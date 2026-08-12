Cennosti a dokumenty židovské rodiny zachránil rodinný přítel. Zakopal je na zahradě

Fotografie, dokumenty a cennosti rodiny Meislových ukryl Antonín Sekal během války na zahradě svého domu v brněnské Mokré Hoře. Po návratu bratrů Huga a Rudolfa, kteří díky Nicholasu Wintonovi unikli do Anglie, jim zachráněné věci vrátil. O rodinné historii vyprávěl Hugo své praneteři Shawně, která teď přijela do Brna i se svou rodinou, aby i oni poznali zajímavou a pohnutou historii svých příbuzných.
Shawna Lum, stejně jako většina její rodiny, žije v Americe. Kořeny jejích předků jsou ale spojené i s domem na okraji Brna. „V létě pobývala moje rodina v horním patře domu. Někdy přijížděli i v zimě, chodili na vycházky ve sněhu se sněžnicemi. Já jsem sem měla příležitost přijet s mým prastrýcem, než zemřel,“ vzpomíná.
Prastrýc se jmenoval Hugo Meisl (později se při působení v Izraeli přejmenoval na Maroma, pozn. red.). Huga i jeho bratra, Shawnina dědečka Rudolfa, zachránil na začátku druhé světové války Nicholas Winton. Ten pomohl odcestovat do Anglie téměř 670 židovským dětem, které tak uchránil před holocaustem.
Část dětství strávili Hugo a Rudolf právě ve vile v Brně – Mokré Hoře, v letním bytě pronajatém od rodinných přátel Sekalových. „Můj dědeček tady pořídil zahradu v roce 1910 a v roce 1933 postavil tento dům,“ řekl Antonín Sekal, vnuk stavitele domu.
Antonín Sekal cennosti chlapcům po válce vrátil
Rodiče Rudolfa a Huga zahynuli v koncentračních táborech. Dědeček Antonína Sekala, rovněž Antonín Sekal, během války odnesl fotografie, dokumenty a cennosti Meislových z jejich brněnského bytu a zakopal je na zahradě svého domu.
Po válce se Rudolf s Hugem vrátili do Brna. Když své rodiče nenašli, Antonín Sekal se jich ujal a stal se poručníkem tehdy ještě nezletilého Rudolfa. Hugo už byl plnoletý. „Pan Sekal, když se Hugo a Rudolf vrátili z Anglie, je potom dovezl sem, vykopal ty věci a vrátil jim je,“ popsal Jiří Reichl z Vojenského historického ústavu.
Vnučka získala české občanství
Shawnin dědeček Rudolf se podle rodiny snažil vzpomínky vytěsnit. Hugo byl v jejich předávání naopak velmi aktivní. Shawna díky dědečkovi nedávno získala dokonce český pas.
Do Brna teď přicestovala i se svou matkou a příbuznými, aby jim ukázala, co se od prastrýce Huga o historii rodiny dozvěděla.
Spojení domu s příběhem obou rodin pomalu slábne. V nemovitosti už řadu let nikdo nebydlí a developerská firma plánuje její rozsáhlou přestavbu.