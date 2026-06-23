Krym je bez benzinu a zavádí nucené odstávky elektřiny

Energetická krize na Krymu pokračuje. Poté, co okupační správa zcela zakázala prodej pohonných hmot všem kromě úřadů, zavádí na poloostrově i plánované odstávky dodávek elektřiny. Přerušení provozu na Kerčském mostě uvěznilo v jedné z kolon tisíc aut. Turisté ruší rezervace a ti, kteří na Krymu už jsou, řeší, jak se z něj dostat. Prodej paliv na příděl zavádějí i některé regiony v Rusku.
„Žádáme obyvatele Krymu, aby omezili spotřebu elektřiny, zatímco se odstraňuje havárie v energetické soustavě poloostrova. Vypněte klimatizace a nepotřebné elektrické spotřebiče,“ vyzval obyvatele před několika dny zástupce šéfa okupační správy Oleg Krjučkov.
Kvůli ukrajinským útokům na energetická zařízení dochází totiž na Krymu stále častěji k výpadkům proudu a v souvislosti s nimi i k omezením v zásobování vodou, neboť nefungují přečerpávací stanice.
Například v úterý ráno byla bez elektřiny města Saky, Krasnoperekopsk a Džankoj včetně přilehlých okresů a dále krasnohvardijský okres a město Jevpatorija, kde mimo jiné nejezdily tramvaje.
Krym byl v té době cílem dalšího ukrajinského dronového útoku, okupační správa nicméně tvrdila, že elektřina dočasně nejde „kvůli technologickým poruchám“.
Plánované vypínání elektřiny
Kromě těchto akutních případů už ale okupační úřady sahají také k plánovaným odstávkám elektřiny, jak se to běžně děje na Ukrajině v důsledku ruských úderů na energetické podniky napadené země.
„Vzhledem k obtížné situaci v energetické soustavě Krymu a Sevastopolu dochází v našem okrese k pravidelným výpadkům proudu podle harmonogramu: tři hodiny bez proudu, tři hodiny s proudem. Harmonogram bude obyvatelům sdělen po koordinaci s příslušnými službami,“ uvedl představitel okupační správy černomořského okresu Andrej Šatyrenko.
Podobné je to v dalších okresech na Krymu, například ten krasnoperekopský bude vždy v liché dny bez elektřiny od 00:00 do 03:00, poté od 06:00 do 09:00 a tak dále, zatímco v sudé dny tomu bude naopak – elektřina nepůjde od 03:00 do 06:00 a poté analogicky po třech hodinách.
„Večer může být dodávka elektřiny omezena maximálně na tři hodiny,“ varoval šéf okupační správy krasnohvardijského okresu Vasil Grabovan.
Tisíc aut v koloně na Kerčském mostě
Ukrajina neútočí jen na energetická zařízení na Krymu, ale také na mosty spojující poloostrov s ruskou či ukrajinskou pevninou, čímž okupantům dále komplikuje zásobování.
Pod ukrajinskou palbou je i silnice z Krymu přes okupovaný východ Ukrajiny do Ruska a provoz bývá kvůli ukrajinským úderům přerušován i na Kerčském (Krymském) mostě mezi Moskvou anektovaným poloostrovem a ruským Krasnodarským krajem.
Například v pondělí byl provoz na mostě zastaven celkem čtyřikrát a v tamních kolonách uvázlo téměř tisíc aut – 705 směrem do Ruska a 290 směrem na Krym.
„Ochranka! Kanystr!“
Na most nesmějí nákladní auta, zatímco osobní vozy po něm mnohou převézt až sto litrů kapalin, čehož obyvatelé a návštěvníci poloostrova využívají k přepravě nedostatkových pohonných hmot z ruské pevniny. I tam ale dle zpráv z médií narážejí na komplikace.
„Chápu samozřejmě, že tankujeme hodně benzinu, ale je frustrující, když nám čerpací stanice u mostu (na ruské straně) nedovolují tankovat do kanystrů, jen přímo do nádrže,“ postěžoval si podle jednoho z ruských webů Jevgenij Senin z krymské Alušty.
„Vzhledem k tomu, že vědí, v jaké situaci se Krymčané ocitli, by mohli být vstřícnější, a dokonce na nás vydělat. Ale když vidí kanystr, vypnou stojan a do reproduktoru křičí: ‚Ochranka! Kanystr!‘ To není moc bratrské.“
Na Krymu už okupační správa prodej paliv zakázala zcela – jednotlivcům i firmám – dostupná jsou jen úřadům, které „zajišťují životně důležité služby a bezpečnost“.
