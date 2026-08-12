V Jablunkově demolují most přes řeku Olši, nahradí ho nový


před 9 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V Jablunkově stavbaři demolují téměř padesátiletý most přes řeku Olši na silnici II/474. Nahradí ho nový. Podle strategického dokumentu nemá most ve městě odpovídající alternativu, lidé ho využívají při každodenních cestách do práce, škol i za službami. Doprava je tak po dobu stavby převedena na provizorní dvoupruhové přemostění.

Most přes řeku Olši v Jablunkově byl uveden do provozu v roce 1978. Podle kraje je vzhledem ke svému stáří ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá současným požadavkům.

Nový most bude splňovat aktuální technické a bezpečnostní standardy, bude mít vyšší únosnost i delší životnost. Stavební firma má na jeho vybudování 320 dnů.

Nový most nebude mít pilíř v řece

Stavba nového mostu přijde Moravskoslezský kraj na 39,4 milionu korun, které uhradí ze svého rozpočtu. Nový most bude mít podobné parametry jako dosavadní konstrukce, nebude však mít střední pilíř v korytě řeky.

Witejcie, hlásá mural v Jablunkově
Mural v Jablunkově

„To byla jedna z podmínek Povodí Odry. Při povodních dochází k tomu, že se tady zadržuje voda a dělá to problémy. Myslím si, že když bude bezpilířový, voda lehce odteče. Kousek dál je soutok Lomné a Olše, vždycky docházelo k tomu, že se tam voda dostávala k rodinným domkům,“ řekl starosta Jablunkova Jiří Hamrozi (KDU-ČSL).

Půjde o jednopolový most založený na mikropilotách. Po obou stranách vzniknou železobetonové římsy s ocelovým zábradlím určené pro pohyb chodců. Součástí projektu jsou také úpravy navazující komunikace, nové vrstvy vozovky a úpravy svahů vodního toku pod mostem.

Uzavírka mostu v Havlíčkově Brodě komplikuje dopravu. Přestavba souvisí s Dukovany
Uzavřený most v Havlíčkově Brodě

Chodci kritizují úzké provizorium

Po dobu demolice starého mostu a následné výstavby nového mohou lidé využívat mostní provizorium, které stojí hned vedle původní konstrukce. „Vypadá to, že nevznikají žádné kolony, viděl jsem tady průjezd bezpečnostních složek,“ zhodnotil starosta.

Chodci si ale stěžují na nedostatečnou šířku prostoru pro pěší. „Abych řekl pravdu, je to moc úzké, mohlo by to být širší. Třeba maminka s kočárkem to má dost náročné nebo třeba někdo s kolem,“ poznamenal místní obyvatel Petr Kaleta. „Je to užší, než by to mohlo být, chtělo by to trošku širší, ale je to dobře udělané, aspoň se tu dá chodit,“ dodala Monika Škandarová.

Výběr redakce

Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu

Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu

před 6 hhodinami
Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

Ukrajina podnikla masivní útok na ruský Krasnodarský kraj, tvrdí tamní úřady

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

Miliony lidí na severní polokouli pozorovaly zatmění Slunce. Vidět bylo i v Česku

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

Soud potvrdil státu vysoký doplatek na nájemném za pozemky s ruskými budovami

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

Agenti ICE dostanou rukavice vysílající bolestivé elektrické šoky

před 10 hhodinami
Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

Trump se chystá utratit téměř miliardu dolarů za výstavbu v Bílém domě, píše WP

před 11 hhodinami
Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

Bulharský premiér v reakci na útok nezletilců odsoudil „fašistická zvěrstva“

před 12 hhodinami
Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

Americké primárky přinesly další souboj progresivních kandidátek

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Moravskoslezský kraj

V Jablunkově demolují most přes řeku Olši, nahradí ho nový

V Jablunkově stavbaři demolují téměř padesátiletý most přes řeku Olši na silnici II/474. Nahradí ho nový. Podle strategického dokumentu nemá most ve městě odpovídající alternativu, lidé ho využívají při každodenních cestách do práce, škol i za službami. Doprava je tak po dobu stavby převedena na provizorní dvoupruhové přemostění.
před 9 hhodinami

