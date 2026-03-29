Ruské úřady tvrdí, že ukrajinské drony znovu zasáhly významný přístav Usť-Luga

Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko tvrdí, že ukrajinské drony zasáhly významný přístav Usť-Luga. Jen z několik kilometrů vzdáleného estonského města Narva byl vidět stoupající dým po požárech v areálu. Je to už druhý útok Kyjeva na Usť-Lugu za poslední dny. Rusko také pokračovalo v úderech na Ukrajinu. Při ruském dronovém útoku na Mykolajivskou oblast bylo zraněno deset lidí, oznámil šéf regionální vojenské správy Vitalij Kim.
Gubernátor Drozděnko tvrdí, že v ruské Leningradské oblasti protivzdušná obrana od půlnoci do nedělního časného rána sestřelila 31 dronů. V jednom z příspěvků na telegramu napsal, že jsou škody v přístavu Usť-Luga. „Přístav Usť-Luga byl poškozen. Žádné oběti,“ uvedl. V dalším příspěvku pak zmínil, že tam hasiči pokračují v likvidaci požáru.
Krátce před 9. hodinou ranní tamního času informoval, že „hrozba pro vzdušný prostor v Leningradské oblasti byla ukončena.“
Usť-Luga a Primorsk, důležité přístavy pro export ropy v Baltském moři, se v posledních dnech opakovaně staly cílem ukrajinských dronových útoků. V obou po nich vznikly požáry.
Už v sobotu pozdě večer gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov informoval o úmrtí civilisty při ukrajinském dronovém útoku na Grajvoron ležící nedaleko hranic mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 203 ukrajinských dronů, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě. Údaje nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Ukrajina se ruské vojenské agresi brání od února 2022. Tvrdí, že cílem jejích útoků na území Ruska jsou objekty podporující válečné úsilí nepřátelské armády. Často jde o rafinerie, protože z prodeje ropy Moskva získává finance na válku. Nicméně také při ukrajinských útocích v Rusku bývají zranění i oběti mezi civilisty, podle médií je jich ovšem výrazně méně než na Ukrajině.
Deset zraněných v Mykolajivské oblasti
V Mykolajivské oblasti ruské bezpilotní letouny útočily v sobotu večer u města Voskresenske nedaleko Mykolajiva. Kim v neděli ráno na telegramu informoval, že mezi deseti zraněnými jsou dvě ženy ve věku 18 a 40 let, pět dívek a tři chlapci od deseti do 16 let. Záchranáři všechny převezli do nemocnice. Jedna žena a dvě dívky jsou v těžkém stavu. Při útoky byly poškozeny tři domky, obchody a auto.
V sousední Oděské oblasti je po ruském útoku poničený blíže neurčený objekt energetické infrastruktury, ohlásil velitel oblastní vojenské správy Oleh Kiper. Škody jsou také v chatové kolonii. Podle dostupných informací se nikomu nic nestalo.
Rusko na tento jihoukrajinský region útočí prakticky denně, v noci na sobotu nad něj vyslalo přes 60 útočných dronů a nálety si vyžádaly životy dvou lidí a přes deset zraněných. Zasažena byla porodnice.
V okolí Záporoží na jihovýchodě země ruský útok zranil tři ženy a tlaková vlna poškodila tři domky, uvedl šéf vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov.
Ruská armáda za noc na Ukrajinu poslala 443 dronů a odpálila jednu raketu Kinžal. Podle letectva napadené země protivzdušná obrana 380 dronů nepřítele zneškodnila. Hlášeny jsou zásahy šestnácti útočných dronů na sedmi místech, na dalších čtrnácti místech se zřítily trosky sestřelených dronů. Co se stalo s kinžalem, není z hlášení letectva jasné.
Načítání...