Sovy hynou v trubkách i nádržích. Ornitologové varují před technickými pastmi

Kostry sedmi sov pálených našli ornitologové ve svisle postavených trubkách v zemědělské usedlosti na Mostecku. Upozorňují, že podobné technické pasti každoročně usmrtí řadu ptáků i dalších živočichů. Nebezpečné jsou také odkryté nádrže, sudy, okapy nebo šachty.
Málokoho by napadlo, že svisle postavená stará trubka může být pro sovu smrtící pastí. „Našli jsme sedm koster sov pálených různého stáří, včetně mláďat. Trubky tu stály nejspíš dlouhou dobu a uhynulá zvířata se v nich postupně hromadila,“ řekl terénní pracovník České společnosti ornitologické (ČSO) Tomáš Hovorka.
Majitele farmy, na níž ornitologové ptáky objevili, mrzí, že úhynu sov nezabránil. Nenapadlo ho, že z takové trubky nemohou vyletět. „Když sova zapadne do takto úzkého prostoru, nedokáže odstartovat. Přitom je poměrně logické, že sova není vrtulník,“ poznamenal farmář Matyáš Malý. Trubky přitom stačilo položit na zem nebo zakrýt.
Nádrž na melasu usmrtila desítky různých ptáků
Podle Hovorky se problém netýká pouze sov pálených. „Jsou to například sýčci, kteří dříve hnízdili ve stromových dutinách. Jsou proto zvyklí do podobných prostor zalézat a hledat v nich hnízdiště,“ vysvětlil. „Jakmile tam sova spadne, nemůže vyletět a nakonec zemře hlady. Je to velmi nepříjemná smrt,“ dodal ornitolog.
Nebezpečné jsou také nádrže s vodou, odkryté sudy nebo okapy. „V jedné nádrži na melasu našli 59 ptáků sedmi různých druhů,“ přidal konkrétní příklad Hovorka. Také okapy je dle něj nutné zabezpečit nebo zajistit, aby z nich pták mohl vyústěním uniknout. Důležité je především to, aby nebyly zapuštěné do země.
Příčiny úhynu ptáků
Podle ornitologů způsobují až polovinu úhynů sov srážky s automobily a vlaky. V technických pastech, mezi něž patří melasové a vodní nádrže, svislé trubky nebo šachty, jich hyne až čtvrtina. Další smrtící past představují pro ptáky velké skleněné plochy. Střet s nimi většinou nepřežijí. K úbytku sov v přírodě přispívá také ztráta hnízdišť, mrazivé zimy a jedy v krajině.
ČSO spustila letos v červenci nový program Ptačí pasti, jehož cílem je příčiny úhynu ptáků důkladně zmapovat. Nálezy uhynulých nebo zraněných ptáků mohou lidé hlásit prostřednictvím on-line formuláře na webu společnosti.
Doporučení, jak úhynu zabránit
Vedle shromažďování údajů má program lidem nabídnout také konkrétní doporučení, jak úhynům ptáků předcházet. „Už nyní například funguje spolupráce při zabezpečování prosklených zastávek hromadné dopravy nebo sloupů elektrického vedení. Větší množství dat by mohlo pomoci vytipovat nové rizikové úseky nebo konkrétní zastávky,“ popsala vedoucí oddělení výzkumu a monitoringu ČSO Alena Klvaňová.
„Okna nebo zimní zahrady lze jednoduše polepit samolepkami, což zvládne každý. Stejně snadno lze zabezpečit nádrže s vodou, bazény nebo duté prostory, jako jsou různé roury či okapy,“ doplnil koordinátor programů občanské vědy ČSO Filip Tuháček.