Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

Propojenost mezi severem a jihem Evropy je podle českého prezidenta Petra Pavla zásadní nejen pro konkurenceschopnost, ale také pro odolnost a bezpečnost. Řekl to v projevu na summitu iniciativy Trojmoří, která sdružuje třináct evropských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Evropa, která bude lépe propojená v oblasti dopravy, energetiky i digitalizace, bude podle Pavla schopna lépe reagovat na současné globální výzvy.
Pavel zdůraznil také důležitost energetické bezpečnosti jako základního předpokladu pro další rozvoj a stabilitu regionu. „Diverzifikace zdrojů energie vyžaduje lepší propojenost a moderní infrastrukturu. Zároveň musíme sledovat realistickou cestu k dekarbonizaci,“ míní.
Úspěch iniciativy Trojmoří bude mít podle české hlavy státu přínos nejen pro členské země, ale i pro ostatní státy Evropské unie a sousední partnery. Projekt má podle Pavla rovněž potenciál posílit spolupráci členských zemí se strategickými partnery, mezi které patří například Japonsko či Spojené státy, a může tak posílit transatlantickou vazbu. „A vytvořit rámec pro vzájemně výhodné obchodní příležitosti na obou stranách Atlantiku v oblastech, jako je vývoz LNG nebo malé modulární reaktory,“ dodal prezident.
Summit v úterý v Dubrovníku zahájil chorvatský premiér Andrej Plenković. Ve svém projevu mimo jiné připomněl, že za deset let od založení iniciativy se zásadně změnila geopolitická situace. „Ruská agresivní válka proti Ukrajině přetvořila bezpečnostní prostředí Evropy a připomněla nám, že mír, stabilitu a územní celistvost nelze považovat za samozřejmost,“ poznamenal. Zdůraznil také důležitost energetické bezpečnosti a nutnosti diverzifikovat dodavatelské řetězce. Iniciativa Trojmoří podle něj v tomto kontextu přímo posiluje odolnost i soudržnost EU.
Ve středu Pavel v Dubrovníku vystoupí v panelu lídrů na podnikatelském fóru.
Iniciativa Trojmoří, která vznikla před více než deseti lety, sdružuje třináct evropských států, patří do ní Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Rakousko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko, které se připojilo v roce 2023. Přidruženými účastnickými státy jsou pak Ukrajina či Moldavsko. Cílem iniciativy je spolupráce v různých oblastech a propojení regionu v severo-jižním směru. Mezi hlavní témata patří doprava, energetika či digitalizace. Každá účastnická či přidružená země iniciativy také předkládá takzvané prioritní projekty, většinou s přeshraničním přesahem.