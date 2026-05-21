Prezident Pavel zahájí bezpečnostní konferenci Globsec

V Praze ve čtvrtek mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum, třídenní program zahájí prezident Petr Pavel. Pořadatelé počítají s účastí více než dvou tisíc hostů z 86 zemí, což je dosud nejvíce. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Do Česka by na ní měl tento týden přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
Program se podle pořadatelů zaměří na globální systémovou transformaci, která zásadně mění mezinárodní řád, technologie, obranu a energetiku. Mezi tématy více než 50 panelových diskusí je i evropská obrana a Ukrajina či region Blízkého východu.
Ve čtvrtečních panelech podle programu vystoupí i vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), americký generál John Allen nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka.
V Česku se letos konference koná potřetí, loni ji Praha hostila v polovině června. Původně se akce konala na Slovensku, přesun z Bratislavy oznámila pořádající nezisková organizace Globsec v březnu 2024. Po nástupu vlády slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) v roce 2023 čelila organizace se sídlem v Bratislavě od slovenských vládních politiků kritice.
Změnu místa konání akce označila v roce 2024 za výsledek dlouhodobé snahy o rozšíření svých aktivit napříč střední Evropou.
