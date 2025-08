Ben Gvir pobouřil modlitbou na Chrámové hoře a vyzval k okupaci Gazy

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir znovu vyzval k tomu, aby židovský stát obsadil Pásmo Gazy a podpořil dobrovolnou emigraci Palestinců z enklávy. Prohlásil to navíc na Chrámové hoře v Jeruzalémě, která je posvátná pro muslimy i židy. Podle serveru The Times of Israel se tam poprvé otevřeně pomodlil, což židé nesmějí.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu později sdělil, že politika jeho vlády k tomuto místu se nezměnila a měnit se nebude.

„Nemáme žádné zprávy o tom, že by (anexe Gazy) byla varianta, o které by izraelská vláda reálně uvažovala,“ upozornil bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. „Nepřikládal bych tomu větší váhu, než to má. V každé zemi, občas i ve vládě, najdete extremistický prvek, zásadní je to, co dělají izraelské obranné síly, a to, co umožňuje mezinárodní právo, nikoli výkřiky extremistů. Ty neřídí běh světa,“ podotkl expert.