Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem armády. Poukázal na zprávy rozvědky o výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.

„Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb,“ napsal Zelenskyj v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, poskytl Rusku na začátku války proti Ukrajině území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také vzlétaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na Minsk uvalil sankce.

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

19:17Aktualizovánopřed 39 mminutami
Ceny ropy prudce klesají

Ceny ropy prudce klesají

15:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

16:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

před 7 hhodinami
Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

před 14 hhodinami
Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to dříve popřel.
19:17Aktualizovánopřed 39 mminutami

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti. Teherán podle íránských médií pohrozil, že v případě jejího pokračování průliv opět uzavře, píše agentura Reuters. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
14:59Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael zabil navzdory příměří v Libanonu 14 lidí, útočil i Hizballáh

Izrael pokračoval v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle Reuters a AFP libanonská média. Ve městě Súr na jihu země izraelský úder v noci na pátek zabil podle tamního představitele třináct lidí a desítky dalších zranil. Libanonská média později informovala o další oběti na jihu země. Teroristické hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu vojáků židovského státu na jihu Libanonu.
03:29Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ceny ropy prudce klesají

Ceny ropy na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
15:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
13:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusko útočilo na Dnipro a Oděskou oblast, Rumunsko zaznamenalo cizí dron

Rusko v noci na pátek vyslalo na Ukrajinu jednu balistickou střelu a 172 dronů, ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila 147 z nich. Ruské údery zasáhly Oděskou či Dněpropetrovskou oblast, kde zemřel jeden člověk a další dva byli zraněni. Cizí dron zaznamenalo také Rumunsko, a to nedaleko ukrajinské hranice. Rusko tvrdí, že sestřelilo 62 ukrajinských bezpilotních letounů.
12:00Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Česko pro bezpečnost Hormuzského průlivu podle Babiše nabídne systém na rušení dronů a střel

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že Česko pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu nabídne na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí systém na rušení dronů a střel Starkom. Bude to ve chvíli, kdy se situace zklidní, dodal Babiš, který o české pomoci při zajištění průlivu hovořil ve čtvrtek po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
12:25Aktualizovánopřed 5 hhodinami
