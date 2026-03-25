Ukrajina Rusku přerušila nejmíň čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, píše Reuters


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko v důsledku ukrajinských dronových útoků přišlo o nejméně čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, vypočetla agentura Reuters. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily sto dolarů za barel.

Ukrajina tento měsíc zintenzivnila útoky dronů na ruskou infrastrukturu pro vývoz ropy a paliv. Zasáhla tři hlavní ruské západní přístavy pro vývoz ropy, Novorossijsk u Černého moře a Primorsk a Usť-Lugu na Baltském moři.

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga
Ropný terminál v přístavu Usť-Luga na snímku z února 2018

Podle výpočtů agentury Reuters bylo ve středu po posledním útoku přerušeno přibližně čtyřicet procent ruských exportních ropných kapacit, což odpovídá zhruba dvěma milionům barelů denně. Kromě přístavů je přerušena i přeprava ropovodem Družba, který vede přes Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko.

Časté zadržování tankerů s vazbou na Rusko v Evropě navíc podle obchodníků narušilo denní vývoz 300 tisíc barelů ropy z Arktidy, vypravovaných z přístavu Murmansk.

Ropa výrazně zlevňuje v naději na jednání s Íránem
Těžba ropy (ilustrační snímek)

Moskva se kvůli problémům na západních trasách musí spoléhat na vývoz ropy na asijské trhy. Tyto trasy však podle obchodníků s ropou nemají dostatečné kapacity.

Ruská produkce ropy tvoří zhruba čtvrtinu příjmů ruského státního rozpočtu. Kyjev tvrdí, že cílem jeho útoků je snížit příjmy Moskvy z ropy a plynu, a oslabit tak její vojenskou sílu. Rusko označuje ukrajinské útoky za terorismus a zpřísňuje bezpečnostní opatření.

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině

Aktuálně z rubriky Svět

Demokraté v úterý převzali kontrolu nad volebním obvodem na Floridě, do kterého spadá i sídlo republikánského prezidenta Donalda Trumpa v Mar-a-Lago v Palm Beach. Podle deníku The New York Times (NYT) tak zaznamenali překvapivé vítězství ve volbách do státního parlamentu, navíc s jasným symbolickým významem.
Drony, které během časného středečního rána vletěly do estonského a lotyšského vzdušného prostoru z Ruska a havarovaly, byly podle úřadů v Tallinu a Rize ukrajinské stroje. Kyjev je nasadil do útoku na ruské cíle ve Finském zálivu Baltského moře a do Pobaltí zabloudily pod vlivem rušení. Nikdo nebyl zraněn, uvedla agentura DPA.
Parlamentní volby v Dánsku vyhráli sociální demokraté premiérky Mette Frederiksenové. Zaznamenali však nejhorší výsledek od roku 1903, napsala po sečtení všech hlasů dánská stanice TV2. Zemi čekají zřejmě složitá koaliční jednání, neboť levicové strany sice těsně porazily ty pravicové, ani jeden z bloků však nezískal ve 179členném parlamentu většinu. Rozhodující silou tak mohou být centrističtí Umírnění v čele s ministrem zahraničí a bývalým premiérem Larsem Lökkem Rasmussenem.
Spojené státy předaly Íránu patnáctibodový plán k ukončení války. V úterý to s odvoláním na své zdroje napsal deník The New York Times s tím, že se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. O mírovém plánu informovala i izraelská stanice Channel 12, podle níž USA a skupina prostředníků v čele s Pákistánem diskutují o možnosti uspořádat s Teheránem ve čtvrtek mírová jednání na vysoké úrovni. Teherán považuje americký návrh za přehnaný a plánuje se dále bránit. Mluvčí íránské armády rovněž prohlásil, že USA jednají jen samy se sebou.
U příležitosti oslav konce sklizně rýže se na západě Sumatry konal tradiční závod Pacu Jawi, „kravský závod“, který divákům z řad místních obyvatel i turistů z celého světa nabídl řadu dramatických i zábavných okamžiků.
Mexické pobřežní komunity se obávají další kontaminace ropou, zdroj úniku je nejasný

Obyvatelé podél mexického pobřeží Mexického zálivu se obávají, že se na pláže ve státech Tabasco a Veracruz téměř měsíc poté, co byly zjištěny první známky kontaminace, dostala další ropa, zatímco úřady vyšetřují zdroj úniku. Je možné, že pochází z ropného tankeru u pobřeží Tabasca.
Rusko připravuje vlastní Starlink, využívat ho bude i armáda

Rusko připravuje vlastní satelitní internet. Společnost Bjuro 1440, která má projekt Rassvet na starosti, tento týden oznámila, že na oběžnou dráhu bylo vyneseno prvních šestnáct družic určených pro obdobu komunikačního systému Starlink společnosti SpaceX. Podle médií i expertů bude Moskva systém využívat i pro vojenské účely.
