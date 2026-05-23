Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Hlubší vojenská integrace Ruska a Běloruska představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu, nikoliv jen pro země na východním křídle NATO. V rozhovoru s ČTK to uvedla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Režim diktátora Alexandra Lukašenka podle ní slouží Moskvě jako nástroj zastrašování a nátlaku vůči evropským státům.

Představitelé Lukašenkova režimu podle Cichanouské pravidelně vyhrožují sousedním státům například jadernými zbraněmi, migranty nebo možnými provokacemi. To vytváří trvalou nejistotu a nutí evropské země držet vojenské síly ve zvýšené pohotovosti.

Evropské státy by podle ní měly více podporovat země, které čelí provokacím Minsku a Moskvy. Jako příklady zmínila narušování vzdušného prostoru balony v Litvě nebo migrační tlak na polské hranici.

Za hlavní dlouhodobou hrozbu označila Cichanouská rostoucí ruský vliv. Lukašenkův režim podle ní postupně umožňuje Moskvě pronikat do všech oblastí života v Bělorusku včetně ekonomiky, armády, médií či kultury. „Probíhá rusifikace Běloruska,“ řekla. Situaci přirovnala k dění na okupovaných ukrajinských územích.

Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během návštěvy Nizozemska, 16. dubna 2026

Bez Lukašenka by podle ní takový vývoj nebyl možný, protože běloruská společnost ruské vměšování odmítá. Válka na Ukrajině změnila pohled části Bělorusů na Rusko a Rusy, řekla. „Bělorusové nejsou stejní jako Rusové, nemáme imperiální ambice,“ uvedla. Zdůraznila zároveň, že běloruská společnost je silně proti válce a případnému zapojení armády do bojů.

Kyjev Minsku nevěří

Lukašenko ve čtvrtek uvedl, že Minsk nemá v úmyslu nechat se zatáhnout do války proti Ukrajině. Dodal, že je ochoten setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a jednat s ním o problémech v bilaterálních vztazích. Kyjev v reakcích připomněl, že diktátor dal na počátku války v roce 2022 běloruské území k dispozici jako nástupiště k ruské agresi, a proto Lukašenkovým slovům nepřikládá žádnou váhu.

Cichanouská uvedla, že vztahy mezi běloruskou opozicí a Ukrajinou se v posledních měsících postupně zlepšují. Obě strany si podle ní stále více uvědomují, že čelí stejnému nepříteli a že bez vyřešení běloruské otázky bude Kyjev nadále čelit hrozbě ze severu.

Vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská
Zdroj: Reuters/Arnd Wiegmann

Vyzvala evropské země k další podpoře Ukrajiny, protože podle ní osud Běloruska do značné míry závisí na výsledku války. „Vítězství Ukrajiny otevře okno příležitosti také pro Bělorusy,“ řekla. Demokratické státy by podle ní měly pokračovat v sankcích vůči Lukašenkovu režimu, podporovat běloruská nezávislá média a kulturní iniciativy a více se zaměřit na takzvané nadnárodní represe vůči běloruským exulantům.

Cichanouská je běloruská opoziční vůdkyně a jedna z hlavních tváří protestů proti režimu Alexandra Lukašenka po prezidentských volbách v roce 2020. Do politiky vstoupila poté, co byl její manžel a opoziční bloger Sjarhej Cichanouski zadržen před volbami a nemohl kandidovat.

Uznání Západu je mi jedno, řekl o „volbách“ Lukašenko
Alexandr Lukašenko ve volební místnosti

Cichanouská následně převzala jeho roli a kandidovala proti Lukašenkovi. Oficiální výsledky voleb přisoudily vítězství Lukašenkovi, opozice i řada západních zemí však volby označily za zmanipulované. Cichanouská v současnosti žije v exilu v Litvě, Česko navštívila při příležitosti bezpečnostní konference Globsec Forum 2026.

Načítání...

Výběr redakce

Ceny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

před 1 hhodinou
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

před 2 hhodinami
Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

před 3 hhodinami
Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

před 12 hhodinami
Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

před 12 hhodinami
Nedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

před 13 hhodinami
Colbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

před 13 hhodinami
Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Nejméně devadesát lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších sto osob skončilo v nemocnici, informoval server BBC News s odkazem na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
08:09Aktualizovánopřed 38 mminutami

Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská

Hlubší vojenská integrace Ruska a Běloruska představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu, nikoliv jen pro země na východním křídle NATO. V rozhovoru s ČTK to uvedla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Režim diktátora Alexandra Lukašenka podle ní slouží Moskvě jako nástroj zastrašování a nátlaku vůči evropským státům.
před 45 mminutami

Při výbuších v New Yorku zemřel člověk, desítky lidí byly zraněny

Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí utrpělo zranění, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentů se vyšetřuje, napsala agentura AP.
před 6 hhodinami

Izrael provedl několik úderů v Libanonu, píše AFP

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu poblíž syrských hranic. Zasáhl také dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory podepsanému příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.
před 7 hhodinami

EU a Mexiko podepsaly dohody. Mají posílit obchod a vést k odstranění cel

Evropská unie (EU) a Mexiko podepsaly dlouho odkládanou prozatímní obchodní dohodu (iTA) a další, takzvanou modernizovanou globální dohodu (MGA). Dohody by měly podle Evropské komise (EK) přispět k posílení politického dialogu a spolupráce mezi EU a Mexikem, vytvořit nové příležitosti v oblastech, jako jsou obchod, investice a čisté technologie, a zároveň posílit dodavatelské řetězce a podpořit cíle v oblasti klimatu. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech a částečně se tak ochránit před cly, která zavedl prezident USA Donald Trump.
před 10 hhodinami

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

V Rusku roste nespokojenost lidí s politikou Vladimira Putina a jeho vládní strany Jednotné Rusko. Lidem se nelíbí zdražování, vypínání internetu či blokace sociální sítě Telegram. Vůdce komunistů Gennadij Zjuganov dokonce varoval před revolucí podobnou té v roce 1917.
před 12 hhodinami

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

Stanice CBS po více než třiceti letech ukončila vysílání své verze večerní talkshow. Poslední dekádu pořad moderoval Stephen Colbert. Televize tvrdí, že se snaží šetřit, podle kritiků je ale za vším politika a snaha jít na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten konec pořadu ocenil. Už dříve kritizoval i jiné moderátory, jako například Jimmyho Kimmela, jehož stanici ABC opakovaně hrozil odebráním vysílací licence.
před 13 hhodinami

Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. červnu z rodinných důvodů odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to Gabbardová oznámila prezidentovi Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. Trump Gabbardové poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...