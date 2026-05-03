V národním parku České Švýcarsko od sobotního odpoledne hoří les. Podle mluvčího HZS Ústeckého kraje Tomáše Kalvody oheň zasáhl plochu o rozloze zhruba jednoho až jednoho a půl kilometru čtverečního. Platí zvláštní stupeň poplachu, což znamená, že hasiči mohou povolat jednotky odkudkoli. Na místě zasahují například ty ze Středočeského a Královehradeckého kraje.
Kalvoda v neděli brzy ráno informoval, že plocha požářiště se přes noc nezměnila. „Nedá se říct, že by byl oheň přímo pod kontrolou; úkolem noci bylo udržet oheň v hranicích tak, jak byl večer, což se podařilo,“ popsal mluvčí pro ČT.
Hasiči si požářiště rozdělili na tři zóny, v jedné z nich bylo nutné vybudovat obranný val, aby se požár dál nešířil. Na místě zasahuje asi tři sta hasičů včetně posil ze Středočeského a Královehradeckého kraje, uvedl ráno dále Kalvoda. Hašení vrtulníky by podle něj mělo začít po osmé hodině ranní.
Na místo v noci dorazila speciální technika zahrnující například zodolněné cisterny, které jsou určeny pro těžký terén. Právě ten zásah hasičům komplikuje.
V okolí požáru byla vyhlášena také bezletová zóna. Kvůli zásahu je uzavřená silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, informovala v sobotu v podvečer policie na síti X. Ministerstvo životního prostředí v sobotu uvedlo, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením národního parku. Je připraveno v případě potřeby svolat krizový štáb.
Les v sobotu hořel také u Šašovic blízko Želetavy na Třebíčsku, nedaleko Načeradce ve Středočeském kraji nebo u Tatenic v Pardubickém kraji. Před vznikem požárů varují meteorologové až do půlnoci z neděle na pondělí. Výstraha platí pro několik regionů v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, a to zejména v lesích. Na začátku příštího týdne by mělo pršet a nebezpečí požárů se tak sníží.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku České Švýcarsko u dosud největšího požáru v tuzemské historii. Oheň se tehdy rozšířil na plochu přesahující tisíc hektarů. S plameny bojovalo na šest tisíc hasičů s čtyřmi sty kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.