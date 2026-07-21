Naděždin tvrdí, že kandidaturou „testoval systém“. Teď doufá, že zůstane naživu


před 22 mminutami|Zdroj: BBC, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, The Moscow Times, ČT24

Ruský opozičník Boris Naděždin, který vedl kampaň za zvolení poslancem Státní dumy, v rozhovoru s BBC řekl, že svou kandidaturou „testoval systém“. V politice působí již téměř čtyřicet let, před dvěma roky se dokonce chtěl stát prezidentem s hesly o ukončení rusko-ukrajinské války. Označení „zahraniční agent“ si však od úřadů „vysloužil“ až tento měsíc. Až do prezidentské kampaně ale Naděždin nebyl nikdy ostře protikremelský, poznamenal pro ČT24 analytik Karel Svoboda.

„Zavírají mi ústa, vytlačují mě z politiky a výrazně mi komplikují život. Už nemám, jak se legálně věnovat opoziční politice v Rusku. Doufám, že jen dočasně,“ napsal v neděli na telegramu Nadeždin. Ten na konci minulého týdne oznámil, že přerušil svou kampaň za zvolení poslancem, nechce prý ohrozit své spolupracovníky a rodinu.

„Nyní musím promyslet, jak žít dál. Doufám, že zůstanu živý a na svobodě,“ vyjádřil se na sociálních sítích Naděždin.

Ruský opozičník Naděždin odstupuje z kampaně. Nechce prý „ohrozit spolupracovníky“
Ruský opoziční politik Boris Naděždin

Fotografie jako „extremistická symbolika“

V první polovině července byl Naděždin označen za „zahraničního agenta“, o tři dny později k němu přišla policie, zadržela ho a obvinila z šíření extremistické symboliky.

„Nejdříve nebylo jasné, s čím je to spojené, ale poměrně rychle vyšlo najevo, že důvodem pro sepsání protokolu (o šíření extremistické symboliky, pozn. red.) se stal odkaz na sociálních sítích (Naděždina, pozn. red.) na video další aktivistky, ve kterém se objevila fotografie opozičníka Alexeje Navalného,“ vysvětlila novinářka ruskojazyčného serveru BBC Jelizaveta Fochtová.

Navalnyj byl roky tváří ruské opozice a kritizoval režim dlouholetého ruského vládce Vladimira Putina, především za korupci. V roce 2020 přežil otravu paralytickou látkou novičok, ze které obvinil Kreml. Ten to odmítl.

Po léčbě v Berlíně se v roce 2021 Navalnyj vrátil do Ruska, kde ho zatkli a v několika procesech odsoudili k dlouholetému vězení. Opozičník vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku. Před dvěma lety v únoru zemřel náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii v Charpu na Sibiři ve věku 47 let. Podle manželky Julije Navalné byl otráven.

Na seznam extremistických organizací byl zařazen Navalného Fond boje s korupcí, ukázání jakékoliv s ním spojené symboliky je mimo zákon. „Jak se v poslední době ukázalo, za šíření extremistické symboliky je některými soudy považováno i zmínění jména politika (Navalného, pozn. red.) nebo ukázání jeho fotografie,“ doplnila Fochtová. Naděždin s obviněními nesouhlasí.

Navalnyj byl otráven, uvedla jeho žena
Hrob ruského opozičníka Alexeje Navalného

Rusko v problémech

Rusko se v poslední době musí popasovat s mnoha problémy. Dokonce už i úřady přiznávají, že v zemi panuje „nelehká situace“. Putinova popularita rychle klesá, země se potýká s palivovou krizí, která souvisí s tím, že se Ukrajina naučila překonávat ruskou protivzdušnou obranu a útočí například na objekty na Sibiři, které jsou vzdálené tisíce kilometrů od frontové linie. Moskva zahájila plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v roce 2022.

V zemi se také podle Fochtové mluví o tom, zda úřady přistoupí k některým nepopulárním krokům, například k mobilizaci. Na jaře pak velkou vlnu nevole vyvolalo odpojení a blokování internetu, které se dotklo i Moskvy. „I někteří představitelé elity začínají mluvit o tom, že hlavním otázkou, která lidi zajímá, je konec války. Řekl to šéf Sberbanky German Gref, člověk, který spadá do hlavního okolí Putina,“ poznamenala novinářka.

