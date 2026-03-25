Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Kyiv Independent, ČT24

V ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře vypukl požár poté, co ho zasáhly drony. Uvádějí to místní úřady i ruské telegramové kanály. Moskva dále tvrdí, že ukrajinský útok připravil o dodávky elektřiny statisíce lidí v Bělgorodské oblasti. Rusko zároveň opět zaútočilo na Ukrajinu, kde v Černihivské oblasti připravilo o dodávky proudu sto padesát tisíc lidí a v Oděské oblasti zabilo nejméně jednoho člověka.

Gubernátor ruské Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko tvrdí, že v jeho regionu zničila protivzdušná obrana 56 dronů a že nikdo nebyl zraněn. Poznamenal ale, že po dronovém útoku vypukl požár v přístavu Usť-Luga, který patří ke klíčovým bodům pro export ruské ropy a plynu.

Ukrajina se k tomu zatím nevyjádřila. Kyjev cílí na vojenskou a energetickou infrastrukturu podporující ruské válečné úsilí, ne vždy se ale k těmto útokům oficiálně hlásí. Dříve tento týden zasáhly ukrajinské drony jiný ruský baltský přístav Primorsk, který je největším ruským ropným přístavem na Baltu.

Ruské úřady tvrdí, že ve městě Vyborg byla poškozena střecha obytného domu. Petrohradský gubernátor Alexandra Beglov dále tvrdí, že několik obytných domů a automobilů utrpělo škody v důsledku dronového útoku na ostrově Kronštadt. Řada ruských letišť musela podle ruské státní agentury TASS přerušit provoz.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že celkem v noci na středu jeho protivzdušná obrana zneškodnila 389 ukrajinských dronů, především v severozápadní a centrální části Ruska. Kolik bezpilotních letounů Ukrajina na Rusko údajně celkem vyslala, ministerstvo jako vždy neuvedlo a nezmínilo ani žádné informace o případných škodách.

Podle údajů agentury TASS byl tento ukrajinský útok největší za poslední rok. Naposledy bylo podle ní během jediného útoku zničeno více než tři sta ukrajinských dronů 10. března 2025, konkrétně 337.

Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov tvrdí, že na 450 tisíc lidí se po ukrajinských útocích na energetické cíle ocitlo bez elektřiny v příhraniční Bělgorodské oblasti. Velké množství lidí je podle něj také bez dodávek vody a tepla.

Zatímco ukrajinské útoky na ruská energetická zařízení jsou selektivní, cílí zpravidla na objekty důležité pro vedení války a podle expertů je jejich dopad na civilisty omezený, Rusko záměrně ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu s cílem způsobit co největší utrpení civilistům. Své útoky na energetiku stupňuje vždy během zimy. Konkrétně v Bělgorodské oblasti se také opakovaně stalo, že škody napáchaly chyby ruské armády.

Rusko útočilo na energetiku v Černihivské oblasti, v Oděské zabilo člověka

Také v noci na úterý zasáhla Moskva ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Po ruském útoku zůstali bez energie odběratelé na severu Ukrajiny zejména v Černihivu a přilehlých regionech. Celkem jde o zhruba 150 tisíc lidí.

Ruské útoky zasáhly opět také jih Oděské oblasti poblíž hranic s Rumunskem. Místní bezpečnostní složky informovaly, že úder na obytnou čtvrť způsobil požár, který zcela zničil jeden dům a poškodil dalších šest budov. Podle předběžných údajů zahynul nejméně jeden člověk a jedna další osoba utrpěla zranění.

Ukrajinské letectvo oznámilo, že Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu 147 drony, z nichž 121 se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Zaznamenány byly zásahy 24 dronů na osmnácti místech a dopady sestřelených dronů ve třech lokalitách.

V úterý přes den vyslalo Rusko na Ukrajinu 556 útočných dronů. Dohromady i s nočním útokem Rusové podle Kyjeva vyslali na Ukrajinu během 24 hodin téměř tisíc dronů. Web The Kyiv Independent uvedl, že celkem za posledních 24 hodin zahynulo na Ukrajině sedm lidí a nejméně padesát utrpělo zranění.

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud.
V ruském přístavu Usť-Luga u Baltského moře vypukl požár poté, co ho zasáhly drony. Uvádějí to místní úřady i ruské telegramové kanály. Moskva dále tvrdí, že ukrajinský útok připravil o dodávky elektřiny statisíce lidí v Bělgorodské oblasti. Rusko zároveň opět zaútočilo na Ukrajinu, kde v Černihivské oblasti připravilo o dodávky proudu sto padesát tisíc lidí a v Oděské oblasti zabilo nejméně jednoho člověka.
Drony letící z Ruska se zřítily v Estonsku a Lotyšsku

Dron, který přiletěl z Ruska, narazil ve středu brzy ráno do komína estonské elektrárny Auvere, informovala estonská bezpečnostní služba (KaPo). Škody na elektrické síti incident nezpůsobil. Explozi dronu nad svým územím nad středečním ránem podle agentury DPA oznámilo také Lotyšsko.
Volby na Floridě vyhrála demokratka nad republikánem, kterého podpořil Trump

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.
Moře u Špicberků může stvořit bakterie vzdorující antibiotikům

Výzkum usazenin na dně u norského souostroví Špicberky odhalil obrovské množství mikroskopického života, včetně organismů s geny, které umožňují vznik i přenos odolnosti proti většině známých antibiotik.
Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem

Ceny ropy ve středu výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu patnáctibodový plán směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, uvedla agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici sto dolarů za barel.
Spojené státy předaly Íránu mírový plán, píše NYT

Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala i izraelská stanice Channel 12, podle níž USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Své požadavky pro jednání si klade i Teherán, uvedl deník WSJ. Mluvčí íránské armády později prohlásil, že USA jednají jen samy se sebou, ne s Teheránem.
VideoPrvní polská základní škola testuje zákaz mobilů

Polská vláda chce od nového školního roku zavést zákaz používání mobilních telefonů na základních školách. Už teď opatření testují jednotlivá vzdělávací zařízení nebo města. Jako první nesmějí zařízení používat žáci v jedné ze škol ve městě Zamość na východě země.
