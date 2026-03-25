Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga

V ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře vypukl požár poté, co ho zasáhly drony. Uvádějí to místní úřady i ruské telegramové kanály. Moskva dále tvrdí, že ukrajinský útok připravil o dodávky elektřiny statisíce lidí v Bělgorodské oblasti. Rusko zároveň opět zaútočilo na Ukrajinu, kde v Černihivské oblasti připravilo o dodávky proudu sto padesát tisíc lidí a v Oděské oblasti zabilo nejméně jednoho člověka.
Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko tvrdí, že v jeho regionu zničila protivzdušná obrana 56 dronů a že nikdo nebyl zraněn. Poznamenal ale, že po dronovém útoku vypukl požár v přístavu Usť-Luga, který patří ke klíčovým bodům pro export ruské ropy a plynu.
Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Kyjev cílí na vojenskou a energetickou infrastrukturu podporující ruské válečné úsilí, ne vždy se ale k těmto útokům oficiálně hlásí. Dříve tento týden zasáhly ukrajinské drony jiný ruský baltský přístav Primorsk, který je největším ruským ropným přístavem na Baltu.
Ruské úřady tvrdí, že ve městě Vyborg byla poškozena střecha obytného domu. Petrohradský gubernátor Alexandra Beglov dále tvrdí, že několik obytných domů a automobilů utrpělo škody v důsledku dronového útoku na ostrově Kronštadt. Řada ruských letišť musela podle ruské státní agentury TASS přerušit provoz.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že celkem v noci na středu jeho protivzdušná obrana zneškodnila 389 ukrajinských dronů, především v severozápadní a centrální části Ruska. Kolik bezpilotních letounů Ukrajina na Rusko údajně celkem vyslala, ministerstvo jako vždy neuvedlo a nezmínilo ani žádné informace o případných škodách.
Podle údajů agentury TASS byl tento ukrajinský útok největší za poslední rok. Naposledy bylo podle ní během jediného útoku zničeno více než tři sta ukrajinských dronů 10. března 2025, konkrétně 337.
Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov tvrdí, že na 450 tisíc lidí se po ukrajinských útocích na energetické cíle ocitlo bez elektřiny v příhraniční Bělgorodské oblasti. Velké množství lidí je podle něj také bez dodávek vody a tepla.
Zatímco ukrajinské útoky na ruská energetická zařízení jsou selektivní, cílí zpravidla na objekty důležité pro vedení války a podle expertů je jejich dopad na civilisty omezený, Rusko záměrně ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu s cílem způsobit co největší utrpení civilistům. Své útoky na energetiku stupňuje vždy během zimy. Konkrétně v Bělgorodské oblasti se také opakovaně stalo, že škody napáchaly chyby ruské armády.
Rusko útočilo na energetiku v Černihivské oblasti, v Oděské zabilo člověka
Také v noci na úterý zasáhla Moskva ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Po ruském útoku zůstali bez energie odběratelé na severu Ukrajiny zejména v Černihivu a přilehlých regionech. Celkem jde o zhruba 150 tisíc lidí.
Ruské útoky zasáhly opět také jih Oděské oblasti poblíž hranic s Rumunskem. Místní bezpečnostní složky informovaly, že úder na obytnou čtvrť způsobil požár, který zcela zničil jeden dům a poškodil dalších šest budov. Podle předběžných údajů zahynul nejméně jeden člověk a jedna další osoba utrpěla zranění.
Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 147 drony, z nichž 121 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zaznamenány byly zásahy 24 dronů na osmnácti místech a dopady sestřelených dronů ve třech lokalitách.
V úterý přes den vyslalo Rusko na Ukrajinu 556 útočných dronů. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu během 24 hodin téměř tisíc dronů. Web The Kyiv Independent uvedl, že celkem za posledních 24 hodin zahynulo na Ukrajině sedm lidí a nejméně padesát utrpělo zranění.