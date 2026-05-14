V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

Nahrávám video
V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.