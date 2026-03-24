Nejdřív k Turkovi, pak za ministrem, popsali Reportéři ČT situaci na životním prostředí


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24
Reportéři ČT: Vnitřní fungování ministerstva životního prostředí
Zdroj: ČT24

Ministerstvo životního prostředí si zvyká na nový režim. Podle informací Reportérů ČT dvojvládí oficiálního ministra Igora Červeného (Motoristé) a vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) komplikuje práci resortu. Nejasno panuje i kolem prvních kroků nového vedení, konkrétně kolem odvolání ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Ministr to nezdůvodnil, odmítá ale, že by za tím byly tlaky některých podnikatelů.

Před každým podpisem ministra Červeného je zapotřebí si nejprve vyžádat stanovisko zmocněnce Turka, bez kterého ministr nepodepíše žádný dokument – kvůli takto komplikovanému procesu často dochází ke zdržování schvalovacího procesu, sdělil zaměstnanec resortu Reportérům ČT pod podmínkou anonymity.

„Tak za prvé, já se nemusím ptát Filipa, jestli to můžu podepsat, to je dost zásadní rozdíl. Já se ptám Filipa, co si o tom dokumentu myslí, jaké má informace z jiných ministerstev, protože on má na starosti meziresortní řízení,“ reagoval ministr Červený.

„Při poradách sedí v čele Filip Turek, ministr pak po straně. Pokud někdo chce na jednání k ministrovi, v bývalé ministerské kanceláři sedí Turek a ministra je zapotřebí hledat,“ řekl zdroj Reportérů ČT z ministerstva.

Červený uvedl, že se mu ministerská kancelář nelíbila a vybral si jinou. „Snad si můžu sednout, kde chci, ne kde mi říká opozice nebo některá média, že mám sedět,“ dodal.

„Je to hodně smutný obrázek. Ona symbolika a ujasnění, kdo je hlava úřadu a kdo opravdu rozhoduje, má pro chod ministerstva obrovský význam. Tohle vnáší v podstatě chaos,“ míní bývalý ministr životního prostředí a poradce prezidenta Ladislav Miko.

Čitelnost pro zahraniční partnery

Miko přiblížil, že zahraniční partneři v Evropské unii i mimo ni chtějí jednat s člověkem, který nese odpovědnost za kroky resortu a reprezentuje český stát, tedy s ministrem. Na jednání v Bruselu zatím Česko zastupoval Turek.

„Je historicky dáno, že na tyto akce nejezdí jen ministři. Shodou okolností jich tam z těch 27 bylo 14. I spousta jiných států běžně používá náměstky, diplomaty,“ zmiňuje Červený.

Podle Turka je současné nastavení „kompromis, ke kterému jsme byli donuceni situací s Pražským hradem“. Vládní zmocněnec tak odkazoval na odmítavý postoj prezidenta Petra Pavla k jeho jmenování.

Konec Böhnische

Zatím nejviditelnějším krokem ministerstva životního prostředí bylo odvolání ředitele Krkonošského národního parku (KRNAP) Böhnische bez udání důvodu a necelé dva týdny po schůzce vedení resortu s řediteli všech čtyř národních parků.

Prezident Federace EUROPARC (Federace přírodních a národních parků v Evropě) Michael Hošek uvedl, že v práci ředitele Böhnische neviděl důvod k jeho odvolání. „Objevují se zprávy o jakýchsi seznamech a o tom, že by měli být odvolání představitelé různých institucí,“ dodal.

Spory s podnikateli v národním parku

Vedení parku mělo dlouhodobé spory s některými majiteli hotelů a chat. Těm vadí kamery, které kontrolují zákaz vjezdu aut do nejcennějších lokalit.

