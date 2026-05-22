Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Přes sto miliard korun navíc oproti letošku požadují už nyní pro příští rok členové vlády pro své resorty, řekla ČT ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Trvá na tom, že deficit veřejných financí nepřesáhne tři procenta hrubého domácího produktu, tedy 356 miliard korun. První návrh rozpočtu plánuje Alena Schillerová zveřejnit koncem srpna. To v minulosti sama kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS), který tento termín zavedl namísto dříve obvyklého konce června.
V srpnu roku 2021 přijížděli jednotliví ministři na ministerstvo financí jednat o rozpočtu na následující rok. Poté na tiskových konferencí s tehdejší i současnou ministryní Schillerovou oznamovali, kolik peněz navíc pro svůj resort vyjednali.
Stanjura tyto letní rozpočtové schůzky se členy vlády zrušil. Schillerová se je letos chystá obnovit. „Vrátím se k té své staré ustálené praxi, že budu vyjednávat rozpočet zhruba od půlky srpna na ministerstvu financí,“ řekla.
K další praxi z předminulého volebního období – zveřejňování prvního návrhu rozpočtu do konce června – se už ale ministryně nevrátí. Exministr Stanjura toto datum posunul v roce 2024 na konec srpna. Schillerová to tehdy z opozičních lavic kritizovala, protože šlo o porušení dlouhodobé praxe. „Podobné tajení rozpočtového procesu před veřejností je v novodobé historii České republiky naprostou novinkou. Jedná se doslova o atentát na rozpočtovou transparentnost,“ komentovala změnu v červenci 2024 coby tehdejší předsedkyně poslaneckého klubu ANO.
Nyní ale změnila názor. „Vždycky to bylo takové spíchnutí rozpočtu rychlou jehlou, musel se naplnit ten zákon. Většinou tam celá řada věcí chyběla. Chyběly tam platy, chyběly tam různé věci, které nebyly politicky dojednány,“ vysvětluje to dnes.
Od současné opozice zní kritika
Opozice ji za to kritizuje. „Já bych předpokládal, že si bude pamatovat svoje slova rok zpět a že ten rozpočet teda v duchu té předchozí kritiky zveřejní nejlépe už zítra,“ uvedl k tomu nyní předseda ODS Martin Kupka.
Potvrzení této praxe, zavedené za minulé vlády, kritizuje i členka sněmovního rozpočtového výboru Lucie Sedmihradská za dříve koaliční hnutí STAN, dnes opoziční. „Pokud skutečně do konce srpna nebudeme znát vůbec žádné parametry, je to velmi tajemné a myslím si, že to tu diskusi negativně ovlivní.“
Rozpočtová rada krok nekritizuje
Národní rozpočtová rada pozdější zveřejňování rozpočtu nekritizovala ani v roce 2024 a nekritizuje ho ani nyní. Její předseda Mojmír Hampl, který se už několikrát dostal do slovních střetů s ministryní Schillerovou, k tomu řekl: „Za nás ten skutečně podstatný je až ten návrh vládní, za kterým stojí vláda a který chce obhajovat v Poslanecké sněmovně. Ale vím, že to tehdy bylo předmětem velmi silné kritiky tehdejší opozice, stávající vlády.“
Vláda musí schválit návrh státního rozpočtu na příští rok do konce září. V říjnu začnou tento klíčový vládní návrh projednávat ve sněmovně poslanci. Senát se návrhem státního rozpočtu nezabývá.