„Bili nás a kopali,“ stěžují si aktivisté z flotily na chování izraelských sil


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Izraelem zadržení aktivisté z flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy, si stěžují na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená bezpečnostními silami. Píše to agentura ANSA s odkazem na izraelskou nevládní organizaci Adalah. Násilné počínání vojáků popsali podle televize Sky TG24 i italský novinář a italský poslanec, kteří už se vrátili domů. Ze židovského státu budou ve čtvrtek deportováni další aktivisté.

Izraelská armáda zastavila flotilu s humanitární pomocí v pondělí a v úterý v mezinárodních vodách a zadržela při tom na 430 osob ze čtyř desítek zemí. Jeruzalém tvrdí, že musel zabránit porušení námořní blokády Pásma Gazy, které zavedl už v roce 2007 ve snaze zabránit vyzbrojování palestinských skupin na tomto území, zejména teroristického hnutí Hamás.

Organizace Adalah, která poskytuje právní pomoc účastníkům flotily, uvedla, že nejméně tři zadržení aktivisté byli krátce hospitalizováni a u desítek je podezření na zlomeniny žeber. Svědci uvádějí časté používání taserů izraelskými vojáky a zranění gumovými projektily při zatýkání na moři.

„Svlékli mě, odhodili brýle a zůstal jsem jen v plavkách. Bili nás a kopali do nás. Slyšel jsem také křik ostatních, někomu určitě zlomili žebra,“ popsal podle italských médií své zadržení novinář Alessandro Mantovani, korespondent novin Il Fatto. Také italský poslanec Dario Carotenuto uvedl, že byl při zatýkání udeřen pěstí do oka a že některé aktivistky si stěžovaly na sexuální násilí.

Zacházení s aktivisty z flotily odsoudila ve středu řada zemí, mimo jiné Španělsko, Francie, Velká Británie, Irsko, Nizozemsko, Německo, Belgie či Řecko. Itálie či Polsko si kvůli tomu předvolaly izraelské diplomaty.

Za nepřijatelné či nelidské označily chování izraelského krajně pravicového ministra národní bezpečnosti Itamara Ben Gvira, který ve středu na sociální síti X zveřejnil video, na němž v přístavu Ašdod prochází kolem desítek zadržených aktivistů klečících na zemi se spoutanýma rukama.

Ben Gvir kolem nich s úsměvem mával izraelskou vlajkou a k videu na síti X připsal: „Takhle vítáme podporovatele terorismu.“ Na videu je též vidět, jak maskovaní policisté sráží jednu aktivistku na kolena.

Ben Gvirovo chování odsoudil i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který nicméně na síti X také napsal, že Izrael má právo zastavit „provokativní flotily podporovatelů Hamásu“. „Způsob, jakým se ministr Ben Gvir k aktivistům z flotily choval, ale není v souladu s izraelskými hodnotami. Nařídil jsem příslušným úřadům, aby provokatéry (z flotily) co nejdříve deportovaly,“ napsal ve středu Netanjahu.

Chování Ben Gvira kritizoval i izraelský ministr zahraničí Gideon Saar, který mu vytkl, že poškozuje obraz Izraele. Ben Gvir na to reagoval slovním útokem vůči Saarovi. „Ve vládě jsou tací, kteří stále nepřišli na to, jak se chovat k podporovatelům terorismu,“ napsal na síti X.

Italský ministr zahraničí Antonio Tajani podle agentury ANSA ve středu večer oznámil, že italští aktivisté by měli být deportování z Izraele ve čtvrtek přes Řecko či Turecko. Šéf španělské diplomacie José Manuel Albares uvedl, že 44 zadržených Španělů odletí odpoledne z Izraele do Turecka a pak do Španělska.

Flotila pěti desítek plavidel vyplula minulý týden z tureckého přístavu Marmaris. Izraelská armáda překazila už několik podobných akcí, při nichž se aktivisté snažili proplout s humanitární pomocí do Gazy. Naposledy 30. dubna zatkla na několika desítkách lodí u řeckého ostrova Kréta na 175 aktivistů z různých zemí, které následně vyhostila, poslední dva až 10. května.

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys tvrdí, že Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do pobaltského vzdušného prostoru pomocí elektronického rušení. Incidentů s bezpilotními prostředky v poslední době přibývá, Kyjev se za ně omluvil, ale rovněž tvrdí, že drony odklání Moskva. Nejnovější narušení vzdušného prostoru ohlásilo ve čtvrtek Lotyšsko. Varšava vyzvala Kyjev, aby byl při využívání dronů přesnější.
10:21Aktualizovánopřed 11 mminutami

SpaceX míří na burzu a chce výrazně překonat saúdské těžaře

Americká firma SpaceX předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) potřebný dokument pro vstup na burzu. V něm například uvádí, že v budoucnosti chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars. Firma podle dokumentu v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (90 miliard korun). Meziročně ztrátu výrazně prohloubila z 528 milionů dolarů. Obrat společnost navýšila meziročně z necelých 4,1 na téměř 4,7 miliardy dolarů.
před 47 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Prvním je silnější evropský pilíř v rámci NATO, za druhé bližší spolupráce NATO a EU. Jako třetí hovořil o strategickém významu podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Do Česka by měl přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
03:05Aktualizovánopřed 50 mminutami

Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

Americký prezident Donald Trump ve středu zaznamenal další úspěch ve svém tažení primárkami proti republikánům, jenž se mu postavili. Voliči v Kentucky totiž nominovali do podzimních voleb do Kongresu Trumpem podpořeného kandidáta Eda Gallreina, který porazil jednoho z nejhlasitějších prezidentových kritiků mezi republikány, kongresmana Thomase Massieho. Během května šéf Bílého domu svůj vliv prosadil již v Indianě a v Louisianě.
před 1 hhodinou

VideoNechceme skončit v okupaci, říká ukrajinská držitelka Nobelovy ceny za mír

Už pátým rokem se Ukrajina brání plnohodnotné ruské invazi. Držitelka Nobelovy ceny za mír a právnička Oleksandra Matvijčuková v Událostech, komentářích zmínila, že Rusko ani po další zimě, kdy útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajince nezlomilo. Obyvatelé napadené země podle ní touží po míru, je však rozdíl mezi mírem a okupací. „My prostě nechceme skončit v okupaci, nechceme, aby nás obsadili, protože to by byla ta samá válka, akorát v jiném formátu,“ uvedla. Podle Matvijčukové, která se zabývá lidskými právy, nejde o podepsání další mírové smlouvy, spíše o to, jak přinutit ruského vládce Vladimira Putina, aby nechtěl dál ve válce pokračovat. „Musíme udělat všechno pro to, aby cena za tuto válku byla pro Putina vyšší než cena za mír,“ zmínila v rozhovoru s Lukášem Dolanským.
před 3 hhodinami

Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

Podle historiků prakticky není možné spočítat, kolik potomků sudetských vyhnanců dnes žije v Německu. Někteří se totiž k dědictví předků vůbec nehlásí a nemají o ně zájem. Řada z nich se ale chystá přijet na sjezd sudetských Němců v Brně, aby – jak sami říkají – se temná minulost už neopakovala.
před 5 hhodinami

Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdrželo, uvádí OSN. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. ICJ se domnívá, že za některých okolností by státy poškozené klimatickými změnami mohly žádat o odškodnění. Stanovisko soudu není závazné, experti a ekologové ho však označují za přelomové.
před 6 hhodinami
