Nejméně 25 lidí zemřelo v Mali při útoku připisovaném džihádistům, píše AFP

Nejméně 25 lidí, převážně civilistů, zahynulo ve čtvrtek při koordinovaném útoku v centrální části Mali. Tamní úředníci jej připisují odnoži teroristické sítě al-Káida. Ozbrojenci zaútočili na pět vesnic v regionu Bandiagara, které vypálili a odkud ukradli dobytek. Jeden z úředníků agentuře AFP řekl, že z oblasti od rána hromadně prchají vesničané. Z útoku je podezřelá Skupina podporující islám a muslimy (JNIM). Mezi oběťmi je i několik tradičních lovců Dozo, kteří tvoří domobranu.
Násilí ve středním Mali v posledních týdnech narůstá. Na konci dubna provedli povstalci z JNIM a tuarežské Fronty za osvobození Azavádu (FLA) koordinované útoky proti cílům spojeným s vládnoucí vojenskou juntou. Při jednom z nich zemřel malijský ministr obrany Sadio Camara. Zatímco FLA tvrdí, že má v úmyslu dobýt klíčová města na severu země, kde převládají etničtí Tuaregové, JNIM usiluje o ovládnutí území, kde bude vládnout podle své interpretace islámského práva.
Nejmenovaný zdroj z malijských bezpečnostních složek nicméně AFP v minulosti sdělil, že JNIM systematicky útočí na vesnice, které odmítly podepsat závazek oddanosti vůči skupině. Při útocích na několik vesnic zabili ozbrojenci z JNIM před dvěma týdny přes sedmdesát lidí. K těmto útokům podle AFP došlo ve stejné oblasti jako tentokrát.
Islamistické skupiny a vojenská junta
Mali se s útoky radikálních islamistických skupin potýká od roku 2012. Ze severního Mali se násilí rozšířilo i do sousedních zemí v oblasti Sahelu. Frustrace z neschopnosti státní moci těmto skupinám účinně čelit přispěla v regionu k řadě vojenských převratů. V letech 2020 a 2021 provedla malijská armáda dva puče, bezpečnost v zemi se však nezlepšila a intenzita útoků se ještě zvýšila.
Vojenská junta se odvrátila od dřívějších západních partnerů a začala se vojensky i politicky orientovat na Rusko. V Mali skončila mírová mise Spojených národů MINUSMA, ve které sloužili vojáci z více evropských zemí. Své vojáky z bývalé kolonie úplně stáhla i Francie. V zemi naopak na pozvání junty působí jednotky ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, na které povstalci také útočí.