Žalobce poslal před soud dva lidi a jednu firmu kvůli tragické nehodě v Dolní Lutyni

Státní zástupce obžaloval dvě osoby a jednu firmu kvůli předloňské srážce vlaku s nákladním autem na přejezdu v Dolní Lutyni na Karvinsku. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. ČT to sdělil žalobce Jiří Margieta z Okresního státního zastupitelství v Karviné. Při nehodě v lednu 2024 zemřel strojvedoucí vlaku a dalších dvacet lidí se zranilo. Podle Drážní inspekce nebyl průjezd po silnici u přejezdu v Dolní Lutyni bezpečný. Navíc nákladní vůz neměl patřičné povolení. Na přejezdu uvázl a do jeho zadní části pak vrazil vlak.
7. 8. 2026

Sběr starého železa pomáhá dobrovolným hasičům financovat techniku i akce

Peníze získané prodejem starého železa představují pro dobrovolné hasiče důležitý přivýdělek. Ten doplňuje financování od obcí, krajů a státu a využívá se například na údržbu techniky nebo pořádání akcí. Jen v Jihočeském kraji takto sesbírali více než 311 tun kovu.
6. 8. 2026

VideoLékaři v Ostravě ošetřili už patnáct lidí pokousaných netopýry

Lékaři Fakultní nemocnice Ostrava ošetřili od června už patnáct lidí, které pokousal netopýr. Všichni preventivně dostali vakcínu proti vzteklině. Netopýr je aktuálně v Česku jejím jediným přenašečem. Na lidi běžně neútočí, k poranění dochází většinou při manipulaci, například když se lidé snaží netopýra pohladit nebo někam odnést. Nakažený netopýr se v Ostravě po dlouhé době objevil před dvěma lety.
5. 8. 2026

Opravu Rudné ulice v Ostravě provází dopravní omezení

V Ostravě stavbaři opravují téměř šestikilometrový úsek Rudné ulice, která patří k nejvytíženějším silnicím v Moravskoslezském kraji. Oprava, která potrvá do 20. srpna, bude stát 155 milionů korun. Dělníci pracují v úseku od mimoúrovňového křížení Nad Porubkou po mimoúrovňový úsek Plzeňská.
3. 8. 2026

VideoOstravský domov pro autisty skončí, rodiny klientů už dostaly výpovědi

Jediné pobytové zařízení pro lidi s nejtěžšími formami autismu v Moravskoslezském kraji zavírá. Výpovědi už dostalo všech osm rodin klientů. Ostravský domov Mikasa ukončuje služby kvůli nedostatku peněz. Jeho provoz platí rodiny klientů, město i Moravskoslezský kraj. Jenže hlavně krajská dotace byla nižší, než vedení zařízení počítalo. Na další provoz teď domovu chybí zhruba 3,5 milionu korun. Úřad ale tvrdí, že naděje na zachování služby stále existuje. O další podpoře budou zastupitelé rozhodovat ještě v září a podle kraje je pravděpodobné, že Mikasa peníze získá. Kolik ale dostane, zatím není jasné.
31. 7. 2026

Lesní požár na Opavsku už se nešíří

Hasičům se v pátek dopoledne zhruba po 22 hodinách podařilo lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Stupeň požárního poplachu byl snížen z třetího na druhý. Novinářům to sdělila mluvčí hasičů Kamila Langerová.
31. 7. 2026

Na Opavsku hoří les, na místě působily i vrtulníky s bambivakem

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště. Na místě přes den zasahovalo 150 hasičů, požár se jim stále nepodařilo lokalizovat.
30. 7. 2026Aktualizováno30. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

před 11 hhodinami
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

před 13 hhodinami
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026