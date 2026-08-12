V Jablunkově demolují most přes řeku Olši, nahradí ho nový

V Jablunkově stavbaři demolují téměř padesátiletý most přes řeku Olši na silnici II/474. Nahradí ho nový. Podle strategického dokumentu nemá most ve městě odpovídající alternativu, lidé ho využívají při každodenních cestách do práce, škol i za službami. Doprava je tak po dobu stavby převedena na provizorní dvoupruhové přemostění.
Most přes řeku Olši v Jablunkově byl uveden do provozu v roce 1978. Podle kraje je vzhledem ke svému stáří ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá současným požadavkům.
Nový most bude splňovat aktuální technické a bezpečnostní standardy, bude mít vyšší únosnost i delší životnost. Stavební firma má na jeho vybudování 320 dnů.
Nový most nebude mít pilíř v řece
Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj na 39,4 milionu korun, které uhradí ze svého rozpočtu. Nový most bude mít podobné parametry jako dosavadní konstrukce, nebude však mít střední pilíř v korytě řeky.
„To byla jedna z podmínek Povodí Odry. Při povodních dochází k tomu, že se tady zadržuje voda a dělá to problémy. Myslím si, že když bude bezpilířový, voda lehce odteče. Kousek dál je soutok Lomné a Olše, vždycky docházelo k tomu, že se tam voda dostávala k rodinným domkům,“ řekl starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).
Půjde o jednopolový most založený na mikropilotách. Po obou stranách vzniknou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím určené pro pohyb chodců. Součástí projektu jsou také úpravy navazující komunikace, nové vrstvy vozovky a úpravy svahů vodního toku pod mostem.
Chodci kritizují úzké provizorium
Po dobu demolice starého mostu a následné výstavby nového mohou lidé využívat mostní provizorium, které stojí hned vedle původní konstrukce. „Vypadá to, že nevznikají žádné kolony, viděl jsem tady průjezd bezpečnostních složek,“ zhodnotil starosta.
Chodci si ale stěžují na nedostatečnou šířku prostoru pro pěší. „Abych řekl pravdu, je to moc úzké, mohlo by to být širší. Třeba maminka s kočárkem to má dost náročné nebo třeba někdo s kolem,“ poznamenal místní obyvatel Petr Kaleta. „Je to užší, než by to mohlo být, chtělo by to trošku širší, ale je to dobře udělané, aspoň se tu dá chodit,“ dodala Monika Škandarová.