„Takto osazených míst máme osm, jsou na těch nejdůležitějších místech, kudy se vjíždí do národního parku ve středních a východních Krkonoších. Ten systém se osvědčil, počítáme s jeho rozšířením ještě o další dvě desítky kamer vlastně na celé území národního parku,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Podle mě to je systém, který by měl být někde ve vězeňském areálu, ale rozhodně by neměl dopadat na návštěvníky národního parku,“ komentovala spolumajitelka Luční boudy Klára Sovová. „Domnívám se, že tam hodně lidí jezdí auty oprávněně,“ dodala podnikatelka, která kandidovala za Motoristy.

„Zákazy vjezdu se nezpřísnily, to je po třicet let stejné pravidlo. Do národního parku nemůžete vjet, pokud k tomu nemáte legální důvod. Ty kamery jsou de facto pouze technologickým nástrojem, který nám umožňuje jednadvacáté století,“ doplnil Drahný. Kamery podle něj nenatáčí pěší turisty.

„Ať si správa národního parku nechá schválit novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Potom si může takový plošný monitorovací systém udělat. Ale pokud to v zákoně nemají, tak to prostě dělat nesmí,“ míní podnikatelka.

Spekulace o odvolání šéfa KRNAP

Kvůli kandidatuře Sovové za Motoristy se objevily spekulace, že za odvoláním Böhnische stojí právě ona.

„Nikdy jsem nemluvila o žádných personálních změnách na Správě Krkonošského národního parku, ani s panem Turkem, ani jsem to nepožadovala po panu Červeném,“ prohlásila podnikatelka.

Myšlenku, že by za odvoláním ředitele KRNAP byl tlak hoteliérů, ministr odmítl. Drahný řekl, že se jedná o spekulace, které nemůže komentovat.

Odvolaný ředitel na žádost Reportérů ČT o rozhovor uvedl, že chce zůstat loajální k resortu, dokud je jeho zaměstnancem. Mluvit na kameru nechtěli ani tři ředitelé ostatních národních parků.

Problémy nad Harrachovem

Dalším hlasitým odpůrcem bývalého ředitele KRNAP byl starosta Harrachova Tomáš Vašíček (nestr.). S parkem mělo podle něj město spor například o výrobníky sněhu fungující v teplotách nad nulou nebo o zázemí na horní stanici lanovky.

„Za mě je přece naprosto normální, že když dojedete lanovkou nahoru, tak byste tam měl mít sociální zázemí, měl byste tam mít malé občerstvení, měl byste tam mít záchody,“ sdělil Vašíček.

„Správa národního parku je striktně institucí, která se řídí platnými zákony, zejména tedy zákonem o ochraně přírody a krajiny. Ten nám vlastně určuje mantinely, ve kterých my se můžeme pohybovat. Naše rozhodování, to není o tom, jak se úředník ráno probudí, co se mu líbí, nebo ne,“ zdůraznil Drahný.

Dnes si už po mnoha letech i podnikatelské prostředí uvědomuje, že pokud by v Krkonoších nastal neřízený development, tak se z hor ztratí to základní, za čím jejich návštěvníci jezdí, míní Hošek. „Ale on si každý developer řekne, že ten jeho hotel ještě vadit nebude,“ podotkl. „A diskuze se správou je samozřejmě bolestná, protože kumulativní vliv je jeden z problémů, který ona řeší,“ dodal.

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Na haldě Heřmanice se nebude budovat sarkofág, ale vzdušné oddělovací stěny

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

Nejdřív k Turkovi, pak za ministrem, popsali Reportéři ČT situaci na životním prostředí

Nejdřív k Turkovi, pak za ministrem, popsali Reportéři ČT situaci na životním prostředí

před 35 mminutami
Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU

Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU

Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Konflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Návrh změn televizních a rozhlasových poplatků není hotový, řekl Nacher

Návrh na výjimky u rozhlasových a televizních poplatků pro lidi nad 75 let či firmy ještě není hotový, koaliční poslanci ho v úterý nepředloží, řekl před jednáním dolní komory její místopředseda Patrik Nacher (ANO). Autoři chystané koaliční novely podle něj vyčíslují dopady různých variant tak, aby výpadek příjmů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) nebyl vyšší, než kolik médiím přidala poslední novela. O plánu na částečné zrušení poplatků chce opozice v úterý jednat na plénu. ČT a ČRo by zrušením části poplatků přišly zhruba o třetinu příjmů.
Vyšetřování korupce ve fotbale se týká i Karviné a jejích dvou hráčů

