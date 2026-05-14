V Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
Chytré technologie pomáhají seniorům být déle samostatní, lidskou péči ale zcela nenahradí

Moderní technologie mohou zlepšit kvalitu života seniorů, prodloužit jejich soběstačnost a snížit potřebu péče v domovech. Asistivní technologie se speciálními čidly hlídajícími seniora čtyřiadvacet hodin denně teď v praxi zkouší řada krajů i obcí. Někde je chtějí zavádět i do obecních bytů určených pro seniory. Odborníci upozorňují i na rizika, například falešný pocit bezpečí či otázky soukromí. Zdůrazňují, že rozhodovat má vždy lidský pečovatel.
KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
Brněnští vědci našli v buňce bod zlomu. Může v něm začít rakovina

Rakovina začíná nenápadně. Buňka si špatně vyhodnotí nějaký signál ze svého okolí a začne se chovat proti zájmu zbytku organismu. Vědci z brněnského institutu CEITEC teď popsali důležité podrobnosti, které by mohly vysvětlit, proč se tato „komunikační chyba“ objeví.
Spíkr Tribuny Sever se omluvil fanouškům Slavie, že je moc brzy vyslal slavit

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí „kotel“ nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí“ fanoušky a některé hráče i činovníky klubu.
Peníze, vandalství, či sekta? Motiv krádeže lebky svaté Zdislavy je nejasný

Lebka svaté Zdislavy byla v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí uložena téměř sto dvacet let, než ji neznámý pachatel v úterý ukradl. Církevním představitelům a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co mohlo někoho k takovému činu vést. Mluví každopádně o ztrátě relikvie s velkou duchovní a historickou hodnotou.
