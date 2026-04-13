Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o čtrnáct procent

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o čtrnáct procent na 271 900 vozů, oznámil její mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celého koncernu však v prvním kvartálu klesl o čtyři procenta na zhruba 2,05 milionu vozů. Důvodem byla zejména slabší poptávka v Číně a Severní Americe.
Údaje rovněž ukázaly, že Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila odbyt elektromobilů o 92 procent na 51 800 vozů. V celém koncernu Volkswagen se však odbyt elektromobilů snížil o zhruba osm procent na dvě stě tisíc vozů, a to zejména kvůli prudkému poklesu ve Spojených státech a Číně.
Škoda v současnosti nabízí zákazníkům dvanáct modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, elektrické modely Elroq a Enyaq a v Indii vyráběné vozy Slavia, Kylaq a Kushaq. Letos přibudou elektrické modely Epiq a Peaq.
Minulý měsíc Škoda Auto oznámila, že v polovině letošního roku ukončí prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se chce proto soustředit na posilování v Indii a jihovýchodní Asii.
V loňském roce Škoda Auto v Číně prodala jen patnáct tisíc vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala tři sta tisíc aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.
Aktuální zpráva Volkswagenu údaje o odbytu Škody Auto v jednotlivých zemích nezahrnuje. Odbyt celého koncernu Volkswagen v Číně v prvním čtvrtletí nicméně podle dnešních údajů klesl o téměř patnáct procent na 548 700 vozů.