Ukrajina hlásí tři mrtvé po ruských útocích, sirény zněly po celé zemi

Nejméně tři lidé zemřeli při nočních ruských vzdušných útocích na Ukrajinu, informovaly úřady. Sirény varující před útoky zněly takřka v celé zemi a prezident Volodymyr Zelenskyj nabádal obyvatele k ostražitosti před možným masivním ruským úderem, píše agentura AFP.
„Podle našich tajných služeb mohou Rusové připravovat masivní úder,“ řekl ve svém pravidelném večerním televizním vystoupení Zelenskyj, který nabádal lidi, aby uposlechli výzev a po dobu trvání nebezpečí zůstávali v krytech.
Náčelník Poltavské oblasti Vitalij Ďakivnyč na telegramu napsal, že útoky zabily dva lidi a dalších 11 zranily. Zasaženy podle něho byly obytné domy a hotel, rozhořelo se několik požárů.
Další člověk zemřel po kombinovaném dronovém a raketovém útoku v Záporožské oblasti. Šéf oblastní správy Ivan Fedorov uvedl, že další tři lidi utrpěli zranění.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a vzdušným úderům čelí její města prakticky každou noc.
