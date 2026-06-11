V Havlíčkově Brodě likvidují hasiči požár haly s plasty, škoda je odhadem 350 milionů korun


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

V Havlíčkově Brodě hasiči likvidují požár haly s plastovými výrobky a kartony, oheň podle předběžného odhadu napáchal škodu za 350 milionů korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Zraněn zatím podle ní nikdo nebyl. Na místo dorazí chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivých látek v ovzduší, informovali hasiči na síti X.

Hala ve Strojírenské ulici má rozlohu okolo 2400 metrů čtverečních. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných.

Hlášení o požáru přišlo na tísňovou linku po čtvrté hodině odpoledne, o jeho lokalizaci informovala mluvčí před šestou hodinou večer. Zasahuje tam několik jednotek hasičů, včetně jednotky Správy železnic a podnikových hasičů společnosti Čepro.

„S největší pravděpodobností nejde o požár nebezpečných chemických látek, nicméně pro jistotu sem míří i specializovaná jednotka z Lázní Bohdaneč,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS) na facebooku. Sdělil, že požár je v areálu bývalého Zetoru, v hale hořel především papír a plasty. Zasahovalo tam dvanáct jednotek hasičů. Jednotky budou podle starosty s největší pravděpodobností požár dohašovat až do rána.

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