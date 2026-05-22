USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu, tlak na Havanu sílí


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK, BBC

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Marco Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra. Americká vláda na společnost začátkem května uvalila sankce.

Zadržená Adys Lastresová Moreraová, která v roce 2023 vstoupila do Spojených států legálně jako držitelka oprávnění k trvalému pobytu, je nyní ve vazbě Úřadu pro imigraci a cla (ICE) a čeká na vyhoštění, uvedl úřad. Její přítomnost na území Spojených států představuje pro USA hrozbu a podkopává zájmy americké zahraniční politiky, dodal ICE v prohlášení.

„Morera spravovala nemovitosti a žila na Floridě, a zároveň napomáhala komunistickému režimu v Havaně, dokud jsem jí status trvalého pobytu nezrušil,“ uvedl Rubio na síti X. „Na této planetě nebude žádné místo – natož v naší zemi – kde by si cizinci, kteří ohrožují naši národní bezpečnost, mohli žít v přepychu,“ dodal.

Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v posledních měsících vystupňovaly tlak vůči Kubě. Šéf Bílého domu ji označil za nepřátelský stát, který Washington ve svém sousedství nebude tolerovat. Množí se také spekulace o možné americké intervenci.

Washington vůči Havaně zvýšil tlak i tím, že ve středu obvinil Castra ze čtyřnásobné vraždy při sestřelení dvou letounů kubánským vojenským letadlem v únoru 1996. Castro, kterému je 94 let, je bez politické funkce, nadále však patří k nejmocnějším mužům v zemi.

Kuba představuje pro USA „ohrožení národní bezpečnosti“ a pravděpodobnost mírové dohody „není vysoká“, uvedl podle BBC americký ministr zahraničí Rubio.

Neprůhledné impérium s hodnotou 20 miliard

Akciová společnost Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) je impérium s neprůhlednou strukturou, které po tři dekády vydělává na cestovním ruchu, zahraničním obchodu či lékařských misích v cizině. Účetnictví konglomerátu je tajné, kubánská oficiální média o jeho hospodaření neinformují a dohled nad ním nemá parlament ani nejvyšší kontrolní úřad.

Výkonnou ředitelkou je brigádní generálka Ania Guillermina Lastresová, na niž USA na začátku května rovněž uvalily sankce. Některé společnosti holdingu řídí právě její sestra a také dcera, rezidentka v Panamě. Lastresová ale podle stanice BBC není součástí vlastnické skupiny a nemá rozhodovací pravomoci. Podle analytika Emilia Moralese holding vede skupina asi patnácti lidí z okruhu Castrovy rodiny a jejich nejbližších spolupracovníků.

Podle amerického ministerstva zahraničí, které se odvolává na veřejně dostupné odhady, překračují tržby Gaesy více než trojnásobně státní rozpočet Kuby. Holding pravděpodobně spravuje „nelegální“ aktiva v hodnotě až dvacet miliard dolarů (zhruba 418 miliard korun) a ovládá nejméně čtyřicet procent kubánské ekonomiky.

„Zatímco kubánský lid trpí kolapsem nefunkční komunistické ekonomiky, Gaesa umožňuje úzkému okruhu režimních elit drancovat všechny zbývající zdroje ostrova a nahromadit až dvacet miliard dolarů nelegálních finančních prostředků na tajných zahraničních kontech,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Aktuálně z rubriky Svět

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
včeraAktualizovánopřed 17 mminutami

Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb s loďmi. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuly. Námořníci si totiž kytovců často všimnou příliš pozdě, obzvlášť v noci nebo v mlze. Mořští biologové však věří, že lepší zrak než lidé mohou mít technologie. Na kopcích, majácích i přívozech v zátoce se proto nově objevil systém, který by měl odhalit velryby připlouvající za potravou do vzdálenosti čtyř kilometrů. WhaleSpotter je námořní elektronické zařízení, které kombinuje kameru s termovizí a umělou inteligenci k rozpoznání velryb ve dne i v noci. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých, z toho skoro polovina po střetu s lodí.
ICE dál pokračuje v zatýkaní, počíná si ale nenápadněji

Úřad pro imigraci a cla (ICE) při svých operacích napříč USA snížil počet zadržených, ale i tak jsou jich stále desetitisíce. Od ledna, kdy federální agenti zastřelili dva místní obyvatele v Minneapolisu, se změnila komunikační strategie i samotné vedení amerických bezpečnostních složek, které zasahují proti nelegálním migrantům. Web The Atlantic napsal, že spolu s tím klesl vliv klíčového poradce Bílého domu Stephena Millera, který příslušné rozsáhlé operace podněcoval.
VideoVálka USA s Íránem má výrazný dopad na srílanský čajový průmysl

Zamrzlá válka mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na druhé má dopad na ekonomická odvětví a komunity tisíce kilometrů daleko. Postihla například srílanský čajový průmysl, který zaměstnává téměř 2,5 milionu lidí. Trhy Blízkého východu tvoří víc než polovinu exportu cejlonského čaje. Odbyt se s válkou v Íránu výrazně proměnil. „Začalo to 28. února. Na následující aukci se ceny čaje propadly o dvacet procent. A dvacet procent čaje se na aukci vůbec neprodalo,“ uvedl předseda Asociace obchodníků s cejlonským čajem Lusantha de Silva. Dovoz cejlonského čaje do Íránu ze dne na den skončil. Teherán přitom do války odebíral téměř polovinu srílanské produkce, ročně za 680 milionů dolarů. Majitelé plantáží tak stojí před zásadními změnami.
Ozbrojenci zabili v Hondurasu nejméně šestnáct lidí

Nejméně šestnáct lidí zabili ve středu večer tamního času neznámí ozbrojenci při dvou útocích v pobřežních městech na severu Hondurasu. Mezi mrtvými je šest policistů. Napsala to agentura AP.
Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Mladíci zapálili centrum pro léčbu eboly poté, co jim bylo odepřeno pohřbít tělo jejich blízkého.
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