„A v takových podmínkách nechce vláda vidět na kandidátce člověka, který mluví o tom, že válka (proti Ukrajině, pozn. red.) je chyba a že musí skončit,“ zmínila Fochtová. „Pro vládu je důležité ukázat, že jakákoliv podobná iniciativa bude potlačena už v zárodku. A jestli někdo chce tento nestabilní moment využít, tak bude potrestán,“ dodala.

Putinova popularita rychle klesá, reportují ruští provládní statistici
Vladimir Putin

Prezidentská kampaň v roce 2024

„Kandidaturou na poslance jsem testoval systém. Když jsem kandidoval na prezidenta (v roce 2024, pozn. red.), myslel jsem, že mě označí za zahraničního agenta nebo přinutí emigrovat. To se ale nestalo. Několik let poté jsem však každý pátek v 17 hodin navštěvoval stránky ministerstva spravedlnosti a díval se, jestli už mě náhodou za agenta neoznačili,“ sdělil Naděždin minulý týden v rozhovoru s ruskojazyčným serverem BBC. Tehdy ještě nebylo jasné, že kandidaturu na poslance ukončí.

Jak Naděždin v rozhovoru zmínil, před dvěma lety vedl prezidentskou kampaň proti Putinovi. Kandidoval tehdy za Občanskou iniciativu, která nebyla v parlamentu, a musel tudíž nasbírat sto tisíc podpisů.

„Naděždin byl zpočátku vnímán jako kandidát pohodlný pro Kreml, který byl potřeba pro to, aby vznikl pocit, že v zemi je s politickými právy vše v pořádku,“ připomněla situaci z roku 2024 Fochtová. Nakonec se však tento ruský politik ukázal jako jediný člověk, který v kampani vystupoval proti rusko-ukrajinské válce. I když používal spojení „speciální vojenská operace“, což úřady vyžadovaly, označoval konflikt za fatální chybu.

Do té doby nebyl Naděždin nikdy nějak ostře protikremelský, doplnil pro ČT24 analytik z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Svoboda. „Takový klasický putinský ‚liberál‘, ale nijak radikální,“ shrnul.

Volby mají být svobodné, musí být soutěživé a musí být spravedlivé. Rusko takto nastavené volby nezažilo ani jednou. To není věc, která se týká až teď Vladimira Putina. Nikdy v minulosti Rusko nezažilo volby, které by stoprocentně splňovaly všechny tyto tři záležitosti najednou.
Michael Romancov
politický geograf
20. března 2024, iRozhlas.cz

Podpora Naděždina se tehdy ve společnosti začala vnímat jako protiválečný postoj. „Tvořily se velké fronty, aby lidé mohli připojit svůj podpis. Začala to vnímat i opozice v zahraničí,“ poznamenala Fochtová.

Centrální volební komise však nakonec Naděždinovi nedovolila se voleb hlavy státu zúčastnit. „Nezakročili proti mně nijak krutě. Zůstal jsem živý, v Rusku a na svobodě,“ komentoval tehdejší dění pro BBC minulý týden Naděždin.

Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie
Ruský opoziční politik Boris Naděždin

„Po volbách (v roce 2024, pozn. red.) se mne nějaké represe dotkly, ale nebyly tak vážné. Vzali mi například možnost objevovat se v médiích. Dvacet let jsem vystupoval v ruské televizi, celá země zná můj obličej. Z televize mě stáhli, když jsem začal kritizovat Putina, v roce 2023 jsem byl ve vysílání naposledy,“ uvedl Naděždin s tím, že mu vláda také „vzala veškeré peníze“. Represe však postihly například jeho volební štáb, řada Naděždinových spolupracovníků byla označena za „zahraniční agenty“.

