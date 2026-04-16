Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
Ukrajina, která se už dvanáct let brání ruské agresi, používá ke své obraně i nálety dronů do hloubi ruského území, které míří především na ropné terminály v přístavech, rafinerie a sklady pohonných hmot. Cílem je omezit Moskvě příjmy z vývozu ropy a plynu, sloužící k financování ruské války.
Ruské ministerstvo obrany nyní zveřejnilo seznam zahraničních firem, které drony pro Ukrajinu či součástky do nich vyrábějí, a uvedlo, že dodávky bezpilotních strojů Kyjevu prostřednictvím financování „ukrajinských“ a „společných“ podniků v evropských zemích mohou vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu.
„Místo posilování bezpečnosti evropských států činy evropských lídrů stále více vtahují tyto země do války s Ruskem,“ tvrdí ministerstvo, podle kterého by evropská veřejnost „měla pochopit skutečné příčiny hrozeb pro svou bezpečnost“.
Podle místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medvěděva je třeba brát prohlášení ministerstva obrany doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ uvedl Medvěděv.
Firmy z dvanácti zemí
Na seznamu jsou společnosti z Velké Británie, Německa, Dánska, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Polska, Španělska, Itálie, Izraele, Turecka a také dvě z Česka.
„Ve spolupráci s bezpečnostní komunitou v ČR i zahraničí pečlivě vyhodnocujeme situaci a případné hrozby. Jsme v kontaktu s vytipovanými subjekty v ČR a intenzivně s nimi spolupracujeme. K samotné výhrůžce není možné v tuto chvíli poskytnout žádné bližší doplnění, nicméně nemáme žádné informace o konkrétních rizicích a hrozbách,“ uvedlo české policejní prezidium.
„Vnímáme to jako další součást kontinuální informační války, kdy se skryté i méně skryté mediální útoky objevuji již několik let z různých stran, proto celou dobu stupňujeme naše bezpečnostní opatření. Tvrzení, že realizujeme pohonnou jednotku pro Pavljanicu není pravdivé, a ruská strana to musí vědět. Ale my Ukrajinu přesto neskrytě podporujeme. Naše veřejné zařazení do takto exkluzivního klubu si někdo objednal. Kdo a proč, zatím nevíme,“ uvedla Monika Hrubalová, mluvčí PBS Group, jedné ze dvou českých firem na seznamu.
Vilnius: Moskva se snaží odradit spojence Ukrajiny od pomoci
Web litevské veřejnoprávní stanice LRT píše, že v okolí adresy ve Vilniusu, která figuruje v ruském seznamu, je registrováno přes sedm set firem, ale žádná z nich není otevřeně spojena se společností či typem dronu, o kterých Moskva píše.
Litevské ministerstvo obrany webu sdělilo, že cílem Ruska je odradit spojence Ukrajiny od její další podpory.