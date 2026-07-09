Společné vyšetřování projektu Eurovision News Spotlight odhalilo, že diskusní sekce evropských veřejnoprávních médií se staly terčem sítí botů, falešných účtů a koordinovaných kampaní.
Společná ivestigativa evropských veřejnoprávních médií odhalila systematickou manipulaci diskusních sekcí pod zpravodajskými příspěvky na Instagramu a Facebooku. Ta zahrnovala nenávistné komentáře šířené prostřednictvím botů, politicky koordinované kampaně i komerční spam.
Analýza nejméně 17,5 milionu komentářů zveřejněných mezi 1. dubnem 2025 a 31. březnem 2026 pod příspěvky evropských veřejnoprávních médií a zpravodajských pořadů ORF, RTVE, RFI, LRT, Swissinfo, BR24, France 24, Tagesschau (ARD) a ZDFheute ukázala, že největší množství koordinované neautentické aktivity se soustředilo na jediné téma – Írán.
Íránské protestní hnutí se přeneslo do diskusních sekcí
Poté, co od ledna 2026 zesílily protesty proti Íránské islámské republice, začalo se rostoucí politické napětí v zemi odrážet i v diskusních sekcích evropských veřejnoprávních médií. Na stejných platformách, a někdy dokonce pod stejnými příspěvky, současně působily nejméně tři odlišné koordinované sítě.
Největší samostatná koordinovaná komunita identifikovaná v celém datovém souboru podporovala íránskou opozici a jejího představitele Rezu Pahlavího, exilového opozičního politika a nejstaršího syna bývalého íránského šáha Muhammada Rezy Pahlavího. V analyzovaných kanálech vytvořila desítky tisíc komentářů, a byla tak zdaleka nejaktivnější koordinovanou skupinou, kterou vyšetřování zachytilo.
Účty zapojené do této sítě používaly společné hashtagy - KingRezaPahlavi, FreeIran, IranRevolution2026, DigitalBlackoutIran - a v mnoha případech zveřejňovaly téměř totožné šablonovité texty, pravděpodobně šířené prostřednictvím kanálů v komunikačních aplikacích.
V několika diskusních sekcích u ORF, Tagesschau, France 24, RFI, RTVE a ZDFheute se několiksetkrát, jen s drobnými obměnami, objevovala výzva upozorňující na odpojení Íránu od internetu a telefonních sítí: „Islámská republika znovu odpojila internet i telefonní sítě a odřízla tak obyvatele Íránu od zbytku světa. Íránci žijící v zahraničí mají vážné obavy o bezpečnost svých spoluobčanů. Umlčet celý národ není bezpečnostní opatření, ale braní rukojmích. Staňte se hlasem Íránu.“
V komentářích napříč několika účastníky tohoto vyšetřování se objevil výmluvný detail: chybně napsaný hashtag DigitalBlackoutlran, v němž bylo velké písmeno I ve slově Iran nahrazeno malým písmenem l. Tento chybně napsaný hashtag se ve stejné podobě objevil v diskusních sekcích ORF, ZDFheute, France 24, LRT a Tagesschau, ale také v komentářích na stránce belgické stanice RTBF. ORF se podařilo najít stopy tohoto hashtagu i na Telegramu, jeho skutečný původ je ale neznámý.
Podobné prorežimní hashtagy podporující Rezu Pahlavího, například kingrezapahlavi a iranrevolution2026, identifikovala také stanice Swissinfo. Ta odhalila skupinu účtů, které komentovaly příspěvky jak na jejím profilu, tak na stránce BR24.
Tyto účty navíc poměrně rychle měnily svá uživatelská jména, a to během dvoutýdenního období sběru dat v dubnu. Když novináři v květnu zpracovávali výsledky analýzy, redakce Swissinfo zaznamenala, že vlastníci některých účtů mezitím část svých příspěvků smazali.
ORF, Tagesschau, France 24, LRT, RTVE, Swissinfo a BR24 všechny na svých účtech nalezly různé verze sítě podporující Rezu Pahlavího. Většina z nich vyhodnotila převážnou část účtů jako pravděpodobně patřící skutečným členům íránské diaspory, kteří se zapojili do autentické, byť koordinované politické podpory.
Tagesschau zároveň identifikovala v rámci aktivit ve prospěch Pahlavího i samostatnou, zjevněji automatizovanou vrstvu: příspěvky zveřejňované v rozmezí několika minut, z nichž téměř všechny obsahovaly přesná slova „King Rezá Pahlaví“. To naznačuje, že vedle autentického zapojení lidí probíhalo i zesilování diskuse pomocí botů.
V rozhovoru pro ORF expert na kybernetickou bezpečnost, dezinformace a OSINT z Torontské univerzity Alberto Fittarelli potvrdil, že on-line hnutí podporující Rezu Pahlavího tvoří převážně skuteční lidé.
