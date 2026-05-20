Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, několik lehce zraněných

U Oseku na Rokycansku ve středu ráno havaroval do příkopu autobus s dětmi. Několik lidí je zraněných, zřejmě ne vážně, informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Karolína Korčíková zatím údaje o zraněných nesdělila, u nehody je šest výjezdových skupin záchranářů. Nehoda se stala po 9:00.
Podle dispečera plzeňské přepravní firmy Romana Pejmla vezl autobus děti na plavání do Rokycan a při vyhýbání se pod ním utrhla krajnice. Tomu napovídají i fotografie od hasičů, z nichž je patrné, že autobus leží na boku v příkopu a pod ním je utržený drn a hlína z kraje silnice.
„Zasahujeme u dopravní nehody autobusu s dětmi. V době příjezdu prvních jednotek byly všechny osoby mimo vozidlo. V autobusu cestovalo celkem 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Hasiči společně se záchrannou službou a policií provedli třídění zraněných a zajistili místo události. Podle prvotních informací utrpělo několik osob lehká zranění, na místě nebyla zjištěna žádná vážná,“ sdělil dopoledne Poncar.
Silnice druhé třídy u Oseku je na dobu zásahu uzavřena. Policie zatím podrobnosti k nehodě nesdělila. Na síti X napsala, že prozatím nemá informace o vážnějších zraněních. Kromě vyšetřování nehody zajišťuje i krizovou intervenci.
Dopravce zajistí odtah, vyslal k nehodě i náhradní autobus, nebyl ale potřeba. Hasiči totiž vyslali svůj evakuační. Používají ho v podobných případech, které se dotknou většího počtu lidí, zajistí v něm účastníkům nehody pohodlí. „Hasiči děti rozdělili na skupinky, povídají si s nimi a rozdali jim plyšové dráčky,“ doplnil Poncar.