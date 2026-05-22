Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
Zdroj: ČT24

V Rusku roste nespokojenost lidí s politikou Vladimira Putina a jeho vládní strany Jednotné Rusko. Lidem se nelíbí zdražování, vypínání internetu či blokace sociální sítě Telegram. Vůdce komunistů Gennadij Zjuganov dokonce varoval před revolucí podobnou té v roce 1917.

Podpora Putina a Jednotného Ruska od začátku roku mírně klesá, potvrzují oficiální průzkumy veřejného mínění Kremlem řízeného centra VCIOM.

Podle demokratického politika Borise Naděždina lidé chtějí změnu. „Růst cen, horší život, nekonečné prodlužování válečných operací, omezování svobody slova – to všechno znepokojuje lidi. Od 90. let jsem neslyšel, že by tak moc nadávali na vládu,“ prohlásil.

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady
Telegram – Ilustrační foto

Právě hlasy nespokojených Rusů ho mají vrátit do velké politiky. Bývalý poslanec a spolupracovník zavražděného vůdce opozice Borise Němcova chce kandidovat v podzimních parlamentních volbách jako nezávislý. „Důsledně se vyhrazuji proti Putinově politice. Chci, aby se Rusko stalo mírovou, svobodnou, demokratickou zemí,“ uvedl.

Boris Naděždin
Zdroj: Reuters/Maxim Shemetov

Možný zásah volební komise

Už před dvěma lety se chtěl postavit v prezidentské volbě Putinovi, úřady ho ale do hlasování nepustily. Volební komise zpochybnila platnost části potřebných podpisů na jeho podporu. To se teď může opakovat. „Myslím si, že Boris Naděždin patří mezi ty, kteří jsou nežádoucími ve Státní dumě. A to jak pro výkonnou moc, tak pro Jednotné Rusko,“ podotkl nezávislý volební analytik Igor Mintusov.

Ten sleduje Naděždinovu politickou kariéru od 90. let. I když má podle Igora Mintusova zkušenosti z velké politiky, sám nic změnit nedokáže. „To, že poslední měsíce, půl roku, podpora Jednotného Ruska pomalu klesá, neznamená, že volby nakonec nevyhraje. O tom není pochyb,“ konstatoval Mintusov.

Putin udržel ruské oligarchy na své straně, píše BBC
Vladimir Putin v Kremlu s ruskými podnikateli v den zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu (24. února 2022)

Naděždin je přesvědčený, že i přesto má smysl ucházet se v zářijových volbách o hlasy voličů. „Je to možnost dát dohromady ohromné množství těch, kterým se nelíbí Putinův kurs. A těch je stále víc a víc,“ poznamenal opozičník.

Ruská demokratická opozice měla své poslance v dolní komoře parlamentu naposledy v roce 2003, tehdy v ní zasedali členové liberální strany Jabloko, Svazu pravicových sil a uskupení Parnas.

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

Stanice CBS po více než třiceti letech ukončila vysílání své verze večerní talkshow. Poslední dekádu pořad moderoval Stephen Colbert. Televize tvrdí, že se snaží šetřit, podle kritiků je ale za vším politika a snaha jít na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten konec pořadu ocenil. Už dříve kritizoval i jiné moderátory, jako například Jimmyho Kimmela, jehož stanici ABC opakovaně hrozil odebráním vysílací licence.
před 1 hhodinou

Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. červnu z rodinných důvodů odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to Gabbardová oznámila prezidentovi Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. Trump Gabbardové poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.
19:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nejméně 25 lidí zemřelo v Mali při útoku připisovaném džihádistům, píše AFP

Nejméně 25 lidí, převážně civilistů, zahynulo ve čtvrtek při koordinovaném útoku v centrální části Mali. Tamní úředníci jej připisují odnoži teroristické sítě al-Káida. Ozbrojenci zaútočili na pět vesnic v regionu Bandiagara, které vypálili a odkud ukradli dobytek. Jeden z úředníků agentuře AFP řekl, že z oblasti od rána hromadně prchají vesničané. Z útoku je podezřelá Skupina podporující islám a muslimy (JNIM). Mezi oběťmi je i několik tradičních lovců Dozo, kteří tvoří domobranu.
před 1 hhodinou

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných, kvůli čemuž na žádost Moskvy zasedne Rada bezpečnosti OSN. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
12:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Celosvětový výskyt duševních poruch se od roku 1990 téměř zdvojnásobil, ukazuje studie

Duševních poruch ve světě od roku 1990 téměř dvojnásobně přibylo a v současnosti jimi trpí zhruba 1,2 miliardy lidí. Vyplývá to ze studie Institutu pro měření a vyhodnocování zdravotního stavu (IHME) při Washingtonské univerzitě, kterou ve spolupráci s Queenslandskou univerzitou zveřejnil časopis The Lancet. Výzkum upozorňuje také na výrazný nárůst v Řecku.
před 4 hhodinami

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým, který stejně jako premiér Donald Tusk v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.
před 4 hhodinami
