Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, několik lehce zraněných


20. 5. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

U Oseku na Rokycansku ve středu ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Několik lidí je zraněných, zřejmě ne vážně, informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Karolína Korčíková zatím údaje o zraněných nesdělila, u nehody je šest výjezdových skupin záchranářů. Nehoda se stala po 9:00.

Podle dispečera plzeňské přepravní firmy Romana Pejmla vezl autobus děti na plavání do Rokycan a při vyhýbání se pod ním utrhla krajnice. Tomu napovídají i fotografie od hasičů, z nichž je patrné, že autobus leží na boku v příkopu a pod ním je utržený drn a hlína z kraje silnice.

„Zasahujeme u dopravní nehody autobusu s dětmi. V době příjezdu prvních jednotek byly všechny osoby mimo vozidlo. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Hasiči společně se záchrannou službou a policií provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná,“ sdělil dopoledne Poncar.

Silnice druhé třídy u Oseku je na dobu zásahu uzavřena. Policie zatím podrobnosti k nehodě nesdělila. Na síti X napsala, že prozatím nemá informace o vážnějších zraněních. Kromě vyšetřování nehody zajišťuje i krizovou intervenci.

Dopravce zajistí odtah, vyslal k nehodě i náhradní autobus, nebyl ale potřeba. Hasiči totiž vyslali svůj evakuační. Používají ho v podobných případech, které se dotknou většího počtu lidí, zajistí v něm účastníkům nehody pohodlí. „Hasiči děti rozdělili na skupinky, povídají si s nimi a rozdali jim plyšové dráčky,“ doplnil Poncar.

VideoNa internetu se šíří nebezpečný trend. Řidiči projíždějí kruhové objezdy napříč

Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend, při němž řidiči přejíždí kruhový objezd napříč. Lidé se při průjezdu natáčejí a následně své jednání sdílí na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče, říká k hrubému porušení dopravních předpisů odborník na dopravní bezpečnost z BESIPu Lukáš Hutta. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruhového objezdu za bílého dne a plného provozu. Objezd přitom patří mezi nejvytíženější dopravní uzly v Plzni. Podobný případ se stal minulý týden i v Ústí nad Orlicí, pachateli teď hrozí pokuta až pět tisíc korun.
před 3 hhodinami

MHD mají některá města zdarma, nově to zavedou i Klatovy

Autobusy městské hromadné dopravy v Klatovech budou od července vozit všechny cestující zdarma. Radnice chystá optimalizaci veřejné dopravy a chce ji především zrychlit. Dosud si pasažéři kupovali jízdenku přímo u řidiče, což vzhledem k počtu zastávek přinášelo značné zdržení. MHD zdarma zavedly v minulosti například Frýdek-Místek, Valašské Meziříčí nebo Kolín. Většina velkých měst ji nabízí jen určitým skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům a dětem.
18. 5. 2026

VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.
14. 5. 2026

Konvoj svobody projel Plzní

Třetím dnem v neděli pokračovaly šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou na sklonku druhé světové války. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně třemi sty kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí jsou jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří západočeskou metropoli v květnu 1945 osvobozovali.
3. 5. 2026Aktualizováno3. 5. 2026

Stavebních surovin ubývá. O rozšíření těžby usilují firmy napříč Českem

Těžaři chtějí rozšířit lom na štěrkopísek ve Vejprnicích u Plzně. Okolní obce jsou proti a obávají se zvýšené dopravy. Stavebního materiálu ale začíná být nedostatek. Štěrkopísek je jednou ze surovin, kvůli nimž loni v říjnu vznikl vládní seznam ložisek strategického významu. O otevření dalších lomů na suroviny pro stavby v těchto měsících usilují těžaři napříč Českem. Stěžují si ale na zdlouhavé povolovací procesy.
3. 5. 2026

VideoPožárů skládek odpadů přibývá, příčinou může být i špatné třídění

V Česku přibývá požárů skládek odpadů. Hasiči jich v posledních letech evidují kolem pěti set ročně. Letos už to bylo zhruba osm desítek případů, riziková sezona přitom teprve přichází. Kvůli riziku požárů se hasiči a inspektoři zaměřují na kontroly skládek, dosud udělili pokuty za skoro dva miliony korun. Stále častěji hraje roli i špatné třídění odpadu. Jeden z posledních zásahů hlásí hasiči na skládce u Dobřan na Plzeňsku, požár tam likvidovali ve středu ráno už podruhé za poslední týden. Příčina požáru tam není jasná.
22. 4. 2026

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti v centru Prahy protestovali proti zákonu, který počítá se změnou financování Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) a který podle nich může zásadně ovlivnit jejich fungování. Protestní akce zorganizovaná studenty sdruženými v iniciativě Média nedáme! začala v poledne na náměstí Jana Palacha, odkud se účastníci vydali na pochod k ministerstvu kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) i přes výzvy ale za studenty nepřišel. Protesty se konaly i v dalších městech.
22. 4. 2026
