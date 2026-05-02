Sucho zvyšuje riziko požárů v části Česka, výstraha ČHMÚ platí celý víkend

Kvůli dlouhodobému suchu a současnému teplu hrozí zejména v pásu od Ústeckého kraje po jižní Moravu vznik a šíření požárů. Počátkem pracovního týdne bude pršet a nebezpečí požárů by se mělo snížit, plyne ze sobotní výstrahy zveřejněné na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Upozornění na zvýšené riziko požárů zatím platí od sobotního pozdního dopoledne do půlnoci na pondělí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Jihomoravský kraj, pro Vysočinu a západní části Zlínského a Olomouckého kraje.
V týdnu by se vzhledem k očekávanému dešti měla situace se suchem podle meteorologů částečně zlepšit. První přeháňky očekávají v Čechách v pondělí, v úterý a středu se déšť podle nich vyskytne na většině území.
Nejméně srážek od roku 1961
Kvůli zvýšenému riziku šíření požárů meteorologové vyzývají lidi, aby nerozdělávali oheň v přírodě, zejména v lesích. Vyvarovat by se měli i odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů. Lidé by se měli také řídit vyhláškami a zákazy, které mohou obce a města samy vydat k suchu a nebezpečí požárů.
Meteorologové už dřív uvedli, že za letošní březen a duben spadlo v tuzemsku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Za oba měsíce napršelo v průměru jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
Podle informací portálu InterSucho bylo koncem dubna výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, na 60 procentech území Česka. Příčinou je vedle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě a až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.