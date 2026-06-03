Policie obvinila čtyři lidi a firmy za dovoz odpadu z Německa

Policisté z Bruntálu v souvislosti s dovozem zhruba šesti set tun nelegálního německého odpadu do Česka obvinili čtyři osoby a stejný počet firem. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až pětiletý pobyt ve vězení, oznámila ve středu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Potvrdila informace serveru Seznam Zprávy.
Odpad skončil například na nelegálních skládkách v Jiříkově na Bruntálsku či v Heršpicích u Brna. Odvézt jej postupně nechaly na své náklady německé úřady. I tamní policie se kauzou zabývala.
Soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do tuzemska začne v bavorském Weidenu příští týden ve čtvrtek. Obžalobě čelí majitel firmy Roth International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
Tuzemská policie se zaměřila nejen na výslech svědků, ale i na zkoumání převozních dokumentů či firemních záznamů. Nechala si vypracovat i několik znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a odpadového hospodářství.
„Obvinění jednali jako členové organizované skupiny s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa uložení,“ popsala Štětínská. Muže ve věku od 40 do 70 let z Ostravska, Novojičínska a Frýdecko-Místecka policie viní z neoprávněného nakládání s odpady.
Štětínská také doplnila, že všichni byli v minulosti už odsouzeni. Policie obvinila také čtyři firmy za to, že od června 2024 do ledna 2025 přepravily ve zhruba třiceti kamionech bezmála 600 tun odpadu a uložily je na různých místech na Rýmařovsku, Brněnsku a Zlínsku. „Jednalo se o nelegální odpad. Navíc, odpad byl vyhodnocen jako nebezpečný,“ dodala mluvčí.
Vyšetřování v Německu
Německé úřady jsou ve vyšetřování trochu dál. „Kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka obžalovalo státní zastupitelství ve Weidenu majitele firmy Roth International a jednoho zaměstnance dceřiné firmy v Česku,“ napsal serveru Seznam Zprávy mluvčí státního zastupitelství Matthias Bauer. Majitel firmy Roth International navíc čelí obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Několik zaměstnanců jeho firmy podle státního zastupitelství utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl.
Soud začne v bavorském Weidenu příští týden ve čtvrtek. „Hlavní líčení začne 11. června 2026 v 9:00,“ sdělil mluvčí soudu Florian Bauer. Naplánováno je podle něj prozatím dvanáct jednacích dní.
Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla podle vyšetřovatelů společnost Roth International. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně - Horních Heršpicích. Českým příjemcem byla firma Piroplastik.
Zodpovědnost za odvezení odpadu převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba tři sta tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna - Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu v prosinci a dalších 282 tun v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu z Česka hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.