Nedostatky v zásobování a výpadky elektřiny se na Krymu projevují i v dalších oblastech života. V Jevpatoriji se podle telegramového kanálu Krymskij větěr tvoří před bankami fronty lidí, kteří si chtějí vybrat hotovost. Už dříve se objevily zprávy, že obyvatelé vykupují v panice některé potraviny, a obchody proto zavádějí množstevní omezení.
Velký dopad má palivová krize na turistický ruch na poloostrově. Už před úplným zákazem prodeje benzinu a nafty, na přelomu května a června, bylo zrušeno 71 procent rezervací v hotelech v Sevastopolu a 79 procent na zbytku Krymu. Meziročně klesl počet rezervací v Sevastopolu o čtyřicet procent a na zbytku poloostrova o jednatřicet procent.
„Hotel je prázdný. Obsazených je pět ze čtyřiadvaceti pokojů, i když ještě před měsícem bych řekl, že nemám místo – téměř všechny rezervace zmizely koncem května, když to s benzinem začalo,“ řekl ruskému exilovému webu Novaja Gazeta Vitalij, majitel hotelu v Jevpatoriji. „Většina našich rekreantů dříve jezdila vlastním autem. A teď lidé říkají: ‚Takhle odsud neodjedeme.‘ No, mají pravdu,“ dodal už začátkem měsíce.
„Turisté jsou úplně bez benzinu… My například máme dost na padesát kilometrů a nemáme žádnou možnost ho sehnat,“ řekla ve videu zveřejněném začátkem měsíce jedna z turistek. „Takže pro mě a mého manžela zbývá jen jedna možnost: Zůstat a žít tady,“ dodala se smíchem. „Zůstáváme.“
„Auto tady nechte“
S úplným zákazem prodeje paliv se odjezd turistů z Krymu ještě více zkomplikoval. Místní bloger s odkazem na jeden z ruských webů uvedl, že hotely řeší, jak turisty, kteří přijeli ve vlastních autech, dostat z Krymu domů.
Někteří hoteliéři je podle tohoto zdroje odkazují na veřejnou dopravu, která zatím funguje. „Pokud se turisté naléhavě potřebují vrátit na pevninu, doporučujeme jim nechat auto tady a využít veřejnou dopravu,“ citoval ruský web jednoho z hoteliérů.
Paliva na příděl
Akutní nedostatek benzinu pociťuje i samotné Rusko. Tamní Federální antimonopolní služba (FAS) zakázala jeho nabídku na třech hlavních on-line tržištích Avito, Ozon a Wildberries. Oficiálně kvůli tomu, aby zabránila „spekulativnímu prodeji“.
Na ruských čerpacích stanicích mezitím dosahují ceny benzinu i sta rublů (asi 29 korun) za litr, uvedlo nestátní ruské medium 7x7.
Sedm ruských regionů také zavedlo prodej pohonných hmot na příděl, konkrétně Novosibirská, Saratovská, Penzenská, Voroněžská, Vladimirská, Irkutská a Omská oblast. V Krasnojarském kraji omezují prodej čerpací stanice sítě Gazpromněfť.
Limity se pohybují mezi třiceti a jedním stem litrů na vozidlo ve městě a mezi čtyřiceti a dvěma sty litry na dálnici dle druhu pohonné hmoty, přičemž u nafty jsou k mání větší objemy než u benzinu.
Moskva plánuje dovoz po moři
Rusko také kvůli nedostatku pohonných hmot plánuje, že je začne dovážet po moři, uvedla agentura Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje. Podle nich by měla surovina dorazit do jednoho ze západoruských přístavů z Asie, dodavatele ale nespecifikovaly.
Moskva dříve zvažovala dovoz paliva z Číny, Singapuru a Jižní Koreje, píše agentura a dodala, že Rusko také výrazně zvýšilo nákup benzinu z Běloruska a oslovilo i Kazachstán. Oběma zemím ale chybí výrobní kapacita na to, aby ruský trh výrazně ovlivnily.
Některá média pak s odkazem na americkou analytickou společnost Energy Intelligence uvádějí, že podle odhadů klesla začátkem června výkonnost ruských rafinérií na nejnižší úroveň za jednadvacet let a že asi třicet procent jejich kapacit se v důsledku ukrajinských útoků nevyužívá.