Zároveň se ale podle něj zdá, že tuto aktivitu doplňují ještě dva další typy on-line účtů. „Jednak účty, které jsou zjevně boty nebo automatizované profily a ve velmi krátkém čase zveřejňují velké množství obsahu v reakci na aktuální události,“ uvedl Fittarelli. Druhou skupinu podle něj představuje „šedá zóna, kterou pravděpodobně tvoří skuteční uživatelé, jejichž aktivita je však napříč různými platformami vysoce koordinovaná“.
Síť botů podporujících íránský režim
Souběžně s tím, a pod stejnými příspěvky, působila také síť prosazující opačnou stranu: podporovala íránskou vládu a vystupovala proti protestujícím. Tento narativ byl jasně rozpoznatelný v komentářích pod příspěvky Tagesschau a jeho chování patřilo k nejzjevněji neautentickým, jaké toto vyšetřování odhalilo.
Analýza sítě odhalila skupinu účtů s téměř dokonalou vzájemnou propojeností – prakticky každý účet byl propojen se všemi ostatními. Data z komentářů ukazují, že více než dvě stě účtů zveřejnilo 24. ledna stejnou větu. Přes 190 těchto komentářů přibylo během jediné minuty, zbývající následovaly během dalších zhruba dvou minut.
Jeden z komentářů například zněl: „Doufejme, že každý demonstrant v Íránu bude přísně potrestán. Írán zůstane islámskou zemí a s tím nic nenaděláte.“
Druhá vlna účtů, která působila pod stejným příspěvkem, zveřejňovala německy psaný text „Befreit den Iran vom Zionismus“ („Osvoboďte Írán od sionismu“). Tyto komentáře se začaly objevovat ve stejný den, jen několik minut před předchozím příkladem, a to v několika krátkých vlnách.
Profily účtů vykazovaly znaky typické pro komerční služby uměle navyšující zapojení: byly vytvořené nedávno, měly minimální historii příspěvků a obsahovaly indicie naznačující umístění v Indii. To odpovídalo profilu, který BR24 už dříve identifikovala v podobné spamové operaci v jiném kontextu.
Je však třeba dodat, že po většinu lednových protestů byl internet v celém Íránu téměř zcela vypnutý. To by v dané době výrazně omezovalo jakoukoli koordinovanou aktivitu vycházející přímo ze země. Vyšetřování zároveň nezjistilo, kdo za jednotlivými koordinovanými sděleními stál, bez ohledu na to, zda šlo o neautentickou aktivitu, či nikoli.
Komentáře podněcující k násilí
Data o sítích odhalila další shluk komentářů souvisejících s tématem Íránu, který byl z hlediska obsahu ještě závažnější a objevil se několik dní po začátku americko-izraelské války proti Íránu.
Na instagramových účtech německých veřejnoprávních zpravodajských služeb Tagesschau a ZDFheute zveřejňovala koordinovaná síť botů totožný text, který vyzýval muslimy po celém světě k násilné pomstě proti Západu a sionistům a rámoval konflikt v Íránu jako součást globální války proti islámu.
Desítky účtů zveřejnily stejnou zprávu ve stejný den, 2. března, v diskusních sekcích obou médií. Pod příspěvkem ZDFheute bylo celkem 414 komentářů, z nichž 153 obsahovalo tuto totožnou výzvu k násilí. Více než padesát takových komentářů se objevilo pod jedním příspěvkem Tagesschau.
Přestože se komentáře cílené na Tagesschau a ZDFheute objevily v různých časech, v každé vlně byla naprostá většina totožných komentářů zveřejněna během jediné minuty. Také názvy účtů vykazovaly vzorce odpovídající automaticky generovaným profilům.
„Západ nevede válku proti Íránu, ale proti muslimům po celém světě. Právě nenávist k muslimům je podle nich vede k tomu, že znásilňují naše ženy a zabíjejí naše děti. Muslimové, braňte se všemi prostředky, které máte k dispozici, ať jste kdekoli na světě. Pomstěte naše bratry a sestry v muslimských zemích. Neprojevujte žádné slitování, stejně jako sionisté neprojevují žádné slitování vůči nám, muslimům,“ hlásá nenávistný komentář.
Ze všech sítí identifikovaných v tomto vyšetřování patřila k těm nejvíce vzájemně propojeným, v tomto ohledu skončila na druhém místě. Nesla znaky známého typu manipulační kampaně a její souběžný výskyt u dvou velkých německojazyčných médií naznačuje, že za ní mohl stát jeden aktér.
Toto zjištění ukazuje na koordinované podněcování k násilí šířené prostřednictvím botí infrastruktury současně u několika veřejnoprávních médií. Právě proto jde o nejzávažnější kategorii aktivity, kterou toto vyšetřování odhalilo.
