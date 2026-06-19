Zelenskyj pohrozil Lukašenkovi zásahem, pokud neodstraní zařízení využívané Rusy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval hlavu Běloruska Alexandra Lukašenka, aby odstranil zařízení, které v jeho zemi využívá ruská armáda k útokům na Ukrajinu. Zelenskyj podle agentury Reuters dodal, že Lukašenkovi by na to měl stačit týden, pokud tak neučiní, postará se o to Ukrajina.
„Jaký smysl dává to, že říká, že nechce do války? Ať odstraní zařízení, ať ho vypne. Myslím, že týden je na to dostatečný čas,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci. „Pokud to neudělá, uděláme to my,“ doplnil.
Zelenskyj uvedl, že ve dvou běloruských regionech sousedících s Ukrajinou jsou komunikační stanice, které Moskva využívá při útocích na ukrajinské civilisty. Agentura Reuters poznamenala, že toto tvrzení nedokázala nezávisle ověřit. Bělorusko, které je blízkým spojencem Moskvy, nicméně na počátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 umožnilo ruským silám využít své území k útoku na Ukrajinu.
Lukašenko v poslední době opakovaně tvrdil, že Bělorusko se musí připravovat na válku. Na konci května ale uvedl, že se nenechá zatáhnout do války proti Ukrajině a že je ochoten se sejít se Zelenským. Lukašenko to řekl poté, co Zelenskyj varoval před hrozbou, kdy by Rusko podniklo novou ofenzivu proti Ukrajině z běloruského území, a také poukazoval na snahu Moskvy zapojit Bělorusko do války, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině.