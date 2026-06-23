Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny


před 1 hhodinou|Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Reuters, Novaja gazeta, The Moscow Times, New Voice of Ukraine, Kommersant

Energetická krize na Krymu pokračuje. Poté, co okupační správa zcela zakázala prodej pohonných hmot všem kromě úřadů, zavádí na poloostrově i plánované odstávky dodávek elektřiny. Přerušení provozu na Kerčském mostě uvěznilo v jedné z kolon tisíc aut. Turisté ruší rezervace a ti, kteří na Krymu už jsou, řeší, jak se z něj dostat. Prodej paliv na příděl zavádějí i některé regiony v Rusku.

„Žádáme obyvatele Krymu, aby omezili spotřebu elektřiny, zatímco se odstraňuje havárie v energetické soustavě poloostrova. Vypněte klimatizace a nepotřebné elektrické spotřebiče,“ vyzval obyvatele před několika dny zástupce šéfa okupační správy Oleg Krjučkov.

Kvůli ukrajinským útokům na energetická zařízení dochází totiž na Krymu stále častěji k výpadkům proudu a v souvislosti s nimi i k omezením v zásobování vodou, neboť nefungují přečerpávací stanice.

Například v úterý ráno byla bez elektřiny města Saky, Krasnoperekopsk a Džankoj včetně přilehlých okresů a dále krasnohvardijský okres a město Jevpatorija, kde mimo jiné nejezdily tramvaje.

Krym byl v té době cílem dalšího ukrajinského dronového útoku, okupační správa nicméně tvrdila, že elektřina dočasně nejde „kvůli technologickým poruchám“.

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Ilustrační foto: protidronová síť ve Slovjansku v Doněcké oblasti (říjen 2025)

Plánované vypínání elektřiny

Kromě těchto akutních případů už ale okupační úřady sahají také k plánovaným odstávkám elektřiny, jak se to běžně děje na Ukrajině v důsledku ruských úderů na energetické podniky napadené země.

„Vzhledem k obtížné situaci v energetické soustavě Krymu a Sevastopolu dochází v našem okrese k pravidelným výpadkům proudu podle harmonogramu: tři hodiny bez proudu, tři hodiny s proudem. Harmonogram bude obyvatelům sdělen po koordinaci s příslušnými službami,“ uvedl představitel okupační správy černomořského okresu Andrej Šatyrenko.

Podobné je to v dalších okresech na Krymu, například ten krasnoperekopský bude vždy v liché dny bez elektřiny od 00:00 do 03:00, poté od 06:00 do 09:00 a tak dále, zatímco v sudé dny tomu bude naopak – elektřina nepůjde od 03:00 do 06:00 a poté analogicky po třech hodinách.

„Večer může být dodávka elektřiny omezena maximálně na tři hodiny,“ varoval šéf okupační správy krasnohvardijského okresu Vasil Grabovan.

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Ilustrační foto: plakáty s nápisy „Putin je síla. Orešnik je síla. Rusko je moc“ a „Krym je Rusko. Putin je síla!“ ve městě Saky na Krymu (10. února 2026)

Tisíc aut v koloně na Kerčském mostě

Ukrajina neútočí jen na energetická zařízení na Krymu, ale také na mosty spojující poloostrov s ruskou či ukrajinskou pevninou, čímž okupantům dále komplikuje zásobování.

Pod ukrajinskou palbou je i silnice z Krymu přes okupovaný východ Ukrajiny do Ruska a provoz bývá kvůli ukrajinským úderům přerušován i na Kerčském (Krymském) mostě mezi Moskvou anektovaným poloostrovem a ruským Krasnodarským krajem.

Například v pondělí byl provoz na mostě zastaven celkem čtyřikrát a v tamních kolonách uvázlo téměř tisíc aut – 705 směrem do Ruska a 290 směrem na Krym.

„Ochranka! Kanystr!“

Na most nesmějí nákladní auta, zatímco osobní vozy po něm mnohou převézt až sto litrů kapalin, čehož obyvatelé a návštěvníci poloostrova využívají k přepravě nedostatkových pohonných hmot z ruské pevniny. I tam ale dle zpráv z médií narážejí na komplikace.

„Chápu samozřejmě, že tankujeme hodně benzinu, ale je frustrující, když nám čerpací stanice u mostu (na ruské straně) nedovolují tankovat do kanystrů, jen přímo do nádrže,“ postěžoval si podle jednoho z ruských webů Jevgenij Senin z krymské Alušty.

