Ukrajina Rusku přerušila nejmíň čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, píše Reuters

Rusko v důsledku ukrajinských dronových útoků přišlo o nejméně čtyřicet procent kapacit pro přepravu ropy, vypočetla agentura Reuters. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily sto dolarů za barel.
Ukrajina tento měsíc zintenzivnila útoky dronů na ruskou infrastrukturu pro vývoz ropy a paliv. Zasáhla tři hlavní ruské západní přístavy pro vývoz ropy, Novorossijsk u Černého moře a Primorsk a Usť-Lugu na Baltském moři.
Podle výpočtů agentury Reuters bylo ve středu po posledním útoku přerušeno přibližně čtyřicet procent ruských exportních ropných kapacit, což odpovídá zhruba dvěma milionům barelů denně. Kromě přístavů je přerušena i přeprava ropovodem Družba, který vede přes Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko.
Časté zadržování tankerů s vazbou na Rusko v Evropě navíc podle obchodníků narušilo denní vývoz 300 tisíc barelů ropy z Arktidy, vypravovaných z přístavu Murmansk.
Moskva se kvůli problémům na západních trasách musí spoléhat na vývoz ropy na asijské trhy. Tyto trasy však podle obchodníků s ropou nemají dostatečné kapacity.
Ruská produkce ropy tvoří zhruba čtvrtinu příjmů ruského státního rozpočtu. Kyjev tvrdí, že cílem jeho útoků je snížit příjmy Moskvy z ropy a plynu, a oslabit tak její vojenskou sílu. Rusko označuje ukrajinské útoky za terorismus a zpřísňuje bezpečnostní opatření.