Působení Naděždina v ruské televizi, především v 10. letech tohoto století, připomněla i Fochtová. „Jako stálý host politických talkshow plnil roli ‚opozičního experta‘, který byl ve studiu proto, aby další odborníci mohli dokázat neopodstatněnost jeho liberální pozice. Kvůli tomu nebyla jeho reputace mezi představiteli nesystémové opozice příliš seriózní. Vnímali ho s jistým podezřením, brali ho jako pohodlného pro vládu,“ vysvětlila Fochtová.

Ještě na začátku Putinova období nepochybně byly soutěživé, protože do té soutěže se mohl přihlásit víceméně kdokoliv, už ale nebyly spravedlivé. A pokud jde o svobodu, ta se postupně utahovala.
Michael Romancov
politický geograf
20. března 2024, iRozhlas.cz

Politická kariéra Naděždina

Naděždin započal svou politickou kariéru již v 90. letech minulého století. „Poprvé jsem kandidoval na poslance v SSSR, ve volbách jsem bojoval proti komunistům a vyhrál jsem,“ zavzpomínal v rozhovoru s BBC.

„Na konci 90. let Naděždin pracoval s Borisem Němcovem a poté působil jako poradce současného zástupce šéfa kanceláře vůdce Putina Sergeje Kirijenka, který byl tehdy ruským premiérem,“ připomněla Fochtová. Spolu s Němcovem a Kirijenkem pracoval v nyní už neexistující liberální straně Svaz pravicových sil. Kandidoval za ni do Státní dumy, strana však brzy svou činnost přerušila.

Poté pracoval ve straně Pravoje dělo, v té době, tedy 10. letech tohoto století, byl známý především z televize coby účastník politických talkshow, jak už bylo zmíněno výše. V roce 2019 byl zvolen do rady poslanců městského okruhu v obci Dolgoprudnyj za Kremlu loajální stranu Spravedlivé Rusko.

Jeho jméno se znovu začalo objevovat v médiích v letech 2023 a 2024 v souvislosti s prezidentskou kampaní. Poté se na nějaký čas odmlčel a veřejnost ho začala znovu vnímat s oznámením kandidatury na poslance.

Rozvědčík plný sovětských manýrů, tepal Putina Němcov. Zavraždili ho před deseti lety
Boris Němcov na snímku z roku 2013

„Moc děkuji všem, kteří mě po všechny ty roky podporovali – hlasovali, podepisovali se, přispívali, chodili na soudní jednání a schůzky, četli a komentovali příspěvky, prostě mi v těžkých chvílích říkali a psali povzbuzující slova,“ vyjádřil se minulý týden Naděždin.

„Dokud budou v Rusku takoví lidé, jako jste vy, naděje nikdy nezmizí!“ vzkázal Naděždin svým podporovatelům.

Výběr redakce

Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se nástupu Lašáka do vedení

Odbory pražského letiště vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se nástupu Lašáka do vedení

08:22AktualizovánoPrávě teď
Naděždin tvrdí, že kandidaturou „testoval systém“. Teď doufá, že zůstane naživu

Naděždin tvrdí, že kandidaturou „testoval systém“. Teď doufá, že zůstane naživu

před 22 mminutami
Výroky o zaujatých soudech podrývají důvěru v justici, varuje Pavel

Výroky o zaujatých soudech podrývají důvěru v justici, varuje Pavel

16:17Aktualizovánopřed 43 mminutami
Rusko udeřilo na Sumy i Záporoží, cílem byla i plynárenská zařízení

Rusko udeřilo na Sumy i Záporoží, cílem byla i plynárenská zařízení

10:32Aktualizovánopřed 56 mminutami
Havlíček podepsal memorandum o vzniku modulárních reaktorů

Havlíček podepsal memorandum o vzniku modulárních reaktorů

14:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Orbánova strana Fidesz tvrdí, že čelila policejní razii

Orbánova strana Fidesz tvrdí, že čelila policejní razii

14:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA udeřily na íránské námořnictvo, Jordánsko odráželo drony

USA udeřily na íránské námořnictvo, Jordánsko odráželo drony

00:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Malé modulární reaktory nejsou malé. A zatím ani moc vyzkoušené

