovi se spekulovalo po volbách jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí místo Filipa Turka (za Motoristy) , kterého prezident Petr Pavel opakovaně odmítl jmenovat. V minulosti byl podle dostupných informací Beran velvyslancem v Itálii, Španělsku a několika zemích Latinské Ameriky. Působil také jako zástupce Česka při OSN.

Podrobnosti připravujeme.

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Poslanci v pátek v závěrečném kole řešili novelu zákona o podpoře bydlení. Ta zahrnuje mimo jiné přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. K hlasování o předloze se ale zákonodárci v pátek nedostali. Po 14:00 pak měli pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Schůze však byla krátce před 14:20 přerušena do středy 3. června.
Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).
před 38 mminutami

Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského městského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat pouze odvoláním Nagyové, jež s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Protože se žalobce neodvolal, nebude moci odvolací senát ženě případně uložit přísnější trest.
před 1 hhodinou

VideoArmáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

Náčelník generálního štábu Karel Řehka ocenil ve Vyškově zástupce čtyř desítek firem, které během roku umožňují svým zaměstnancům účastnit se výcviku aktivních záloh. Mezi oceněné společnosti patří Česká národní banka nebo společnost Malfini. Vojáci zároveň předvedli ukázky výcviku.
před 1 hhodinou

V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
12:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ODS chce po šéfce státní služby, aby prověřila postupy kolem dotací Agrofertu

Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka v pátek řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
11:22Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Velvyslancem v USA se stane Jakub Kulhánek. Nyní vede misi u OSN

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
