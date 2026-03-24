Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích, sirény zněly po celé zemi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských vzdušných útocích na Ukrajinu, informovaly úřady. Sirény varující před útoky zněly takřka v celé zemi a prezident Volodymyr Zelenskyj nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem, píše agentura AFP.

„Podle našich tajných služeb mohou Rusové připravovat masivní úder,“ řekl ve svém pravidelném večerním televizním vystoupení Zelenskyj, který nabádal lidi, aby uposlechli výzev a po dobu trvání nebezpečí zůstávali v krytech.

Náčelník Poltavské oblasti Vitalij Ďakivnyč na telegramu napsal, že útoky zabily dva lidi a dalších 11 zranily. Zasaženy podle něho byly obytné domy a hotel, rozhořelo se několik požárů.

Ukrajina zaútočila na ropný terminál v ruském Primorsku
Ruský přístav Primorsk, archivní snímek

Další člověk zemřel po kombinovaném dronovém a raketovém útoku v Záporožské oblasti. Šéf oblastní správy Ivan Fedorov uvedl, že další tři lidi utrpěli zranění.

Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a vzdušným úderům čelí její města prakticky každou noc.

Reportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Reportéři ČT: Policie ani po dvou letech neobjasnila podvod v Sokole za 45 milionů korun

Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí

Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí

Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Meloniová prohrála referendum o justiční reformě

Meloniová prohrála referendum o justiční reformě

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

Večerníček O Pejskovi a kočičce míří na prestižní festival v Annecy

VideoVečerníček O Pejskovi a kočičce míří na prestižní festival v Annecy

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Vyšetřování požáru v pardubické zbrojovce pokračuje. Ta sčítá škody

Před padesáti lety nastoupila argentinská junta. Nechala „zmizet“ tisíce lidí

Argentinu během její historie ovládlo několik vojenských režimů. Jeden z těch nejhrůznějších začal 24. března 1976 svržením prezidentky Isabely Perónové při převratu generála Jorgeho Rafaela Videly. Následovalo sedm let vlády vojenských junt, které za spolupráce s diktaturami tehdejší Latinské Ameriky pronásledovaly své odpůrce. Jen v Argentině „zmizelo“ za toto období až 30 tisíc osob.
Írán opět vyslal rakety na Izrael, ten útočil na předměstí Bejrútu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů. Izraelská armáda hlásí, že íránské rakety mířily do několika oblastí. Ve městě Haifa zasáhla kazetová munice obytný dům. O mrtvých či raněných nejsou zprávy, napsal web The Times of Israel. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, uvedla agentura AFP.
Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích, sirény zněly po celé zemi

Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských vzdušných útocích na Ukrajinu, informovaly úřady. Sirény varující před útoky zněly takřka v celé zemi a prezident Volodymyr Zelenskyj nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem, píše agentura AFP.
Pád armádního letounu v Kolumbii nepřežilo nejméně 66 lidí

Nejméně 66 lidí zemřelo při pondělní nehodě vojenského letadla na jihu Kolumbie. Dalších 57 lidí neštěstí přežilo se zraněními a byli převezeni do nemocnice. Informují o tom světové tiskové agentury a kolumbijská média s odvoláním na úřady. Příčina neštěstí se vyšetřuje.
EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, odstraní většinu cel

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU.
Irácké proíránské milice zaútočily na vojenskou základnu v Sýrii

Nejméně sedm raket v pondělí večer vypálila z Iráku jedna z proíránských šíitských milic na syrskou vojenskou základnu, kde ještě nedávno působily americké jednotky, píše agentura AFP. Útok iráckých milic na základnu v Sýrii se v rámci nynějšího regionálního konfliktu podle agentury Reuters uskutečnil poprvé.
Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

Prezident USA Donald Trump nařídil po dobu pěti dnů podmínečně odložit jakékoliv útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Uvedl, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech velmi dobré a produktivní rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě. Teherán taková jednání podle agentur popřel. Zpravodaj serveru Axios informoval o separátních jednáních diplomatů Turecka, Egypta a Pákistánu s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím.
Meloniová prohrála referendum o justiční reformě

Italská premiérka Giorgia Meloniová uznala porážku v referendu, ve kterém Italové v pondělí a v neděli hlasovali o vládní reformě soudnictví. Návrh měl za cíl rozdělit na dvě samostatné skupiny italský justiční stav, který nyní dohromady tvoří soudci a státní zástupci. Podle předběžných výsledků po sečtení 94 procent hlasů se proti změně vyslovilo zhruba 54 procent hlasujících. K urnám přišlo téměř 60 procent voličů, což italská média považují za vysokou účast.
