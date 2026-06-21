Ukrajina zasáhla ropné zařízení na Krymu, oznámil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Kyjev v reakci na ruské útoky na Ukrajince zasáhl na Moskvou okupovaném Krymu a v ruském Krasnodarském kraji ropná, logistická a vojenská zařízení. Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov tvrdí, že při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zemřeli čtyři lidé a dalších 28 jich utrpělo zranění.
„O uplynulé noci se naše dalekonosné sankce zaměřily na vojenskou logistiku, ropný průmysl okupantů,“ napsal na síti X Zelenskyj, který dronové údery na ruském území opakovaně označuje jako „sankce dlouhého doletu“.
Zelenskyj zmínil, že cílem úderů byly námořní infrastruktura pro transport ropy v Krasnodarském kraji, ropný sklad na okupovaném Kerčském poloostrově či vojenská logistická zařízení včetně čtyř radarových stanic protivzdušných systémů S-400 a Pancir.
Moskva mluví o mrtvých
Dosazený šéf Moskvou okupovaného poloostrova Aksjonov tvrdí, že při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zahynuli čtyři lidé a dalších 28 jich utrpělo zranění. Ruská státní agentura TASS mezitím informovala o tom, že ukrajinské síly rovněž zasáhly trajekt v Kerčském průlivu. Po tomto dronovém útoku údajně jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění. Informace nelze nezávisle ověřit. Úžina odděluje Krym od ruského Krasnodarského kraje.
TASS uvedl, že ruské úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem. Zatím není jasné, kdy lodě znovu vyplují. Úřady nicméně vyzvaly k použití objízdné trasy po pevnině přes okupovaný Donbas a jih Ukrajiny, neboť na mostě na okupovaný Krym platí zákaz nákladní dopravy.
Ukrajinský list Ukrajinska pravda uvedl, že ruské úřady v noci na neděli most na Krym uzavřely. Telegramový kanál informující o dopravě na mostě v neděli dopoledne sdělil, že provoz již byl obnoven.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na telegramu uvedl, že toto krymské město čelí ukrajinskému vzdušnému útoku. V Krasnodarském kraji podle ruských úřadů vypukl požár v jednom z ropných terminálů, který zasáhl ukrajinský dron.
Ruské útoky
Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi, vzájemné dronové útoky jsou součástí bojů. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že během noci obrana zničila 239 ukrajinských dronů. Zničení ukrajinských dronů hlásí Rusko z Brjanské, Bělgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také z Krasnodarského kraje, moskevského regionu a Krymu. Sestřely obrana provedla i nad Černým a Azovským mořem. Informace nelze nezávisle ověřit.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu čtyřmi balistickými raketami a 105 drony. Protivzdušné obraně se podle tohoto hlášení podařilo 96 ruských dronů sestřelit, případně s pomocí radioelektronického boje neutralizovat. Na šesti místech zaznamenalo dopady balistických raket a šesti dronů, na dalších pěti místech pak dopadly trosky po sestřelech. O případných škodách zatím úřady neinformovaly.
List Ukrajinska pravda v neděli ráno upřesnil bilanci sobotního ruského útoku na Poltavu, kde zahynuli dva lidé a dalších třináct utrpělo zranění včetně šesti dětí. Útok zde zasáhl domy, obchodní provoz a auta. Sobotní ruské útoky si vyžádaly také další dva mrtvé a přes dvě desítky zraněných v Mykolajivské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Pět lidí pak zahynulo a třináct bylo zraněno po sobotním ruském útoku na Záporoží.
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