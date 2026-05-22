Chceme racionalitu, ne obstrukce, řekl k nařízení o obalech Červený


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Česko chce vyjednat změny v implementaci evropského nařízení o obalech (PPWR) tak, aby byla „zachována racionalita“, nechce dělat obstrukce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) to uvedl po jednání s eurokomisařkou Jessikou Roswallovou. Nařízení by mělo vstoupit v účinnost 12. srpna. Zástupci českého průmyslu i obchodu jej považují za nepromyšlené a požadují dvouletý odklad. Červený upozorňuje, že zavádění je drahé.

„Setkání s eurokomisařkou Roswallovou bylo velmi přívětivé, produktivní. My jsme otevřeli otázky, které byly palčivé, a to nejpalčivější bylo PPWR,“ prohlásil Červený s tím, že téma implementace se bude intenzivně řešit. „Příští týden jede můj náměstek pro evropské záležitosti Smrž do Bruselu, já jedu o den později,“ uvedl Červený s tím, že na stole bude hlavně článek 15.

Pokud v Bruselu zjistí, že výklad by byl velmi negativní, jsou ochotni ho s Českem začít řešit – a napravit tak, aby to bylo ku prospěchu věci, sdělil po schůzce ministr. „Česká republika nenapadá celý rámec zákona, nechceme dělat zbytečné obstrukce, chceme jen zachovat racionalitu v rámci implementace,“ zdůraznil Červený.

Podle něj by v současné době byly třeba tři vlny implementace, kdy každá podle ministra stojí 18 miliard eur pro celou Evropu. Tedy celkem při nejhorším scénáři 54 miliard, což by znamenalo dopad čtyři až šest tisíc na domácnost, spočítal Červený.

Nařízení vstoupilo v platnost loni 11. února s účinkem od letošního srpna. Týká se veškerých obalů a obalového odpadu bez ohledu na materiál nebo původ. Zavádí například povinné testování obalů, povinnou recyklovatelnost či označování obalů.

„Nové evropské nařízení o obalech a obalových odpadech přináší dlouhou řadu nových povinností, které budou znamenat nutnost měnit obaly potravin i spotřebního zboží, stejně jako obaly pro přepravu. Vytvoření a testování nových obalů zejména pro potraviny přitom trvá jeden až dva roky,“ uvedla Hospodářská komora.

  • Nařízení EU jsou právním aktem Evropské unie a nejúplnějším a nejbezprostřednějším opatřením v rámci nástrojů sbližování práva, které mají unijní orgány k dispozici.
  • Nařízení mají unifikační efekt a jejich cílem je také společenská regulace.
  • Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná.
  • Nařízení jsou přijímána Radou EU na návrh Komise. Jsou přijata kvalifikovanou většinou po třech čteních v Evropském parlamentu v rámci řádného legislativního postupu.
  • Mají obecnou závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost. Platí tedy v každém členském státu přímo, bez prováděcího vnitrostátního aktu.

Zdroj: EUR-Lex

Apel na dvouletý odklad

Požadavek, aby se přijetí obalového nařízení odložilo o 24 měsíců, podporuje spolu s Hospodářskou komorou také Asociace českého tradičního obchodu, Česká asociace odpadového hospodářství, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Potravinářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Souhlasně se k požadavku staví podle prohlášení také Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek veřejně prospěšných služeb.

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"
Expert na odpadové hospodářství Ivo Kropáček z hnutí Duha ale nevidí k odkladu důvod. „Průmysl už dlouho ví, že se musí snížit množství obalů,“ řekl.

Unijní předpis mimo jiné nařizuje povinné zálohování pro ty státy, které nedostatečně třídí PET láhve a kovové obaly, což je podle Kropáčka případ i České republiky. „Směr je podle mě jasný, je třeba vymýšlet, jak snížit obaly a jak je opakovaně používat,“ dodal.

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Unikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, řekl v pátek po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk z případného prodeje by podle něj možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO.
U stolů na náměstí v Brně se usadili sudetští Němci i Češi, přišli také protestující

Stovky lidí se usadily u dlouhých stolů na Moravském náměstí v Brně. Na sousedskou slavnost, kterou pořádají organizátoři festivalu Meeting Brno, přišli Němci, převážně senioři, kteří se v Brně účastní sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), ale také Češi, mezi nimi mnoho mladých. Jsme zvědaví a strachu ze sudetských Němců moc nerozumíme, komentovali to studenti brněnských univerzit, kteří si přinesli vlastní občerstvení a pojali akci jako oběd pod širým nebem. Nesouhlas přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
Správa železnic plánuje do roku 2033 elektrifikovat dalších 590 kilometrů tratí

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth v pátek představil plány na modernizaci tratí. Do roku 2033 by podle něj mělo být elektrifikováno dalších 590 kilometrů českých tratí. Systém ETCS by měl pokrýt tranzitní koridory plus dalších sedm stovek kilometrů. Brífinku se účastnil také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který ocenil „prozákaznické chování“ nového vedení této státní organizace.
Rakousko bude dál kontrolovat hranice, dopravu to nezdrží, řekl Metnar

Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuly se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem.
Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU v pátek finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkované dítě podlehlo nemoci v pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka tento týden poté, co se jeho stav několik týdnů zhoršoval. Výskyt záškrtu je v České republice vzácný, hygienici přesto nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. V posledních letech se totiž tato nemoc s vysokou smrtností vrací: roku 2024 na ni v Česku po 55 letech poprvé zemřel člověk.
