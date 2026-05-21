Ozbrojenci zabili v Hondurasu nejméně šestnáct lidí

Nejméně šestnáct lidí zabili ve středu večer tamního času neznámí ozbrojenci při dvou útocích v pobřežních městech na severu Hondurasu. Mezi mrtvými je šest policistů. Napsala to agentura AP.
Šéf tamní policie podle agentury AFP uvedl, že oblast sužuje násilí kriminálních gangů, které nezákonně obsazují a poté provozují plantáže palem olejných.
Při prvním útoku zabili ozbrojenci na ranči v malém městě Trujillo nejméně deset zemědělců. Mluvčí národní policie Edgardo Barahona podotknul, že celkový počet obětí je stále nejasný, částečně proto, že příbuzní obětí odnesli těla svých blízkých. Na místo byli vysláni vyšetřovatelé. Při druhém útoku v nedalekém městečku Omoa zastřelili ozbrojenci šest policistů. Mezi nimi byl i vysoce postavený důstojník.
Místní televize odvysílala záběry, které zachycují zkrvavená těla rozesetá po jedné z farem. Ministr bezpečnosti Gerzon Velásquez sdělil, že některé oběti byly zřejmě popraveny.
Honduras je jedním z největších světových producentů palmového oleje.