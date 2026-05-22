Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala


Přes sto miliard korun navíc oproti letošku požadují už nyní pro příští rok členové vlády pro své resorty, řekla ČT ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Trvá na tom, že deficit veřejných financí nepřesáhne tři procenta hrubého domácího produktu, tedy 356 miliard korun. První návrh rozpočtu plánuje Alena Schillerová zveřejnit koncem srpna. To v minulosti sama kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury (ODS), který tento termín zavedl namísto dříve obvyklého konce června.

V srpnu roku 2021 přijížděli jednotliví ministři na ministerstvo financí jednat o rozpočtu na následující rok. Poté na tiskových konferencí s tehdejší i současnou ministryní Schillerovou oznamovali, kolik peněz navíc pro svůj resort vyjednali.

Stanjura tyto letní rozpočtové schůzky se členy vlády zrušil. Schillerová se je letos chystá obnovit. „Vrátím se k té své staré ustálené praxi, že budu vyjednávat rozpočet zhruba od půlky srpna na ministerstvu financí,“ řekla.

K další praxi z předminulého volebního období – zveřejňování prvního návrhu rozpočtu do konce června – se už ale ministryně nevrátí. Exministr Stanjura toto datum posunul v roce 2024 na konec srpna. Schillerová to tehdy z opozičních lavic kritizovala, protože šlo o porušení dlouhodobé praxe. „Podobné tajení rozpočtového procesu před veřejností je v novodobé historii České republiky naprostou novinkou. Jedná se doslova o atentát na rozpočtovou transparentnost,“ komentovala změnu v červenci 2024 coby tehdejší předsedkyně poslaneckého klubu ANO.

Nyní ale změnila názor. „Vždycky to bylo takové spíchnutí rozpočtu rychlou jehlou, musel se naplnit ten zákon. Většinou tam celá řada věcí chyběla. Chyběly tam platy, chyběly tam různé věci, které nebyly politicky dojednány,“ vysvětluje to dnes.

Opozice ji za to kritizuje. „Já bych předpokládal, že si bude pamatovat svoje slova rok zpět a že ten rozpočet teda v duchu té předchozí kritiky zveřejní nejlépe už zítra,“ uvedl k tomu nyní předseda ODS Martin Kupka.

Potvrzení této praxe, zavedené za minulé vlády, kritizuje i členka sněmovního rozpočtového výboru Lucie Sedmihradská za dříve koaliční hnutí STAN, dnes opoziční. „Pokud skutečně do konce srpna nebudeme znát vůbec žádné parametry, je to velmi tajemné a myslím si, že to tu diskusi negativně ovlivní.“

Národní rozpočtová rada pozdější zveřejňování rozpočtu nekritizovala ani v roce 2024 a nekritizuje ho ani nyní. Její předseda Mojmír Hampl, který se už několikrát dostal do slovních střetů s ministryní Schillerovou, k tomu řekl: „Za nás ten skutečně podstatný je až ten návrh vládní, za kterým stojí vláda a který chce obhajovat v Poslanecké sněmovně. Ale vím, že to tehdy bylo předmětem velmi silné kritiky tehdejší opozice, stávající vlády.“

Vláda musí schválit návrh státního rozpočtu na příští rok do konce září. V říjnu začnou tento klíčový vládní návrh projednávat ve sněmovně poslanci. Senát se návrhem státního rozpočtu nezabývá.

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, řekl v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
Chceme racionalitu, ne obstrukce, řekl k nařízení o obalech Červený

Česko chce vyjednat změny v implementaci evropského nařízení o obalech (PPWR) tak, aby byla „zachována racionalita“, nechce dělat obstrukce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) to uvedl po jednání s eurokomisařkou Jessikou Roswallovou. Nařízení by mělo vstoupit v účinnost 12. srpna. Zástupci českého průmyslu i obchodu jej považují za nepromyšlené a požadují dvouletý odklad. Červený upozorňuje, že zavádění je drahé. Ministr také uvedl, že chce podpořit třídění kovů, hlavně hliníku, a to i zálohováním. Kritický je naopak k plánu svého předchůdce stanovit zálohy pro plastové lahve.
Správa železnic plánuje do roku 2033 elektrifikovat dalších 590 kilometrů tratí

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth v pátek představil plány na modernizaci tratí. Do roku 2033 by podle něj mělo být elektrifikováno dalších 590 kilometrů českých tratí. Systém ETCS by měl pokrýt tranzitní koridory plus dalších sedm stovek kilometrů. Brífinku se účastnil také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který ocenil „prozákaznické chování“ nového vedení této státní organizace.
Válka USA s Íránem má výrazný dopad na srílanský čajový průmysl

Zamrzlá válka mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na druhé má dopad na ekonomická odvětví a komunity tisíce kilometrů daleko. Postihla například srílanský čajový průmysl, který zaměstnává téměř 2,5 milionu lidí. Trhy Blízkého východu tvoří víc než polovinu exportu cejlonského čaje. Odbyt se s válkou v Íránu výrazně proměnil. „Začalo to 28. února. Na následující aukci se ceny čaje propadly o dvacet procent. A dvacet procent čaje se na aukci vůbec neprodalo,“ uvedl předseda Asociace obchodníků s cejlonským čajem Lusantha de Silva. Dovoz cejlonského čaje do Íránu ze dne na den skončil. Teherán přitom do války odebíral téměř polovinu srílanské produkce, ročně za 680 milionů dolarů. Majitelé plantáží tak stojí před zásadními změnami.
Hospodářství táhne spotřeba domácností a nově i investice firem, řekl ekonom Marek

K rychlejšímu budoucímu růstu hospodářství jsou potřeba bilionové investice, a to zejména do lidského kapitálu, tedy do vysokých škol, vědy a výzkumu, řekl v Interview ČT24 hlavní ekonom Deloitte David Marek. Dalšími oblastmi jsou pak dostavba dopravní infrastruktury a příprava odolnější energetiky, uvedl v rozhovoru, který vedl Daniel Takáč. Pokud jde o současnost, ekonomický růst stál do loňského roku na spotřebě domácností, ale v posledních čtvrtletích se jeho dalším pilířem staly i investice firem. S rychlejším rozvojem spotřeby domácností lze podle ekonoma počítat nadále, protože bude pokračovat relativně rychlý růst mezd (nyní přes šest procent meziročně), i vzhledem k jejich dřívějšímu silnému reálnému propadu. Nyní jsou podle Marka na úrovni roku 2021. Spotřebu domácností bude podporovat též snižování vysoké míry úspor, jež vznikla při několika minulých krizích. Za největší brzdu pro české hospodářství považuje potíže Německa, až pak dění na Blízkém východě.
SpaceX míří na burzu a chce výrazně překonat saúdské těžaře

Americká firma SpaceX předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) potřebný dokument pro vstup na burzu. V něm například uvádí, že v budoucnosti chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars. Firma podle dokumentu v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (90 miliard korun). Meziročně ztrátu výrazně prohloubila z 528 milionů dolarů. Obrat společnost navýšila meziročně z necelých 4,1 na téměř 4,7 miliardy dolarů.
Ministerstvo financí zvýší objem emise státních dluhopisů, oznámila Schillerová

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán dvacet miliard korun, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zároveň rozhodla, že se budou Dluhopisy Republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června.
