Rakousko bude dál kontrolovat hranice, dopravu to nezdrží, řekl Metnar

Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuly se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem.
„Nevidím na hranicích problémy. Změněná taktika přináší ovoce a je velmi efektivní,“ zhodnotil Metnar. Připomněl, že Rakousko čelilo velmi silným migračním tlakům. „Jako dobří sousedé jsme se shodli na tom, že kontroly na společných hranicích jsou důležité z bezpečnostního hlediska,“ prohlásil.
„Pokud pravidelně jezdíte přes hranice, tak víte, že od poloviny prosince jsme strategii provádění kontrol významně změnili. Přímo na hranici už je děláme jen výjimečně. Děláme kontroly v pohraničí, potenciální pachatelé trestné činnosti jsou více kontrolováni ve vnitrozemí. Připadá nám to smysluplné – policie je vidět. Určitě jste si všimli, že na hranicích v důsledku toho nejsou zácpy, protože už tam nemáme jen jedno úzké hrdlo,“ popsal Karner.
Tvrdě proti migraci
K dalším tématům jednání, které Metnar označil za velmi konstruktivní, patřila budoucnost dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou, otázky evropské migrační politiky a ochrana vnější hranice EU. Oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a důslednější postup proti nelegálním migrantům.
„Ohledně dalšího nastavení systému dočasné ochrany vítám, že se téma bude projednávat i na Evropské radě, která se uskuteční 4. června v Lucemburku,“ řekl Metnar. „Shodli jsme se na tom, že je třeba, aby Evropská unie hledala společné a dlouhodobě udržitelné řešení,“ doplnil ke schůzce s Karnerem. Ten míní, že zapotřebí jsou tvrdá pravidla. Poukázal na to, že Rakousko zavedlo pro žadatele o azyl pracovní povinnost.
Ministři hovořili také o česko-rakouské policejní spolupráci, která je podle Metnara na velmi vysoké úrovni. Pracovní skupiny se následně budou zabývat jejím možným prohloubením a rozšířením na další oblasti.
Hraniční kontroly s Českem zavedlo Rakousko v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Na sklonku loňského roku tamní média spekulovala o tom, že vláda kontroly ukončí, protože to prosazovala koaliční liberální strana NEOS. Karner ale tehdy oznámil prodloužení kontrol o dalších šest měsíců. Zároveň avizoval, že postupně v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do celého pohraničí.
Kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo. To kontroluje hranice se všemi svými sousedy včetně Česka, a to rovněž od října 2023. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt počátkem letošního května prohlásil, že na zachování hraničních kontrol trvá, i když do Německa přichází méně migrantů.