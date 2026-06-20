Ruské bombardování Záporoží zabilo pět lidí. Ukrajinci útočili na rafinerii na Sibiři

Rusko bombardovalo ukrajinské město Záporoží klouzavými leteckými pumami, pět lidí zemřelo a dalších deset je zraněných, oznámil šéf oblastní správy Ivan Fedorov. Některé oběti nalezli pod troskami domů, které se zhroutily poté, co oblastní centrum zasáhly bomby. Bránící se země zase drony útočila na rafinerii ve městě Ťumeň na západní Sibiři, potvrdil ruské zprávy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ta se nachází více než 2000 kilometrů od ukrajinských hranic.
Fedorov původně oznámil, že v Záporoží zemřeli čtyři lidé a dalších šest utrpělo zranění, po prohledání ruin ale bilanci aktualizoval.
Již v noci na sobotu v Charkově po zásahu ruskou leteckou pumou jeden člověk zemřel a zraněno bylo devět lidí včetně šestiletého dítěte, uvedl náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Z trosek se záchranářům podařilo vyprostit osm lidí, informoval později starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov.
Ruské síly také v sobotu zaútočily naváděnými leteckými bombami na okrajové části města Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Agentura Ukrinform napsala, že při útoku zemřel nejméně jeden civilista. Nejméně dvacet domů Rusové poškodili.
Zelenskyj také varoval, že již během noci na neděli může Rusko podniknout další rozsáhlý útok na Ukrajinu. „Dnes (v sobotu) večer a v dalších hodinách je obzvláště důležité věnovat velkou pozornost varováním před nálety,“ řekl ve svém pravidelném večerním projevu. „Rusové se připravili na masivní útok. Prosím, dávejte na sebe pozor,“ dodal.
Záběry ukázaly kouř ze sibiřské rafinerie
O útoku na ruskou rafinerii v Ťumeňské oblasti nejprve hovořil gubernátor tohoto regionu Alexandr Moor. „Byl odražen útok bezpilotních letounů na Ťumeňský petrochemický závod. Na místě dopadů trosek zasahují specialisté. Podle předběžných informací závod nebyl poškozen, jeho pracovníci byli evakuováni. Osobně dohlížím na situaci,“ napsal na telegramu. Zelenskyj však podle agentury Reuters mluví o zásahu.
„Místní obyvatelé hlásí nejméně dva výbuchy,“ uvedl poradce ukrajinského ministra obrany Serhij Sterněnko, který také zveřejnil záběry ukazující kouř stoupající ze závodu. Dodal, že podnik je s to zpracovat až devět milionů tun ropy ročně.
Kvůli nebezpečí náletu dronů byl přerušen provoz nejen na místním letišti Roščino, ale i v sousedních regionech: Kurganské, Čeljabinské a Sverdlovské oblasti, informovala agentura Interfax.
Největší nezávislá rafinerie v zemi
Zmíněná rafinerie je podle časopisu Forbes největší nezávislý podnik svého druhu v Rusku a jediná průmyslová rafinerie v Uralském federálním okruhu, který zahrnuje západní část asijského a východní část evropského Ruska. V rafinerii už 6. června hořelo, požár zachvátil plochu 100 metrů čtverečních. Úřady odmítaly, že by požár způsobil útok dronů, připomněl list Kommersant.
Ukrajinské drony na vzdálenou rafinerii zaútočily i dřív. Úřady Ťumeňské oblasti loni v říjnu, kdy Ukrajina podnikla jeden z největších náletů svých dronů na Rusko, uvedly, že tři drony byly detekovány a zneškodněny v areálu firmy. Ukrajinský telegramový kanál Exilenova tvrdil, že drony v Ťumeni zasáhly rafinerii. Regionální správa však uvedla, že drony nezpůsobily žádné škody a nikoho nezranily.
Ťumeň leží v asijské části Ruska, více než 2000 kilometrů od fronty. Pokud by se potvrdilo, že stroje byly vypuštěny z Ukrajiny, bylo by to poprvé, co ukrajinské dalekonosné drony přeletěly Ural, poznamenala tehdy agentura DPA.
Už loni v létě Ukrajina s pomocí dronů zaútočila na strategické bombardéry ve východosibiřském Irkutsku. Tyto drony ale byly do oblasti propašovány na nákladních vozech a vypuštěny byly až v blízkosti vojenských letišť.
Ukrajina se ruské agresi s pomocí Západu brání pátým rokem. Součástí války jsou vzdušné útoky obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, ale OSN nedávno oznámila, že ve válce přišlo o život přes 16 tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.