V Rusku je nejhorší palivová krize za desítky let. Problémy potvrdil i Putin

Ukrajinské drony v neděli ráno znovu zasáhly rafinerii ve Slavjansku na Kubáni na jihu Ruska. Právě útoky na ropnou infrastrukturu způsobily v zemi agresora palivovou krizi, a to největší od začátku 90. let. Některé benzinové stanice už nemají co prodávat, jinde lze koupit jen omezené množství paliva za vyšší ceny. Rusové na něj musí čekat v dlouhých frontách. Problémy v neděli přiznal i vládce Ruska Vladimir Putin.
Cenový šok pro ruské řidiče. Zatímco ještě v březnu stál benzin s oktanovým číslem 95 v průměru necelých sedmdesát rublů, teď za něj Rusové někde zaplatí i více než sto. V přepočtu tak dají navíc deset korun. Nespokojenost tak roste.
„Je to všechno velmi špatné, co jiného si mám myslet. Není na tom nic dobrého,“ komentuje vývoj jeden z řidičů. Dodává, že si přeje, aby ceny byly opět jako dřív. Levnější benzin je podle něj samozřejmě lepší.
Benzin dochází i v Moskvě
Hodně čerpacích stanic v Rusku nemá co prodávat. Týká se to už i Moskvy. Například čerpací stanice Gazpromněftu v centru ruské metropole je uzavřená už více než týden. Problémy mají i další moskevské čerpací stanice této společnosti.
Ukrajinské drony totiž minulý týden dvakrát zasáhly její rafinerii na jihovýchodě ruského hlavního města. Zpracovatelský závod také vážně poškodila střela ruské protivzdušné obrany. Do ruské metropole závod přitom dodává skoro čtyřicet procent benzinu a nafty. Oprava potrvá minimálně do konce letošního roku.
Rusko už začátkem června přiznalo, že nedostatek paliva v zemi způsobily údery dronů z Ukrajiny. Vláda slíbila, že situaci rychle vyřeší, problémy ale nekončí.
„V poslední době se podniky palivového a energetického komplexu potýkají s rostoucím počtem vzdušných útoků nepřítele, což vede k dočasným potížím s dodávkami pohonných hmot v řadě jižních regionů,“ citovala na začátku června ruská státní agentura TASS vyjádření tamního ministerstva energetiky.
Delší fronty na čerpacích stanicích
Novou realitou jsou v této souvislosti pro Rusy limitované prodeje paliva a dlouhé čekání ve frontách. Například ve městě Ufa se fronty tvoří i ve tři hodiny ráno.
„Nemůžeme natankovat. Je to problém. Vydávají jen 20 litrů na osobu. Pak musíte znovu do fronty,“ dodává k dlouhým frontám řidička z Moskvy.
Pokud budou ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu pokračovat a zasažené rafinerie rychle neobnoví provoz, bude se palivová krize v Rusku ještě zhoršovat. Problémy se zásobováním – a nejen palivy – v posledních dnech přitom hlásí i ukrajinský poloostrov Krym, který Rusové už několik let v rozporu s mezinárodním právem okupují.
Problémy přiznal i Putin
Ruský vládce Vladimir Putin přitom aktuálně přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech, informovala agentura Reuters. Putin dodal, že Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty.
Ruský diktátor na schůzce vysokých úředníků k situaci kolem distribuce paliva také vyzval k přijetí opatření, jež zajistí dostatečné zásoby pro zemědělský sektor. Podle Putina se pracovní skupina „snaží zajistit dostatečné množství paliva v celé zemi“.