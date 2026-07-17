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Putinova popularita rychle klesá, reportují ruští provládní statistici


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK, Kommersant

Popularita ruského vůdce Vladimira Putina během jediného týdne klesla o pět procentních bodů. Vyplývá to z výsledků čerstvého průzkumu společnosti FOM, považované za blízkou Kremlu. Podle jiného průzkumu Putinovi nevěří pětina dotázaných, což je nejvíce od začátku války proti Ukrajině.

Podle tohoto průzkumu Putinovu práci aktuálně schvaluje 66 procent Rusů. Názory dotázaných nejvíce ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzinu na čerpacích stanicích, způsobený ukrajinskými útoky na ruské rafinérie.

„Podpora šéfa Kremlu u Rusů klesá rekordní rychlostí. Tak prudký pokles sociologové nezaznamenali od podzimu 2022,“ komentoval pětiprocentní pokles Putinovy obliby v průzkumech FOM během jediného týdne server RBK-Ukrajina.

Putinova popularita na podzim 2022 klesla kvůli vyhlášení nepopulární mobilizace tří set tisíc mužů k zacelení ztrát ruských jednotek bojujících proti Ukrajině. Statisíce Rusů tehdy v obavě z povolání do války raději opustily Rusko.

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Klesající podporu Putinovi podle portálu zaznamenalo i další provládní středisko VCIOM, a to už třetí týden po sobě. V průzkumu FOM pětina dotázaných uvedla, že Putinovi nevěří, a to je nejvíce od začátku války.

Hlavní příčinou poklesu Putinovy obliby je palivová krize, ale nálady Rusů může ovlivňovat i celková ekonomická situace. V červnu se podle průzkumu nezávislého střediska Levada spotřebitelské nálady zhoršily na úroveň podzimu 2022, dodal RBK-Ukrajina.

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