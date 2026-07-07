Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři lotyšští občané čelí obvinění ze špionáže pro Rusko prostřednictvím organizace Baltští antifašisté. Lotyšská státní bezpečnostní služba (VDD) vyzvala státní zastupitelství, aby proti nim zahájilo trestní řízení kvůli shromažďování zpravodajských informací v Lotyšsku a jejich předávání ruským tajným službám, uvedla VDD 6. července.
VDD tuto čtveřici zadržela pro podezření ze špionáže letos v lednu. Vyšetřování podle služby ukázalo, že tito obyvatelé Lotyšska systematicky a cíleně shromažďovali různé druhy zpravodajských informací a předávali je prokremelské zločinecké organizaci Baltští antifašisté. Ta je měla následně poskytovat ruské Federální bezpečnostní službě (FSB) a dalším institucím agresorského státu.
Vyšetřování bezpečnostní služby ukázalo, že jeden z podezřelých měl získávat informace o rozmístění a početních stavech lotyšských Národních ozbrojených sil podél hranice s Ruskem. Zástupci organizace Baltští antifašisté měl předávat také údaje o lotyšské podpoře Ukrajiny.
Další z podezřelých měl získávat a předávat zpravodajské informace o lotyšské kritické infrastruktuře, zejména o dopravních a logistických objektech. Mělo se jednat například o hangáry v areálu rižského letiště, jejich využití, systém kontroly vstupu a bezpečnostní postupy. Shromažďoval podle vyšetřování také informace o výstavbě státní hranice a pohraniční infrastruktury, obranných opatřeních a zajištění vojenské mobility podél hranice s Ruskem. Předávat měl rovněž údaje o výcviku zahraničních vojáků v Lotyšsku a o konkrétních lotyšských občanech.
Třetí zadržený měl získávat a předávat informace o konkrétních lotyšských občanech, včetně údajů o jejich zaměstnání, vzdělání, majetku a finanční situaci.
Čtvrtý podezřelý podle vyšetřovatelů zneužíval oprávnění spojená s prací v ostraze. Organizaci Baltští antifašisté měl předávat informace o obyvatelích Lotyšska a také o organizacích a firmách podporujících Ukrajinu.
Všichni čtyři zůstávají ve vazbě. VDD vyzvala státní zastupitelství, aby je obžalovalo z nezákonného shromažďování a předávání informací zahraniční zpravodajské službě prostřednictvím prostředníka. Jeden z podezřelých čelí také obvinění z trestných činů výtržnictví a loupeže.
VDD činnost zločinecké organizace Baltští antifašisté, která působí z území Ruska, průběžně sleduje.
Článek od LSM English (Latvian Public Media), poprvé byl publikovaný 6. července 2026, 13:17 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.