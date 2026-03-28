Ruské údery na Oděsu nepřežil jeden člověk, na místě jsou ranění

Ruský dronový nálet zasáhl přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. V tamní nemocnici zemřel po úderech jeden člověk, zraněných je dalších jedenáct lidí včetně dítěte. Uvedl to šéf vojenské správy města Serhij Lysak. O dronových útocích na svém území hovoří i Rusko, podle gubernátora Michaila Jevrajeva při náletu dronů zahynulo dítě, jeho rodiče utrpěli těžká zranění a zraněna byla i sousedka. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Lysak dříve informoval jen o raněných v Oděse, ráno ale uvedl, že jedna osoba podlehla v nemocnici utrpěným zraněním. Nepřítel ve městě mimo jiné zasáhl porodnici. „Naštěstí se personálu a pacientkám podařilo dostat do úkrytu,“ uvedl na sociální síti, než později přidal zprávu o evakuaci osazenstva porodnice. Značné škody při útoku utrpěl také bytový fond, dodal.
Terčem náletu v Rusku byla jedna z největších ruských rafinérií v Jaroslavli, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na záběry požáru v podniku, které se objevily na sociálních sítích. Oblastní centrum se nachází asi 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy.
Protivzdušná obrana podle gubernátora zneškodnila více než tři desítky dronů. Jevrajev z útoku bez důkazů obvinil Ukrajinu.
Ukrajina se ruské agresi brání od února 2022. Tvrdí, že cílem jejích útoků na území Ruska jsou objekty podporující válečné úsilí nepřátelské armády. Často jde o rafinérie, protože z prodeje ropy Moskva získává finance na válku. Nicméně i při ukrajinských útocích v Rusku bývají zranění i oběti mezi civilisty, je jich však výrazně méně než na Ukrajině.