V národním parku České Švýcarsko hoří les, platí druhý stupeň poplachu

Hasiči v sobotu zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice, v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. Dým z lesa je vidět z větší dálky, informoval před 15. hodinou mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
U požáru jsou také strážci parku. „Podporujeme hašení navigací dronem a podporou orientace v terénu,“ řekl mluvčí správy rezervace Tomáš Salov. Bližší informace ČTK zjišťuje.
Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Kvůli zvýšenému riziku jejich šíření meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města k suchu a nebezpečí požárů vydat.