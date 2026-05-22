Rakousko bude dál kontrolovat hranice, dopravu to nezdrží, řekl Metnar


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuly se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem.

„Nevidím na hranicích problémy. Změněná taktika přináší ovoce a je velmi efektivní,“ zhodnotil Metnar. Připomněl, že Rakousko čelilo velmi silným migračním tlakům. „Jako dobří sousedé jsme se shodli na tom, že kontroly na společných hranicích jsou důležité z bezpečnostního hlediska,“ prohlásil.

„Pokud pravidelně jezdíte přes hranice, tak víte, že od poloviny prosince jsme strategii provádění kontrol významně změnili. Přímo na hranici už je děláme jen výjimečně. Děláme kontroly v pohraničí, potenciální pachatelé trestné činnosti jsou více kontrolováni ve vnitrozemí. Připadá nám to smysluplné – policie je vidět. Určitě jste si všimli, že na hranicích v důsledku toho nejsou zácpy, protože už tam nemáme jen jedno úzké hrdlo,“ popsal Karner.

K dalším tématům jednání, které Metnar označil za velmi konstruktivní, patřila budoucnost dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou, otázky evropské migrační politiky a ochrana vnější hranice EU. Oba ministři podporují kroky vedoucí k efektivnější návratové politice a důslednější postup proti nelegálním migrantům.

„Ohledně dalšího nastavení systému dočasné ochrany vítám, že se téma bude projednávat i na Evropské radě, která se uskuteční 4. června v Lucemburku,“ řekl Metnar. „Shodli jsme se na tom, že je třeba, aby Evropská unie hledala společné a dlouhodobě udržitelné řešení,“ doplnil ke schůzce s Karnerem. Ten míní, že zapotřebí jsou tvrdá pravidla. Poukázal na to, že Rakousko zavedlo pro žadatele o azyl pracovní povinnost.

Ministři hovořili také o česko-rakouské policejní spolupráci, která je podle Metnara na velmi vysoké úrovni. Pracovní skupiny se následně budou zabývat jejím možným prohloubením a rozšířením na další oblasti.

Hraniční kontroly s Českem zavedlo Rakousko v říjnu 2023, aby omezilo nelegální migraci. Na sklonku loňského roku tamní média spekulovala o tom, že vláda kontroly ukončí, protože to prosazovala koaliční liberální strana NEOS. Karner ale tehdy oznámil prodloužení kontrol o dalších šest měsíců. Zároveň avizoval, že postupně v rámci nového konceptu ostrahy hranic rozšíří kontroly do celého pohraničí.

Kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie kvůli zmírnění nelegální migrace provádí i další země, mimo jiné Německo. To kontroluje hranice se všemi svými sousedy včetně Česka, a to rovněž od října 2023. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt počátkem letošního května prohlásil, že na zachování hraničních kontrol trvá, i když do Německa přichází méně migrantů.

Aktuálně z rubriky Svět

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných, kvůli čemuž na žádost Moskvy zasedne Rada bezpečnosti OSN. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
12:53Aktualizovánopřed 5 mminutami

Pokud by byl někdo tak pošetilý a útočil na NATO, reakce bude devastující, řekl Rutte

Ministři zahraničí NATO se sešli ve švédském Helsingborgu, aby jednali před nadcházejícím summitem v Ankaře. Prioritami pro něj jsou podle generálního tajemníka Aliance Marka Rutteho větší investice do obrany členských států a pomoc napadené Ukrajině. Také ubezpečil, že závazek spojenců vyplývající z článku pět smlouvy je „neochvějný“. Dříve v pátek prohlásil, že Evropa bude svou pozici v NATO dál posilovat, aby snížila závislost na USA.
09:20Aktualizovánopřed 15 mminutami

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým, který stejně jako premiér Donald Tusk v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU v pátek finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
před 2 hhodinami

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Bolívii už několik týdnů paralyzují rozsáhlé protesty a silniční blokády. Původně sektorové protesty vyvolané nespokojeností s ekonomickou situací přerostly v širší protivládní mobilizaci, která pokračuje i po dílčích ústupcích vlády. Část demonstrantů nyní požaduje rezignaci prezidenta Rodriga Paze, který je u moci od loňského listopadu. Paz odstoupení odmítá a tvrdí, že nebude jednat s těmi, kdo se podílejí na násilnostech. Sám z organizace blokád viní bývalého prezidenta Eva Moralese, který čelí trestnímu stíhání.
před 4 hhodinami

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
před 4 hhodinami

USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu, tlak na Havanu sílí

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Marco Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra. Americká vláda na společnost začátkem května uvalila sankce.
před 7 hhodinami
