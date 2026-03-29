Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony znovu zasáhly významný přístav Usť-Luga


29. 3. 2026Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko tvrdí, že ukrajinské drony zasáhly významný přístav Usť-Luga. Jen z několik kilometrů vzdáleného estonského města Narva byl vidět stoupající dým po požárech v areálu. Je to už druhý útok Kyjeva na Usť-Lugu za poslední dny. Rusko také pokračovalo v úderech na Ukrajinu. Při ruském dronovém útoku na Mykolajivskou oblast bylo zraněno deset lidí, oznámil šéf regionální vojenské správy Vitalij Kim.

Gubernátor Drozděnko tvrdí, že v ruské Leningradské oblasti protivzdušná obrana od půlnoci do nedělního časného rána sestřelila 31 dronů. V jednom z příspěvků na telegramu napsal, že jsou škody v přístavu Usť-Luga. „Přístav Usť-Luga byl poškozen. Žádné oběti,“ uvedl. V dalším příspěvku pak zmínil, že tam hasiči pokračují v likvidaci požáru.

Krátce před 9. hodinou ranní tamního času informoval, že „hrozba pro vzdušný prostor v Leningradské oblasti byla ukončena.“

Usť-Luga a Primorsk, důležité přístavy pro export ropy v Baltském moři, se v posledních dnech opakovaně staly cílem ukrajinských dronových útoků. V obou po nich vznikly požáry.

Už v sobotu pozdě večer gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov informoval o úmrtí civilisty při ukrajinském dronovém útoku na Grajvoron ležící nedaleko hranic mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 203 ukrajinských dronů, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Údaje nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Ukrajina se ruské vojenské agresi brání od února 2022. Tvrdí, že cílem jejích útoků na území Ruska jsou objekty podporující válečné úsilí nepřátelské armády. Často jde o rafinerie, protože z prodeje ropy Moskva získává finance na válku. Nicméně také při ukrajinských útocích v Rusku bývají zranění i oběti mezi civilisty, podle médií je jich ovšem výrazně méně než na Ukrajině.

Deset zraněných v Mykolajivské oblasti

V Mykolajivské oblasti ruské bezpilotní letouny útočily v sobotu večer u města Voskresenske nedaleko Mykolajiva. Kim v neděli ráno na telegramu informoval, že mezi deseti zraněnými jsou dvě ženy ve věku 18 a 40 let, pět dívek a tři chlapci od deseti do 16 let. Záchranáři všechny převezli do nemocnice. Jedna žena a dvě dívky jsou v těžkém stavu. Při útoky byly poškozeny tři domky, obchody a auto.

V sousední Oděské oblasti je po ruském útoku poničený blíže neurčený objekt energetické infrastruktury, ohlásil velitel oblastní vojenské správy Oleh Kiper. Škody jsou také v chatové kolonii. Podle dostupných informací se nikomu nic nestalo.

Rusko na tento jihoukrajinský region útočí prakticky denně, v noci na sobotu nad něj vyslalo přes 60 útočných dronů a nálety si vyžádaly životy dvou lidí a přes deset zraněných. Zasažena byla porodnice.

Rusové zasáhli porodnici v Oděse
Následky ruského útoku na Oděsu (28. března 2026)

V okolí Záporoží na jihovýchodě země ruský útok zranil tři ženy a tlaková vlna poškodila tři domky, uvedl šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov.

Ruská armáda za noc na Ukrajinu poslala 443 dronů a odpálila jednu raketu Kinžal. Podle letectva napadené země protivzdušná obrana 380 dronů nepřítele zneškodnila. Hlášeny jsou zásahy šestnácti útočných dronů na sedmi místech, na dalších čtrnácti místech se zřítily trosky sestřelených dronů. Co se stalo s kinžalem, není z hlášení letectva jasné.

Načítání...

Aktuálně z rubriky Svět

Íránské revoluční gardy pohrozily útokem na americké univerzity v regionu

Íránské revoluční gardy v neděli pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Americko-izraelské údery totiž podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
01:12Aktualizovánopřed 19 mminutami

09:45Aktualizovánopřed 46 mminutami

VideoEuroposlanci chtějí zakázat AI aplikace na „svlékání“ bez souhlasu

Europoslanci prosazují zákaz takzvaných svlékacích aplikací, které pomocí umělé inteligence vytvářejí falešné erotické snímky skutečných lidí. Reagují i na nedávný skandál kolem chatbotu Grok. V Česku je zneužití identity k výrobě pornografie a jejímu šíření od ledna trestným činem.
před 4 hhodinami

„Žádní králové,“ znělo opět z tisíců protestů napříč USA

Ve Spojených státech se pod názvem No Kings, neboli Žádní králové, konala další vlna demonstrací proti politice amerického prezidenta Donalda Trumpa. Sobotních shromáždění se zúčastnilo nejméně osm milionů lidí. Podle organizujícího hnutí No Kings jde o rekordní účast, napsala v neděli agentura AFP. Dvě předchozí vlny protestů měly dvanáct milionů účastníků.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

WP: Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu

Pentagon se připravuje na několik týdnů trvající pozemní operaci v Íránu, nejednalo by se však o plnohodnotnou invazi, nýbrž o nájezdy speciálních jednotek a pěchoty. Zatím ale není jasné, jestli americký prezident Donald Trump schválí všechny, některé, nebo žádné z plánů ministerstva obrany, napsal v sobotu deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele. Pentagon se k tomu dosud nevyjádřil.
03:54Aktualizovánopřed 7 hhodinami

STVR odmítla odvysílat předávání hudebních cen kvůli obsahu projevů

Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR) se rozhodla neodvysílat plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR. Vedení sloučené televize a rozhlasu krok odůvodnilo tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu.
před 10 hhodinami

Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Po měsíci válku většina americké veřejnosti kritizuje, izraelská ji podporuje

Izrael a Spojené státy přesně před měsícem, v sobotu 28. února, letecky zaútočily na Írán, kde cílily na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Prezident USA Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Bombardování Íránu po měsíci kritizují opoziční demokraté i americká veřejnost. Naproti tomu podpora války u většiny Izraelců zůstává vysoká, ačkoliv část opozice varuje před „válkou bez konce“. Akci podporuje také jen pětina izraelských Arabů.
před 14 hhodinami
Načítání...