„Vzhledem k tomu, že vědí, v jaké situaci se Krymčané ocitli, by mohli být vstřícnější, a dokonce na nás vydělat. Ale když vidí kanystr, vypnou stojan a do reproduktoru křičí: ‚Ochranka! Kanystr!‘ To není moc bratrské.“

Na Krymu už okupační správa prodej paliv zakázala zcela – jednotlivcům i firmám – dostupná jsou jen úřadům, které „zajišťují životně důležité služby a bezpečnost“. 

Nedostatky v zásobování a výpadky elektřiny se na Krymu projevují i v dalších oblastech života. V Jevpatoriji se podle telegramového kanálu Krymskij větěr tvoří před bankami fronty lidí, kteří si chtějí vybrat hotovost. Už dříve se objevily zprávy, že obyvatelé vykupují v panice některé potraviny, a obchody proto zavádějí množstevní omezení.

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Lodě u krymského pobřeží

Velký dopad má palivová krize na turistický ruch na poloostrově. Už před úplným zákazem prodeje benzinu a nafty, na přelomu května a června, bylo zrušeno 71 procent rezervací v hotelech v Sevastopolu a 79 procent na zbytku Krymu. Meziročně klesl počet rezervací v Sevastopolu o čtyřicet procent a na zbytku poloostrova o jednatřicet procent.

„Hotel je prázdný. Obsazených je pět ze čtyřiadvaceti pokojů, i když ještě před měsícem bych řekl, že nemám místo – téměř všechny rezervace zmizely koncem května, když to s benzinem začalo,“ řekl ruskému exilovému webu Novaja Gazeta Vitalij, majitel hotelu v Jevpatoriji. „Většina našich rekreantů dříve jezdila vlastním autem. A teď lidé říkají: ‚Takhle odsud neodjedeme.‘ No, mají pravdu,“ dodal už začátkem měsíce.

„Turisté jsou úplně bez benzinu… My například máme dost na padesát kilometrů a nemáme žádnou možnost ho sehnat,“ řekla ve videu zveřejněném začátkem měsíce jedna z turistek. „Takže pro mě a mého manžela zbývá jen jedna možnost: Zůstat a žít tady,“ dodala se smíchem. „Zůstáváme.“

„Auto tady nechte“

S úplným zákazem prodeje paliv se odjezd turistů z Krymu ještě více zkomplikoval. Místní bloger s odkazem na jeden z ruských webů uvedl, že hotely řeší, jak turisty, kteří přijeli ve vlastních autech, dostat z Krymu domů.

Někteří hoteliéři je podle tohoto zdroje odkazují na veřejnou dopravu, která zatím funguje. „Pokud se turisté naléhavě potřebují vrátit na pevninu, doporučujeme jim nechat auto tady a využít veřejnou dopravu,“ citoval ruský web jednoho z hoteliérů. 

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Paliva na příděl

Akutní nedostatek benzinu pociťuje i samotné Rusko. Tamní Federální antimonopolní služba (FAS) zakázala jeho nabídku na třech hlavních on-line tržištích Avito, Ozon a Wildberries. Oficiálně kvůli tomu, aby zabránila „spekulativnímu prodeji“.

Na ruských čerpacích stanicích mezitím dosahují ceny benzinu i sta rublů (asi 29 korun) za litr, uvedlo nestátní ruské medium 7x7.

Sedm ruských regionů také zavedlo prodej pohonných hmot na příděl, konkrétně Novosibirská, Saratovská, Penzenská, Voroněžská, Vladimirská, Irkutská a Omská oblast. V Krasnojarském kraji omezují prodej čerpací stanice sítě Gazpromněfť.

Limity se pohybují mezi třiceti a jedním stem litrů na vozidlo ve městě a mezi čtyřiceti a dvěma sty litry na dálnici dle druhu pohonné hmoty, přičemž u nafty jsou k mání větší objemy než u benzinu.

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Moskva plánuje dovoz po moři

Rusko také kvůli nedostatku pohonných hmot plánuje, že je začne dovážet po moři, uvedla agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje. Podle nich by měla surovina dorazit do jednoho ze západoruských přístavů z Asie, dodavatele ale nespecifikovaly.

Moskva dříve zvažovala dovoz paliva z Číny, Singapuru a Jižní Koreje, píše agentura a dodala, že Rusko také výrazně zvýšilo nákup benzinu z Běloruska a oslovilo i Kazachstán. Oběma zemím ale chybí výrobní kapacita na to, aby ruský trh výrazně ovlivnily.

Některá média pak s odkazem na americkou analytickou společnost Energy Intelligence uvádějí, že podle odhadů klesla začátkem června výkonnost ruských rafinérií na nejnižší úroveň za jednadvacet let a že asi třicet procent jejich kapacit se v důsledku ukrajinských útoků nevyužívá. 

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