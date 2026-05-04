Pokračuje hašení požáru v Českém Švýcarsku. Na pomoc dorazí slovenské vrtulníky

Požár se přes noc nerozšířil, sdělil ve vysílání ČT mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Plochu požáru se daří zmenšovat, lokalizaci však hasiči zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. V noci na pondělí požár monitorovaly drony s termovizí. K požáru lesa vyjely jednotky také v Rusavě na Kroměřížsku, ale ten se již povedlo lokalizovat a přes noc nedošlo k jeho rozšíření.
Podle Salova je dobrou zprávou, že přes noc nevznikl další požár v jiných částech národního parku České Švýcarsko. Největší problém je dle něj stále v blízkosti lokality Na Tokáni v poměrně nepřístupném terénu.
Přibližně čtyři sta hasičů se i v neděli večer dál snažilo pomocí speciální techniky a několika vrtulníků dostat požár v národním parku České Švýcarsko pod kontrolu. Zasahující se museli často střídat, a to i kvůli riziku přehřátí. Hasiči mají podle mluvčího Tomáše Kalvody zajištěný pitný režim i stravu. Sbírku nápojů a potravin pro zasahující jednotky vyhlásily zdejší obce. Pomáhají také místní lidé. Ze Správy státních hmotných rezerv odeslali hasičům 30 tisíc litrů leteckého petroleje pro vrtulníky, oznámila organizace na síti X.
„V žádném případě nemůžeme vyhlásit lokalizaci. Pokud se to podaří, mohlo by to být do zítřejšího (pondělního) večera,“ doplnil Vlček. Vrtulníky budou podle něho pomáhat s hašením do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se požár nerozšiřoval. Vlček nicméně neplánované rozšíření nevyloučil, například v případě silnějšího větru. V úterý má podle meteorologů přijít déšť.
Ministerstvo vnitra oznámilo, že Slovensko nabídlo Česku při zvládání rozsáhlého požáru u Jetřichovic armádní vrtulníky vybavené velkokapacitními bambi vaky. „Na místo dorazí během pondělí. S ohledem na členitý a obtížně přístupný terén představuje tato forma pomoci klíčový prvek pro další zvládnutí situace i následné bezpečné dohašování požáru. Zapojení techniky s vysokou kapacitou přepravy vody umožní efektivně zasahovat i v lokalitách, kam se pozemní jednotky dostávají jen velmi obtížně,“ konstatoval resort, který Slovensku poděkoval za rychlou reakci a projevenou solidaritu.
Hasiči využívají speciální techniku i drony, které vyhledávají ohniska. Nad požárem platí bezletová zóna. Nad místem zásahu je tak zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky.
Podle hasičů v neděli zamířilo k ohni vždy deset jednotek hasičů z Prahy, Pardubického, Libereckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Některé další síly vyrazily k ohni už v sobotu. Hasičům pomáhá také speciální vybavení od záchranných útvarů. Následné vyhlášení likvidace bude trvat nejméně několik dní.
Zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů hrozí od neděle v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech a lidé by s tímto rizikem měli počítat až do půlnoci z úterý na středu, vyplývá z rozšířené výstrahy meteorologů.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku České Švýcarsko u dosud největšího požáru v tuzemské historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s čtyřmi sty kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Další požáry na Kroměřížsku nebo pražské Zbraslavi
Hasiči i v neděli večer dál likvidovali požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahovali přitom v těžko přístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. Na místě bylo sedmnáct jednotek hasičů, zasahoval také vrtulník, upřesnil před 21. hodinou mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
Požár se okolo čtvrté hodiny ráno povedlo lokalizovat a od nedělního večera se už nerozšířil, uvedla ve vysílání ČT24 redaktorka Natálie Procházková.
Krajské operační středisko přijalo hlášení o požáru před 16. hodinou v neděli. Postupně bylo na místo vysláno 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, také s cisternami i další terénní technikou. „Vzhledem k rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení,“ dodal Řezníček.
Sedm hasičských jednotek vyjelo v neděli odpoledne také k požáru lesa v Praze–Zbraslavi. I s pomocí dronů hasičské jednotky likvidovaly několik ohnisek, která se jim dařilo dostávat pod kontrolu, informovali hasiči na síti X.