OKD začala zasypávat Důl ČSM. Likvidace čtyř jam potrvá zhruba dva roky


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Firma OKD začala zasypávat Důl ČSM ve Stonavě na Karvinsku. Hlušinu bude dopravovat do hloubky zhruba jednoho kilometru po dobu jedenácti dnů. Celkem je potřeba zlikvidovat čtyři jámy. Těžba v posledním černouhelném dole v Česku skončila letos v únoru.

Na zásyp více než kilometr hluboké jámy bude OKD potřebovat 45 tisíc metrů krychlových hlušiny. Kamenivo pochází z dolu a firma si ho během těžby několik měsíců ukládala. „Jámu, která má hloubku přibližně 900 metrů, budeme likvidovat zasypáním materiálem, který jsme si vytvořili ještě v době, kdy jsme těžili uhlí, jako vedlejší produkt úpravny. Je to certifikovaný kámen, který má správné parametry,“ řekl ředitel útlumu a závodní dolu David Hájek.

Nad pásovými dopravníky jsou na několika místech umístěny silné magnety. Kovové předměty se totiž musejí z hlušiny odstranit, protože při pádu horniny by mohly zajiskřit. Materiál také prochází sítem, přičemž maximální povolená velikost jednotlivých kusů je sto milimetrů. „Musí se ukládat postupně, aby nevznikly klenby, pod kterými by mohly zůstat volné prostory. Ty by potom mohly způsobit neplánované sesedání zásypu,“ vysvětlil Hájek. Zasypávanou jámu budou pracovníci OKD kontrolovat takzvaným dosypovým potrubím.

Dopravníky s hlušinou budou nyní v provozu nepřetržitě. Pravidelný přísun materiálu pomáhá vířit a ředit vzduch, aby se v místě nehromadil metan. „Aby jáma větrala, musí do ní padat určité množství hlušiny a vířit vzduch,“ vysvětlil vedoucí provozu dopravy OKD Vladimír Polášek.

Pokud by došlo k delšímu přerušení zásypu, musela by společnost OKD před pokračováním prací jámu důkladně zkontrolovat. „Nejprve musíme spustit takzvanou raketu, což je zařízení vybavené čidly ke sledování složení důlního ovzduší. Po takovém přerušení musíme zjistit, zda je všechno v pořádku a nejsou zvýšené koncentrace plynů,“ vysvětlil Hájek.

Výroba elektřiny z důlního plynu

Před zahájením zásypu pracovníci OKD uzavřeli stovky kilometrů důlních chodeb. V některých jamách je připravené potrubí k jímání důlního plynu včetně metanu. „V lokalitě Sever nyní probíhá instalace kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny a tepla z důlního plynu, která bude v říjnu uvedena do zkušebního provozu. Po ukončení technické likvidace dolu pokryje tato energie většinu energetických potřeb OKD, čímž významně snížíme náklady na nákup elektřiny z externích zdrojů,“ uvedl generální ředitel OKD Martin Džanaj.

Všechno zařízení, které bylo možné výhodně prodat nebo dále využít, firma vyvezla na povrch. „Vypustili jsme a odstranili všechny olejové náplně, vyklidili jsme většinu kabeláže, téměř 90 kilometrů kabelů, které půjdou do šrotu. Vyvezli jsme také pohony, elektromotory, dobývací kombajny a razicí kombajny,“ vyjmenoval Hájek.

Z Dolu ČSM vyjel poslední vozík. Těžba černého uhlí v Česku skončila
Konec těžby v Dole ČSM

Likvidace šachet potrvá dva roky

Vladimír Polášek pracoval celý život v důlní dopravě. Na likvidaci šachet bude zřejmě dohlížet ještě dva roky. „Když nad tím začnu přemýšlet, vadí mi to. Člověk ale musí být realista a nesmí si to příliš připouštět. Důl se z nějakého důvodu zavírá, já těm důvodům věřím a nemá cenu, abych nad tím dál přemýšlel,“ řekl.

Po likvidaci čtyř jam přijdou na řadu demolice povrchových objektů. V rámci revitalizace okolní krajiny bude společnost OKD sledovat také případné poklesy terénu.

Podnik, který prostřednictvím společnosti Prisko vlastní stát, si na likvidaci Dolu ČSM vytvořil rezervu 3,3 miliardy korun. „Časově jsme v mírném předstihu a finančně oproti předpokladům výrazně šetříme, takže zatím je to dobré,“ řekl Hájek.

V Česku končí těžba černého uhlí
Konec těžby černého uhlí: Důl ČSM – Sever, Stonava

Těžba v dole skončila v únoru

Společnost OKD ukončila na počátku letošního února těžbu černého uhlí v Dole ČSM, posledním činném černouhelném dole v Česku. V uplynulých desetiletích postupně uzavřela všechny své doly, protože se těžba přestala ekonomicky vyplácet.

Po ukončení těžby provádí OKD technickou likvidaci Dolu ČSM a mění zaměření svého podnikání. Kromě jímání a využívání důlního plynu se začíná věnovat například developmentu. Firma má nyní přibližně 550 kmenových zaměstnanců. Někteří z nich budou do konce roku postupně odcházet v souvislosti s dokončováním jednotlivých prací na technické likvidaci dolu.

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