Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí od sobotního pozdního dopoledne do půlnoci na pondělí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje.

V týdnu by se vzhledem k očekávanému dešti měla situace se suchem podle meteorologů částečně zlepšit. První přeháňky očekávají v Čechách v pondělí, v úterý a středu se déšť podle nich vyskytne na většině území.

Nejméně srážek od roku 1961

Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města samy vydat k suchu a nebezpečí požárů.

Meteorologové už dřív uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.

Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.

Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let
Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za více než 60 let

Za letošní březen a duben spadlo dohromady v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961, oznámil v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se dle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
před 15 hhodinami

Změny klimatu a extrémní počasí zdražují potraviny i pojištění, píše Bloomberg

Extrémní výkyvy počasí v důsledku změn klimatu, například v podobě vln veder a sucha, devastují produkci potravin, poškozují kritickou infrastrukturu a vedou k prudkému nárůstu cen pojistného, uvedla v analýze agentura Bloomberg. Ekonomové a centrální bankéři varují, že cenové šoky nemusejí být jen dočasné, ale že se stávají trvalou hrozbou pro stabilitu trhu.
30. 4. 2026

Večerní mrazy potrápily ovocnáře, víkend však přinese první letní den roku

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na osmadvacet stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. Ve čtvrtek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mrazy, které Česko zasáhly v noci na čtvrtek, způsobily ovocnářům podle odhadu rozsáhlé škody.
30. 4. 2026Aktualizováno30. 4. 2026

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Kvůli nedostatku srážek a stále vyšším teplotám se ve střední Evropě prohlubuje půdní sucho. Na některých místech už odborníci varují před závažnými dopady na zemědělství.
29. 4. 2026

Evropa se otepluje nejrychleji z kontinentů

Evropa je podle nové zprávy o klimatu nejrychleji se oteplujícím kontinentem na Zemi. Dopady se projevují ve vlnách veder, nedostatku vody v řekách, častějších požárech, ale také v mizení ledovců. Dohromady to podle vědců ohrožuje evropskou biodiverzitu.
29. 4. 2026

Přichází slunečný týden bez srážek

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
27. 4. 2026

VideoNejsušší duben za téměř čtyři dekády, sucho v Česku zesiluje

Sucho v Česku zesiluje. Už teď na jaře je například v části jižních Čech a Vysočiny extrémní. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. I podle vodohospodářů je letošní duben nejsušší za posledních třicet šest let. Některé řeky jsou na pětině svého běžného průtoku – například na Vysočině chybí miliarda metrů krychlových vody. A podle předpovědí se bude situace zhoršovat. Nedostatek vody komplikuje nejen zemědělskou produkci, ale i volnočasové aktivity. S vodou tak musí šetřit i vodáci na českobudějovickém kanále.
24. 4. 2026
