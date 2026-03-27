Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
Cílem ukrajinských dronů se staly ropné terminály v přístavních městech Usť-Luga a Primorsk v ruské Leningradské oblasti, informovaly ruské kanály na platformě Telegram.
Usť-Luga je jedním z největších ruských přístavů v Baltském moři a významným uzlem pro vývoz ropy a produktů z ní. Primorsk ročně odbaví přibližně šedesát milionů tun ropy a je hlavním ruským exportním přístavem ropy v Baltském moři.
Ukrajina se tak už třetí noc v řadě zaměřila na ropná zařízení v Leningradské oblasti. V noci na středu zasáhla Usť-Lugu a také Vyborg, kde podle tvrzení armády poškodila vojenský ledoborec. V noci na čtvrtek ukrajinský generální štáb uvedl, že ukrajinské síly zaútočily na ropnou rafinerii Kinef ve městě Kiriši. Už v noci na pondělí zasáhla Ukrajina i přístav v Primorsku.
Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko v pátek nad ránem tvrdil, že protivzdušná obrana během uplynulých hodin sestřelila 36 dronů. Nikomu se podle něj nic nestalo, o možných škodách se nezmínil.
Cílem dronového útoku se stala i průmyslová zóna ve městě Čerepovec ve Vologodské oblasti na severozápadě Ruska, uvedl gubernátor Georgij Filimonov. Podle něj se nikomu nic nestalo a kritická infrastruktura poškozena nebyla, ale na místě zasahují záchranáři.
Podle místních obyvatel cílily drony na chemický závod Apatit, který je součástí průmyslového komplexu skupiny PhosAgro. Toto zařízení je největším výrobcem fosfátových hnojiv, kyseliny fosforečné a kyseliny sírové v Evropě a jedním z předních ruských výrobců hnojiv NPK, dodal web The Kyiv Independent.
Rusko zasáhlo obytnou budovu v Charkově
Rusko v noci pokračovalo v úderech na ukrajinské civilisty. Jeho armáda podnikla nejdříve raketový a potom dronový útok na Charkov, informoval starosta města Ihor Terechov. Raketa nejprve ve čtvrtek pozdě večer zasáhla vysokopodlažní obytnou budovu v Kyjevské čtvrti v severní části Charkova. Na stejnou čtvrť později v noci mířil i dronový útok.
Terechov původně na telegramu napsal, že šest lidí má akutní stresovou reakci, záchranáři ale pak ráno informovali o celkem osmi zraněných. Podle nich byla částečně zničena vnitřní konstrukce a balkon jednoho z bytů v nejvyšším patře. Na místě zasahovali záchranářští horolezci, pyrotechnici a psychologové.
Na Dněpropetrovskou oblast ruská armáda v uplynulých hodinách podnikla skoro třicet dělostřeleckých a dronových útoků, informoval v pátek ráno Oleksandr Hanža, šéf vojenské správy regionu, jehož jihovýchodní částí prochází frontová linie.
Zranění utrpěli sedmnáctiletá dívka a 26letý muž, z různých míst jsou hlášeny také materiální škody. Například v Kryvém Rihu v důsledku ruského útoku hořelo a poničena byla blíže neurčená infrastruktura, rodinný dům a auto.
Podle ukrajinských vzdušných sil Rusko v noci na pátek vyslalo nad území Ukrajiny 102 dronů, 93 z nich protivzdušná obrana napadené země sestřelila. Devět útočných dronů zasáhlo osm míst, na dalších čtyřech se zřítily trosky sestřelených bezpilotních letounů.