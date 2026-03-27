Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu


před 39 mminutami|Zdroj: Kyiv Independent, ČTK, Ukrajinska pravda

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.

Cílem ukrajinských dronů se staly ropné terminály v přístavních městech Usť-Luga a Primorsk v ruské Leningradské oblasti, informovaly ruské kanály na platformě Telegram.

Usť-Luga je jedním z největších ruských přístavů v Baltském moři a významným uzlem pro vývoz ropy a produktů z ní. Primorsk ročně odbaví přibližně šedesát milionů tun ropy a je hlavním ruským exportním přístavem ropy v Baltském moři.

Ukrajina se tak už třetí noc v řadě zaměřila na ropná zařízení v Leningradské oblasti. V noci na středu zasáhla Usť-Lugu a také Vyborg, kde podle tvrzení armády poškodila vojenský ledoborec. V noci na čtvrtek ukrajinský generální štáb uvedl, že ukrajinské síly zaútočily na ropnou rafinerii Kinef ve městě Kiriši. Už v noci na pondělí zasáhla Ukrajina i přístav v Primorsku.

Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v pátek nad ránem tvrdil, že protivzdušná obrana během uplynulých hodin sestřelila 36 dronů. Nikomu se podle něj nic nestalo, o možných škodách se nezmínil.

Ukrajina přerušila Rusku nejmíň čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, píše Reuters
Rafinerie Lukoilu v ruském Volgogradu

Cílem dronového útoku se stala i průmyslová zóna ve městě Čerepovec ve Vologodské oblasti na severozápadě Ruska, uvedl gubernátor Georgij Filimonov. Podle něj se nikomu nic nestalo a kritická infrastruktura poškozena nebyla, ale na místě zasahují záchranáři.

Podle místních obyvatel cílily drony na chemický závod Apatit, který je součástí průmyslového komplexu skupiny PhosAgro. Toto zařízení je největším výrobcem fosfátových hnojiv, kyseliny fosforečné a kyseliny sírové v Evropě a jedním z předních ruských výrobců hnojiv NPK, dodal web The Kyiv Independent.

Rusko zasáhlo obytnou budovu v Charkově

Rusko v noci pokračovalo v úderech na ukrajinské civilisty. Jeho armáda podnikla nejdříve raketový a potom dronový útok na Charkov, informoval starosta města Ihor Terechov. Raketa nejprve ve čtvrtek pozdě večer zasáhla vysokopodlažní obytnou budovu v Kyjevské čtvrti v severní části Charkova. Na stejnou čtvrť později v noci mířil i dronový útok.

Terechov původně na telegramu napsal, že šest lidí má akutní stresovou reakci, záchranáři ale pak ráno informovali o celkem osmi zraněných. Podle nich byla částečně zničena vnitřní konstrukce a balkon jednoho z bytů v nejvyšším patře. Na místě zasahovali záchranářští horolezci, pyrotechnici a psychologové.

Rusové masivně útočili na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova
Historické centrum Lvova po ruském útoku (24. března 2026)

Na Dněpropetrovskou oblast ruská armáda v uplynulých hodinách podnikla skoro třicet dělostřeleckých a dronových útoků, informoval v pátek ráno Oleksandr Hanža, šéf vojenské správy regionu, jehož jihovýchodní částí prochází frontová linie.

Zranění utrpěli sedmnáctiletá dívka a 26letý muž, z různých míst jsou hlášeny také materiální škody. Například v Kryvém Rihu v důsledku ruského útoku hořelo a poničena byla blíže neurčená infrastruktura, rodinný dům a auto.

Podle ukrajinských vzdušných sil Rusko v noci na pátek vyslalo nad území Ukrajiny 102 dronů, 93 z nich protivzdušná obrana napadené země sestřelila. Devět útočných dronů zasáhlo osm míst, na dalších čtyřech se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

před 3 hhodinami
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

před 18 hhodinami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Rozsudek nad Metou a Googlem otevírá dveře. A připomíná tabákový průmysl

Společnosti Meta a Google podle rozhodnutí soudu věděly, že jejich platformy představují riziko pro mladistvé. A mohou u nich způsobit závislost na aplikacích jako Instagram nebo YouTube. Porota v Los Angeles za to přiznala v přelomovém verdiktu ženě odškodné v celkové výši šest milionů dolarů. Technologičtí giganti se proti rozsudku odvolají.
Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.
Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Maďarští novináři rozkryli tajnou operaci, jejímž cílem bylo vyřadit z provozu IT systémy opoziční strany Tisza. IT specialisté, kteří chtěli plán odhalit, se stali terčem policejního vyšetřování, na které podle detektiva tlačila maďarská tajná služba. Ruskem řízení boti mezitím šíří výmysly o údajném atentátu na premiéra Viktora Orbána či o puči, který proti němu prý chystá Ukrajina. To všechno v situaci, kdy Tisza podle posledního průzkumu míří v dubnových volbách k ústavní většině.
USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa ve válce s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu zároveň v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na „žádost íránské vlády“ odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
