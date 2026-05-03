před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
V národním parku České Švýcarsko od soboty hoří les
V národním parku České Švýcarsko od sobotního odpoledne hoří les. Podle mluvčího HZS Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba jednoho až jednoho a půl kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu, což znamená, že hasiči mohou povolat jednotky odkudkoli. Na místě zasahují například ty ze Středočeského a Královehradeckého kraje.

Kalvoda v neděli brzy ráno informoval, že plocha požářiště se přes noc nezměnila. „Nedá se říct, že by byl oheň přímo pod kontrolou; úkolem noci bylo udržet oheň v hranicích tak, jak byl večer, což se podařilo,“ popsal mluvčí pro ČT.

Hasiči si požářiště rozdělili na tři zóny, v jedné z nich bylo nutné vybudovat obranný val, aby se požár dál nešířil. Na místě zasahuje asi tři sta hasičů včetně posil ze Středočeského a Královehradeckého kraje, uvedl ráno dále Kalvoda. Hašení vrtulníky by podle něj mělo začít po osmé hodině ranní.

Vrtulníky s bambi vaky zasahují u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko (2. května 2026)

V okolí požáru byla vyhlášena bezletová zóna

Na místo v noci dorazila speciální technika zahrnující například zodolněné cisterny, které jsou určeny pro těžký terén. Právě ten zásah hasičům komplikuje.

V okolí požáru byla vyhlášena také bezletová zóna. Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, informovala v sobotu v podvečer policie na síti X. Ministerstvo životního prostředí v sobotu uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.

Les v sobotu hořel také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku, nedaleko Načeradce ve Středočeském kraji nebo u Tatenic v Pardubickém kraji. Před vznikem požárů varují meteorologové až do půlnoci z neděle na pondělí. Výstraha platí pro několik regionů v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Na začátku příštího týdne by mělo pršet a nebezpečí požárů se tak sníží.

Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend
Ilustrační fotografie

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku České Švýcarsko u dosud největšího požáru v tuzemské historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s čtyřmi sty kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

Hasiči od sobotního odpoledne zasahují v Rynarticích v národním parku České Švýcarsko u požáru lesa. Podle podvečerních informací ČT hoří plocha odhadem o velikosti kilometru čtverečního, tedy sta hektarů, což následně na síti X a pro ČT24 potvrdili i hasiči. První odhady hovořily o deseti hektarech. Agentura ČTK odpoledne uváděla i 900 hektarů. Vyhlášen byl zvláštní stupeň poplachu, s hašením z výšky pomáhají i vrtulníky, informoval před 18. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V okolí požáru platí bezletová zóna. Lesní požár hasiče zaměstnal také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku nebo u Kryštofova údolí na Liberecku.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele

Evropská komise připravuje odpověď na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že příští týden zvýší cla na osobní a nákladní auta dovážená z Evropské unie na 25 procent. Přímý vývoz aut z Česka do Spojených států je sice nízký, tuzemských firem by se ale opatření mohlo dotknout nepřímo. Tuzemský autoprůmysl je totiž silně napojený na německé automobilky, kterým dodává součástky v řádech miliard korun.
před 10 hhodinami

VideoŠkolní jídelny nejspíš získají na zavedení zdravějších jídelníčků víc času

Ministerstvo školství uvažuje o odkladu plného zavedení nové stravovací vyhlášky o rok, tedy na září 2027. Stravovací provozy tak mají získat víc času na přípravu zdravějších jídelníčků, které mají omezit sůl, cukr nebo instantní směsi a naopak přidat více zeleniny, luštěnin či ryb. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zároveň nevyloučil, že se pravidla ještě upraví podle zkušeností z praxe.
před 10 hhodinami

VideoFirmy kvůli nedostatku lidí hledají „posily“ v zahraničí. I mezi Filipínci

Rozvoj tuzemských firem stále brzdí nedostatek pracovníků. Dělníky, řemeslníky a další kvalifikované lidi hledají proto podniky v zahraničí. Každý desátý obyvatel Česka už je cizinec. K nejrychleji rostoucím menšinám se řadí třeba Filipínci, kterých takto přijíždí do tuzemska stovky ročně.
před 11 hhodinami

Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Policisté nasadili první mobilní hlukoměr, odhaluje „řvoucí“ výfuky

Jako první v Česku využívají policisté z Olomouckého kraje mobilní hlukoměr. Ten jim bude sloužit pro kontrolu upravených výfuků motorek nebo aut. Na hluk – především v okolí Červenohorského sedla – si roky stěžují tamní obyvatelé i turisté.
před 14 hhodinami

Politické spektrum: Švýcarská demokracie, VÝZVA 2025, Klub angažovaných nestraníků

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 2. května přijali Tomáš Raždík (Švýcarská demokracie), Karolína Kubisková (VÝZVA 2025) a František Laudát (Klub angažovaných nestraníků). Debatu moderoval Bohumil Klepetko.
před 15 hhodinami