Další zjištění: antisemitismus, konflikt na kambodžsko-thajské hranici a finanční podvody
Kromě Íránu vyšetřování našlo další důkazy koordinované manipulace. Na instagramovém účtu pořadu Zeit im Bild rakouské ORF začala síť botů čítající více než 180 účtů kritikou izraelských vojenských akcí v Gaze. Během několika týdnů však přešla k antisemitským nenávistným projevům, které jsou podle rakouského práva nezákonné.
ORF se podařilo boty dohledat i na dalších instagramových účtech, kde komentovaly. Díky tomu se spojila s influencerem, který si pro svůj vlastní profil koupil komentáře od turecké agentury. To poskytlo další vhled do původu botí sítě. Nadále však není jasné, kdo si antisemitský obsah objednal ani proč tato placená kampaň nakonec cílila na významný zpravodajský profil rakouského veřejnoprávního média.
Ačkoli se většina tohoto šetření zaměřila na komentáře na Instagramu, někteří účastníci se zabývali také údaji z komentářů na Facebooku svých vysílacích stanic. Účet France 24 na Facebooku se v červenci 2025 stal terčem geopolitické kampaně související s pohraničním konfliktem mezi Kambodžou a Thajskem.
Zhruba sto účtů, které k tomu byly využity, bylo vytvořeno ve stejný den, přibližně tisíc z celkových sedmi tisíc komentářů bylo zveřejněno v intervalech kratších než pět sekund a jejich obsah přisuzoval vinu za konflikt Thajsku. Mnoho z těchto účtů sledovalo stránku spojenou s kambodžskou vládnoucí stranou – ačkoli přímá souvislost nebyla prokázána.
Několik médií také odhalilo finančně motivované sítě. V Německu stanice BR24 a Tagesschau identifikovaly koordinovaný spam propagující online schémata na vydělávání peněz, přičemž účty nesly znaky komerčních služeb zaměřených na umělé navyšování zapojení.
ZDFheute odhalila síť propagující služby pro růst na sociálních sítích a několik účastníků zaznamenalo aktivitu spojenou s osobností vystupující na sociálních sítích jako „richboyjames“, která šíří obsah založený na představě okázalého bohatství a schémata typu „rychle zbohatni“. Stejnou aktivitu v menším rozsahu zaznamenala také ORF. V komentářích na Facebooku France 24 se objevoval spam propagující pornografické kanály, africké duchovní léčitele a údajnou léčbu AIDS.
Odhalení mnohem rozsáhlejšího systému
Ačkoli se vyšetřování zaměřuje jen na diskuse u veřejnoprávních médií, ukazuje i na širší systém působení v on-line prostoru. Podobné taktiky, tedy síť botů, koordinované textové šablony nebo falešné účty řízené přes komunikační platformy, se objevují napříč otevřeným internetem. Jejich cílem je ovlivňovat, jak lidé vnímají dění kolem sebe.
V některých případech, například u komentářů podněcujících k násilí, je možné tyto aktivity označit za nástroje hybridní války. Slouží k zasévání rozkolu, vyhrocování napětí a radikalizaci publika. Extrémní komentář z jednoho zdroje pak může v uměle vytvořené debatě náhle působit dojmem, že má podporu tisíců „lidí“. Tím dále deformuje už tak silně polarizované prostředí otevřeného internetu ve dvacátých letech 21. století.
Komentářové sekce zpravodajských médií jsou však jen jedním viditelným výsekem mnohem širšího prostředí. To, co se odehrává jinde a mimo přímý dohled veřejnosti, může mít pravděpodobně mnohem větší rozsah.
Zároveň je nutno podotknout, že některé komentáře se do analyzovaného datového souboru nemusely vůbec dostat. Moderátorské systémy už nyní automaticky blokují část urážlivých, vulgárních nebo jinak problematických příspěvků. V některých případech proto komentáře s tímto typem obsahu nebyly zveřejněny, protože je bezpečnostní nástroje daných organizací zachytily hned na začátku. Některé z popsaných trendů tak mohou být ve skutečnosti ještě výraznější, než data ukazují.
Na vyšetřování, z něhož tento článek vychází, se podíleli tito autoři: Eva Wackenreutherová (ORF), Marcel Katzlinger (ORF), Jonas Send (ORF), Max Gilbert (BR24), Michael Schlegel (BR24), Sophie Mennerová (BR24), Quang Pham (France 24), Ershad Alijani (France 24), Nathan Gallo (France 24), Jurga Bakaiteová (LRT), Estefanía de Antoniová (RTVE), María Escobarová (RTVE), Borja Díaz-Merry (RTVE), Akiko Ueharová (Swissinfo), Pascal Siggelkow (Tagesschau), Carla Revelandová (Tagesschau), Jan Schneider (ZDFheute), Marco Bereth (ZDFheute), Nils Metzger (ZDFheute), Maria Flanneryová (EBU), Sara Badiliniová (EBU).
Článek byl poprvé publikován 9. července 2026 v 11:05 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.
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