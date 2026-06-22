Na Krymu zrušili všechny letní dětské tábory


před 41 mminutami|Zdroj: Ukrajinska pravda, Meduza

Šéf ruské okupační správy Krymu Sergej Aksjonov oznámil, že na poloostrově se od 22. června do 1. září ruší všechny dětské pobyty. Oznámení přichází den po zákazu prodeje pohonných hmot nevojenským zákazníkům a omezení dodávek elektrické energie. Kroky jsou důsledkem ukrajinského ostřelování zásobovacích tras a ropné infrastruktury.

Aksjonov oznámil, že se ruší ubytovávání dětí i rezervace míst pro jednotlivce i skupiny v turistických i zdravotních zařízeních. Vyzval, aby všichni měli pro opatření pochopení, protože jsou nutná z důvodu zajištění bezpečnosti.

Rusové na sociálních sítích sdílejí zkušenosti s tím, že autobusy s jejich dětmi mířící na Krym se otáčejí a jedou zpět, píše ruský opoziční web Meduza.

Ukrajina v posledních týdnech izoluje okupovaný poloostrov od dodávek z Ruska. Ostřeluje infrastrukturu v okolí Kerčského průlivu i zásobovací trasy okupovaným jihem Ukrajiny. Zasahuje také ropnou infrastrukturu po celém Rusku. Důsledkem je nedostatek pohonných hmot i elektrické energie.

Na Krymu zakázali prodej pohonných hmot
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

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