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale čtyřicet sedm řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, kterým zastavila činnost, nebo primátorem slezského města Janem Wolfem (nestr.). Informovala o tom prostřednictvím úřední desky. Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Předseda FAČR David Trunda uvedl, že fotbalová asociace byla iniciátorem zásahu policie kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
Policie obvinila podezřelé z požáru v Pardubicích z terorismu

Policie v souvislosti s pátečním žhářským útokem v průmyslové hale společnosti LPP Holding v Pardubicích zadržela tři podezřelé osoby, které obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Jeden z lidí byl zadržen na Slovensku, další dvě osoby policie dopadla v tuzemsku. Mezi zadrženými jsou státní příslušníci České republiky a Spojených států amerických. Údajná skupina, která se k útoku hlásí, hrozí LPP Holding zveřejněním ukradených dokumentů.
Nejdřív k Turkovi, pak za ministrem, popsali Reportéři ČT situaci na životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí si zvyká na nový režim. Podle informací Reportérů ČT dvojvládí oficiálního ministra Igora Červeného (Motoristé) a vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy) komplikuje práci resortu. Nejasno panuje i kolem prvních kroků nového vedení, konkrétně kolem odvolání ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische. Ministr to nezdůvodnil, odmítá ale, že by za tím byly tlaky některých podnikatelů.
ŽivěSněmovna zahájila další schůzi, Nerušil složil poslanecký slib

Poslanecká sněmovna v úterý zahájila svou 13. schůzi. Zákonodárci by mohli projednat koaliční novelu, podle níž by část důchodců mohla ukončit bez sankce penzijní spoření a další dostat náhradu ztrát. Pro nadbytečnost by měli poslanci zamítnout předlohu ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), jež odkládá změny v částkách životního minima z května na červenec. V úvodu schůze složil slib nový poslanec SPD Josef Nerušil.
Babiš trvá na zákonu o neziskových organizacích, ty potřebné podle něj určí ministři

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o „transparentnosti neziskových organizací,“ který by podle něj poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Neziskové organizace ale už nyní své financování včetně zahraničních zdrojů zveřejňují a existuje také registr lobbistů. Babiš dále připustil, že schodek státního rozpočtu příští rok přesáhne ten letošní.
VideoVýborný žádá vládu o informace k řešení cen paliv. Šlachta vyzývá k obezřetnosti

Hosté Událostí, komentářů probrali nově schválený legislativní plán vlády Andreje Babiše (ANO), demonstraci na Letné a ekonomické dopady války na Blízkém východě. Pozvání přijali senátor Róbert Šlachta (Přísaha) a exministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Tato krize je dlouhodobá. Vláda by měla říct, co se stane, pokud ceny benzinu narostou až na 50 korun za litr. Veřejnost by měla vědět, co bude následovat,“ řekl Výborný. Šlachta zdůraznil, že kvůli současnému schodku státního rozpočtu je nutné, aby kabinet byl v přístupu ke snižování spotřební daně u pohonných hmot obezřetný. Hosté se shodli, že by měl stát zasáhnout například tím, že na státních čerpacích stanicích srazí z cen marži. Debatu moderoval Lukáš Dolanský.
VideoKonflikt na Blízkém východě může ovlivnit ceny nových bytů

Stavbaři avizují, že dlouhodobý konflikt na Blízkém východě a zvyšující se cena paliv se odrazí i v cenách stavebních prací. Podražit by mohly nejen nové silnice, ale i byty a kanceláře. „Stavebnictví je energeticky velmi náročné odvětví,“ varovala výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Váňová. Nedostatek ropy na světovém trhu se však může projevit i v poklesu produkce asfaltu, polystyrenu nebo některých izolačních hmot.
