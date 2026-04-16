Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, LRT.lt

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.

Ukrajina, která se už dvanáct let brání ruské agresi, používá ke své obraně i nálety dronů do hloubi ruského území, které míří především na ropné terminály v přístavech, rafinerie a sklady pohonných hmot. Cílem je omezit Moskvě příjmy z vývozu ropy a plynu, sloužící k financování ruské války.

Ruské ministerstvo obrany nyní zveřejnilo seznam zahraničních firem, které drony pro Ukrajinu či součástky do nich vyrábějí, a uvedlo, že dodávky bezpilotních strojů Kyjevu prostřednictvím financování „ukrajinských“ a „společných“ podniků v evropských zemích mohou vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu.

„Místo posilování bezpečnosti evropských států činy evropských lídrů stále více vtahují tyto země do války s Ruskem,“ tvrdí ministerstvo, podle kterého by evropská veřejnost „měla pochopit skutečné příčiny hrozeb pro svou bezpečnost“.

Podle místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medvěděva je třeba brát prohlášení ministerstva obrany doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly,“ uvedl Medvěděv.

Firmy z dvanácti zemí

Na seznamu jsou společnosti z Velké Británie, Německa, Dánska, Lotyšska, Litvy, Nizozemska, Polska, Španělska, Itálie, Izraele, Turecka a také dvě z Česka.

„Ve spolupráci s bezpečnostní komunitou v ČR i zahraničí pečlivě vyhodnocujeme situaci a případné hrozby. Jsme v kontaktu s vytipovanými subjekty v ČR a intenzivně s nimi spolupracujeme. K samotné výhrůžce není možné v tuto chvíli poskytnout žádné bližší doplnění, nicméně nemáme žádné informace o konkrétních rizicích a hrozbách,“ uvedlo české policejní prezidium.

„Vnímáme to jako další součást kontinuální informační války, kdy se skryté i méně skryté mediální útoky objevuji již několik let z různých stran, proto celou dobu stupňujeme naše bezpečnostní opatření. Tvrzení, že realizujeme pohonnou jednotku pro Pavljanicu není pravdivé, a ruská strana to musí vědět. Ale my Ukrajinu přesto neskrytě podporujeme. Naše veřejné zařazení do takto exkluzivního klubu si někdo objednal. Kdo a proč, zatím nevíme,“ uvedla Monika Hrubalová, mluvčí PBS Group, jedné ze dvou českých firem na seznamu.

Vilnius: Moskva se snaží odradit spojence Ukrajiny od pomoci

Web litevské veřejnoprávní stanice LRT píše, že v okolí adresy ve Vilniusu, která figuruje v ruském seznamu, je registrováno přes sedm set firem, ale žádná z nich není otevřeně spojena se společností či typem dronu, o kterých Moskva píše.

Litevské ministerstvo obrany webu sdělilo, že cílem Ruska je odradit spojence Ukrajiny od její další podpory.

ŽivěSkládá se obrázek vlády, která selhává v tom nejzákladnějším, míní Výborný

Šéf STAN Vít Rakušan kritizoval vládu za návrh změny financování veřejnoprávních médií. Kabinet by dle předsedy ODS Martina Kupky neměl přijímat chaotická a nepromyšlená opatření ve vztahu k hrozící inflaci a zajištění bezpečnosti. Kabinet a jeho kroky v dolní komoře kritizují i další zástupci opozice. Ta svolala mimořádnou schůzi k debatě o cenách paliv, budoucnosti veřejnoprávních médií, bezpečnosti a evropským dotacím. Premiér Andrej Babiš (ANO) zase osočil opozici, že škodí Česku a není možné s ní diskutovat.
Šéf NATO přijel na návštěvu Česka

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v Praze setkal s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Předmětem jednání by měly být české alianční závazky a armáda. Prezident Petr Pavel ve středu označil schůzku za logickou. Šéf NATO podle něj před summitem většinou kontaktuje země, u kterých by mohl nastat nějaký problém. Rutte podle prezidenta samozřejmě vnímá, že Česko je spíše pod hranicí výdajů na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP).
Slovenská policie předala Čechům Američanku zadrženou kvůli útoku v Pardubicích

Američanka zadržená na Slovensku v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky byla ve čtvrtek předána do Česka, uvedla Policie ČR na sociálních sítích. ČT již dříve potvrdil mluvčí okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac, že se tak stane. Žena před dvěma dny s vydáním souhlasila. Krajský soud v Bratislavě ji nejprve poslal po jejím zadržení na Slovensku do předběžné vazby. Pardubický soud pak zřejmě bude rozhodovat o uvalení vazby v Česku, dosud v případu poslal do vazby pět lidí.
Nejvyšší ceny paliv v pátek mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v pátek mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 14 haléřů na 43,36 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,36 koruny za litr, tedy o 23 haléřů levněji. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Průměrná cena pohonných hmot v Česku také v mezitýdenním srovnání ve čtvrtek poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla.
Na summit NATO mají jet podle vládního usnesení Babiš, Macinka a Zůna

Armádní letadlo mířící na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře vyčlenila vláda pro premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministry zahraničí Petra Macinku (Motoristé) a obrany Jaromíra Zůnu (za SPD). Vyplývá to z přílohy usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů, které kabinet schválil v pondělí. O vedení delegace usiluje prezident Petr Pavel. Babiš v pondělí řekl, je nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Podle Pavla by mohl jet on i Babiš, sejde se s ním příští týden.
O víkendu bude až dvacet stupňů, poté se ochladí

O víkendu bude v Česku pokračovat počasí s denními teplotami až kolem dvaceti stupňů Celsia. V neděli začne od západu pršet a poté se ochladí, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VideoGenerace si někdy přestávají rozumět, říkají k proměnám češtiny jayzykovědci

Odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd (ÚJČ) už přes osmdesát let zkoumají vývoj slovní zásoby českého jazyka. Třeba to, jak do češtiny pronikají cizí slova nebo jak mluvu mladých ovlivňuje internet. Vývoj a proměna jazyka je podle nich naprosto přirozená. „V poválečném období měl vliv na češtinu ruský jazyk, v současné době určitě jazykem číslo jedna, který má vliv na češtinu, je angličtina,“ přibližuje Michaela Lišková z oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ. Problém je podle jazykovědců v tom, že někdy si generace mezi sebou přestávají rozumět.
