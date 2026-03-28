Ruské údery na Oděsu nepřežil jeden člověk, na místě jsou ranění


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrinform

Ruský dronový nálet zasáhl přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. V tamní nemocnici zemřel po úderech jeden člověk, zraněných je dalších jedenáct lidí včetně dítěte. Uvedl to šéf vojenské správy města Serhij Lysak. O dronových útocích na svém území hovoří i Rusko, podle gubernátora Michaila Jevrajeva při náletu dronů zahynulo dítě, jeho rodiče utrpěli těžká zranění a zraněna byla i sousedka. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Lysak dříve informoval jen o raněných v Oděse, ráno ale uvedl, že jedna osoba podlehla v nemocnici utrpěným zraněním. Nepřítel ve městě mimo jiné zasáhl porodnici. „Naštěstí se personálu a pacientkám podařilo dostat do úkrytu,“ uvedl na sociální síti, než později přidal zprávu o evakuaci osazenstva porodnice. Značné škody při útoku utrpěl také bytový fond, dodal.

Rusové vážně poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku
Obyvatel Slovjansku ve svém bytě zničeném ruským útokem

Terčem náletu v Rusku byla jedna z největších ruských rafinérií v Jaroslavli, napsal server RBK-Ukrajina s odvoláním na záběry požáru v podniku, které se objevily na sociálních sítích. Oblastní centrum se nachází asi 250 kilometrů severovýchodně od Moskvy.

Protivzdušná obrana podle gubernátora zneškodnila více než tři desítky dronů. Jevrajev z útoku bez důkazů obvinil Ukrajinu.

Po dronovém útoku hoří klíčový ruský přístav Usť-Luga
Ropný terminál v přístavu Usť-Luga na snímku z února 2018

Ukrajina se ruské agresi brání od února 2022. Tvrdí, že cílem jejích útoků na území Ruska jsou objekty podporující válečné úsilí nepřátelské armády. Často jde o rafinérie, protože z prodeje ropy Moskva získává finance na válku. Nicméně i při ukrajinských útocích v Rusku bývají zranění i oběti mezi civilisty, je jich však výrazně méně než na Ukrajině.

V jedné z největších ruských rafinerií vypukl požár, píše Ukrajinska pravda
Ilustrační snímek – ropná rafinerie Slavněfť-JANOS v ruské Jaroslavli (snímek z roku 2017)

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný" lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Ukrajinští minolovci mohou pomoci na Blízkém východě

Ukrajinští námořníci už čtyři roky denně hledají miny. Zkušenosti teď mohou využít na Blízkém východě. Hormuzský průliv a pobřeží u Oděsy spojuje jedno – mělké vody. Miny se tu snadno pokládají a velmi těžko odstraňují. K zastavení lodní dopravy jich stačí desítky, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérově odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.
USA by nemusely přijít NATO v případě potřeby na pomoc, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít NATO na pomoc vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Prohlášení šéfa Bílého domu vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance, poznamenala agentura Reuters.
Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o desítkách obětí útoků v Komu a v provinciích Východní Ázerbájdžán a Kermánšáh. Zasaženy byly údajně obytné budovy. Úderům čelil také izraelský Tel Aviv, kde zemřel jeden člověk.
Írán udeřil na americkou základnu v Saúdské Arábii. Média hlásí zraněné vojáky

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, která mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.
Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
