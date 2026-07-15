Volkswagen pokračuje v úsporách, zasáhnout by měly i Škoda Auto

Koncern Volkswagen šetří a chystá změny. Dotknout by se podle německých médií mohly i společnosti Škoda Auto. Skončit by podle deníku Bild mohla třeba Fabia. Naopak některé vozy určené pro indický trh by se mohly prodávat i jinde.
Pro indický trh vyrábí Škoda Auto modely Kushaq, Kylaq nebo Slavia. Dostat by se ale mohly i jinam. Firma uvedla, že „průběžně vyhodnocuje obchodní příležitosti, které by podpořily její mezinárodní působnost a nabídly zákazníkům širší výběr dostupné mobility“.
Jednou z možností je podle společnosti „prověřit využití úspěšného produktového portfolia vyvinutého pro indický trh také v dalších světových regionech“.
„Nemyslím si ale, že to jsou auta, která by měla patřit na evropský trh,“ uvedl odborník společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap. „Ledaže by to snad mohlo vyhovovat nějaké strategii zadržování nebo konkurování některým čínským modelům,“ podotknul.
Možný konec modelu Fabia
Podle německého deníku Bild by naopak kvůli aktuální situaci v koncernu mohla skončit výrobu modelu Škoda Fabia. Informaci tuzemská automobilka nekomentovala. Segment malých aut to v současnosti podle Knapa nemá jednoduché. „Pokud je dodáváte se spalovacími motory, komplikujete tu situaci z pohledu celkového průměru emisí, které se počítají na všechny prodané vozy v Evropě,“ vyjmenoval.
Přitom Fabia je letos šestým nejprodávanějším modelem na českém trhu. „Škoda Fabia je dlouhodobě oblíbený a velmi populární model. Výrobní kapacita pro tento rok je již vyprodána pro náš autosalon,“ potvrdil ředitel jednoho z pražských autosalonů Lukáš Kolev.
Aktivity koncernu Volkswagen
Škoda Auto je momentálně jedním z tahounů koncernu Volkswagen. Ten vedle propuštění zaměstnanců a snížení kapacity svých závodů plánuje také snížení počtu vyráběných modelů na polovinu a až o tři čtvrtiny chce zredukovat i množství nabízených výbav.
Podobně se chová například automobilka Tesla nebo čínští konkurenti koncernu Volkswagen, kteří také ve svých showroomech nabízejí tři nebo čtyři modely s minimem variant příplatkové výbavy.
„Na aktivity společnosti Škoda Auto nemá tento vývoj žádný přímý dopad. Škoda je aktuálně druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě a závody české automobilky pracují na plnou kapacitu,“ uvedla společnost Škoda Auto.
Zatímco dříve byly evropské automobilky hlavně těmi asijskými kopírovány, dnes spolupracují například na vývoji. Indické modely by tak nebyly na českém trhu novinkou. Například koncern Stellantis na platformě vyvinuté právě s indickou značkou TATA staví některé své modely Citroën nebo Opel.