Malé modulární reaktory nejsou malé. A zatím ani moc vyzkoušené

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA Libanonu pomohou, řekl Trump při schůzce s libanonským prezidentem

Libanonská armáda začala přebírat kontrolu nad jiholibanonskou vesnicí Zaútar al-Gharbíja v regionu Nabatíja poté, co se z ní stáhla izraelská armáda. Děje se tak v rámci dohody se Spojenými státy z konce června. Armáda posléze obvinila izraelské síly z palby v blízkosti svých jednotek. Děje se tak v době, kdy se libanonský prezident Joseph Aún ve Washingtonu setkal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Židovský stát nadále okupuje značnou část jižního Libanonu.
10:50Aktualizovánopřed 1 mminutou

Naděždin tvrdí, že kandidaturou „testoval systém“. Teď doufá, že zůstane naživu

Ruský opozičník Boris Naděždin, který vedl kampaň za zvolení poslancem Státní dumy, v rozhovoru s BBC řekl, že svou kandidaturou „testoval systém“. V politice působí již téměř čtyřicet let, před dvěma roky se dokonce chtěl stát prezidentem s hesly o ukončení rusko-ukrajinské války. Označení „zahraniční agent“ si však od úřadů „vysloužil“ až tento měsíc. Až do prezidentské kampaně ale Naděždin nebyl nikdy ostře protikremelský, poznamenal pro ČT24 analytik Karel Svoboda.
před 22 mminutami

Rusko udeřilo na Sumy i Záporoží, cílem byla i plynárenská zařízení

Ruské síly provedly sérii úderů na město Sumy a zaútočily na hasiče, kteří se snažili uhasit požár v hypermarketu, píše server Ukrajinska pravda s odkazem na záchrannou službu. Tři mrtvé hlásí Záporoží. Moskva také už třetím dnem v řadě útočí na plynárenská zařízení v Charkovské oblasti na východě země. V Rusku podle svědků hoří elektrárna v Lipecku jihovýchodně od metropole. Ukrajinské drony podle gubernátora Moskevské oblasti Andreje Vorobjova zranily deset lidí včetně tří Číňanů.
10:32Aktualizovánopřed 56 mminutami

Orbánova strana Fidesz tvrdí, že čelila policejní razii

Maďarská opoziční strana Fidesz expremiéra Viktora Orbána tvrdí, že čelila policejní razii v centru, které provozuje její počítačové servery. Podle strany chtějí vyšetřovatelé zabavit komunikační systém a databázi. Informaci uvedla na svém facebooku. Orbán obvinění z korupce popřel.
14:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Podle nového průzkumu veřejného mínění je více než polovina Poláků proti znovuzavedení povinné vojenské služby. A to i přesto, že země v souvislosti s regionálním napětím zvažuje svou obrannou strategii.
před 1 hhodinou

Rumunští záchranáři evakuovali zasaženou loď

Loď plující pod liberijskou vlajkou z egyptské Alexandrie do ukrajinského Reni byla u rumunského pobřeží zasažena při útoku, který pravděpodobně souvisí s ruskou válkou proti Ukrajině, oznámil v úterý rumunský prezident Nicušor Dan. Rumunští záchranáři evakuovali posádku.
před 2 hhodinami

USA udeřily na íránské námořnictvo, Jordánsko odráželo drony

Spojené státy dokončily v noci na úterý další vlnu vzdušných úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM). Íránská státní média hlásila výbuchy v okolí íránských námořních základen. Íránské revoluční gardy v reakci na to provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. V obou zemích se odpoledne opět rozezněly sirény. Íránské drony likvidovalo i Jordánsko.
00:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Střelec ze severoněmeckého Stade spáchal ve vězení sebevraždu

Muž, který v červnu v severoněmeckém Stade zastřelil kvůli sporu o opatrovnictví šest lidí, spáchal ve vězení sebevraždu. Informovalo o tom v úterý ministerstvo spravedlnosti spolkové země Dolní Sasko. K incidentu došlo ve věznici Bremervörde, v níž byl 45letý muž zadržován.
před 2 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

před 1 hhodinou
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

včera v 16:00
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

včera v 14:09
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026