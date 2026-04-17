Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem armády. Poukázal na zprávy rozvědky o výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
„Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb,“ napsal Zelenskyj v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, poskytl Rusku na začátku války proti Ukrajině území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také vzlétaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na Minsk uvalil sankce.